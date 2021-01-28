“Eğer işler yolundaysa kredi taksitlerini neden öteliyorsun?”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ve sanatkarların Halk Bankası'ndan kullandıkları kredilerde ödemelerin ertelenmesi konusunda atılan adımı doğru bulmakla birlikte yeterli görmediklerini belirterek, ötelenecek kredilerin Halk Bankası ile sınırlandırılmamasını, ertelemenin 1 yıl süreyle olmasını, ayrıca ötelemeden kaynaklanacak faiz yükünün bankalarla yapılacak bir anlaşma çerçevesinde, Hazine tarafından karşılanmasını istedi. Akşener, “Esnafımızın kredi borçlarını erteleme kararı aldığına göre, Sayın Erdoğan, piyasa şartlarını biliyor olmalı. Ancak nedense, bu karara rağmen, çıktı dedi ki; ‘Bazı dostlar diyorlar ki, dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor. Kapanan falan yok, her şey ortada’, ben de şimdi doğal olarak kendisine sormak istiyorum. Eğer işler yolundaysa ve her şey de ortadaysa, kredi taksitlerini neden öteliyorsun? Yok eğer esnaf zordaysa ve ödemelerini öteliyorsan, o halde nasıl oluyor da, işler tıkırında diyorsun? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Sayın Erdoğan?” diye sordu. İYİ Parti Grup toplantısında konuşmasını ağırlıklı olarak ekonomiye ayıran Akşener, 2020 yılında 40 binin üzerinde şirketin kapandığını belirterek, “Sayın Erdoğan’a şiddetle tavsiye ediyorum, tespitlerini sağlam analizlere dayandır. Veriler ortadayken, ‘Kapanan işletme yok’ demek en hafif tabiriyle ciddiyetsizliktir. Çaresizlikten kurulan şirketlere bakıp, ‘İşler tıkırında’ demekse, düpedüz cehalettir. Madem bu kadar iş imkanı var, madem yeni yeni şirketler kuruluyor, o zaman, neden istihdam sürekli azalıyor?” diye konuştu.

YENİ TİCARET ANLAŞMALARI İÇİN ZEMİN ARAYIN

Dünyadaki iktisadi ve ticari dengelerdeki değişime ve bölgesel ticaret anlaşmalarına dikkat çeken Akşener, “Geçtiğimiz yılın sonunda, Asya ve Pasifik ülkeleri, dünyanın en büyük bölgesel ticaret anlaşmasını imzaladılar. ABD’nin yeni hükümeti de, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nı, Avrupa Birliği’yle yeniden görüşmeye sıcak bakıyor. Bu ne demek? Bütün dünyada ticaret, bölgeselleşiyor demek. Bu gelişmeleri doğru değerlendirmezsek, bu bölgelerin kesişim noktasında, çok büyük bir avantaja sahip olan Türkiye, önemli risklerle karşı karşıya kalır. Buradan iktidara çağrıda bulunmak istiyorum; bu yeni gelişmeleri dikkate alarak, mevcut bölgesel ticaret anlaşmalarını, Türkiye’nin dış ticaret imkanlarını, daha da genişletecek şekilde revize edin. Yeni ticaret anlaşmaları için zemin arayın” dedi.