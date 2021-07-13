Ege’yi 400 milyon Euro'luk yatırım ile buluşturacak

Turizm ve inşaat sektöründe yaptığı projelerle tanınan AB Grup Holding, Ege’nin iki kıyısını yatırımla buluşturacak. Yaklaşık 400 milyon Euro’luk yatırım için düğmeye basan şirket, Yunanistan’ın başkenti Atina’da AB Grup Holding Greece’i kurdu. Doğuş Grubu, Koç Holding gibi devlerin ardından Yunanistan’a giren AB Grup Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak, “Atina’da kurduğumuz şirket, Türkiye’den inşaat malzemelerini tedarik ediyor ve kendi holdingimize ihraç ediyoruz. Bu sayede hem Türkiye ve Türk firmaları kazanıyor hem de yurt dışında Türk ürünleri kullanmış oluyoruz” dedi. AB Grup Holding’in önümüzdeki günlerde yapı market kuracağını dile getiren Bayrak, “Bu yatırımı da Atina’da yapmaya karar verdik. Alt yapısı ve diğer tüm detaylar hazır durumda. Atina’da çok ciddi bir inşaat açığı var. Binaların hepsi oldukça eski. 100, 150 yaşında binalar mevcut. 7 yıldır Atina’da faaliyet gösteriyoruz ve aynı zamanda bölgede büyüklük olarak inşaat şirketleri arasında ilk sıralardayız. Türk bayrağını bu alanda dalgalandıran tek holdingiz” diye konuştu.

İSPANYA VE İNGİLTERE’DE DE BÜYÜYECEK

AB Grup Holding’in Yunanistan’daki asıl projesi ise turizm ve denizciliğini birleştirecek türden. Başkent Atina’da bir marina projesini devreye alacaklarını anlatan Bayrak’ın verdiği bilgilere göre şirket, tarım atıklarını geri dönüştüren santrallar kurup devlete 20 seneliğine kiralamış durumda. Avrupa’da sadece Yunanistan ile sınırlı kalmadıklarını dile getiren Bayrak, “İspanya ve İngiltere’de yatırımlara başladık. 10 binden fazla çalışanı olan bir grubuz. Toplamda yatırımlarımız 350 ile 400 milyon Euro’yu bulacak. Avrupa’da yatırım planlarımız olsa da asıl amacımız Türkiye’deki işlerimizi büyütmek. Bu yatırımın büyük çoğunluğu Türkiye’nin turizm üssü Bodrum’da olacak” dedi. Bodrum’un dünya sosyetesinin buluştuğu yer haline geldiğini anlatan Bayrak, şu bilgileri verdi: “Bu nedenle Bodrum’a alışılmışın dışına çıkarak farklı bir konsept ile geldik. Madnasa Türkbükü’nde birinci etapta 16 adet malikane yer alacak. Madnasa Zirve’de ise 12 adet 750 metrekare içerisinde üzerinde helikopter iniş alanı ve akıllı ev sistemli malikaneler olacak. Hedef kitlemiz Türkiye’de yatırım yapabilecek, gelir düzeyi yüksek yabancı yatırımcılar ve alıcılar.”

35 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA YERLİ KRİPTO BORSASINI KURDU

4 milyon dolar yani yaklaşık 35 milyon lira yatırımla yerli ve milli kripto borsası ABStocks’u kurduklarını ve kripto varlığı ABGCoin’i oluşturduklarını ifade eden Muhsin Bayrak, “Türkiye’de son dönemlerde kripto para dünyasında çok ciddi sorunlar yaşandı. Güçlü bir grubun bu işe el atması gerektiğini fark ettik. Türkiye’de şu anda belki kripto para alım-satım piyasasına veya kripto paraya ihtiyacımız yok ancak bana göre bu, geleceğin parası. Güçlü gruplar bu işin içine girmezse, sermaye yatırmazlarsa dünyadan geri kalırız. Bu işi güçlü yatırımlar ve sermaye ile doğru yaparsak dünyadan Türk bankalarına sermaye ve döviz çekebiliriz” dedi. Türkiye’nin ilk kez bir holding güvencesinde üretilen ve ABStocks’u kendi kripto varlığı olan ABGCoin’i de borsa ile aynı anda işleme aldıklarını ifade eden Bayrak, “Şu anda inanılmaz bir talep mevcut. 16 TL civarında çıkış ile dünyadaki en pahalı coin olarak açılış yaptık. Buradan beklentimiz Türkiye’de 2021 sonu 2022 ortalarına kadar günlük hacmin 10 milyar dolar gibi bir rakama ulaşması” dedi.