Eğitim yuvası mı özel okul darphanesi mi?

Üniversite sınav sonuçları belli oldu. Şimdi gençlerin okul telaşesi başladı. Özel üniversite fiyatları tıp fakültelerinde 382 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ortalama ücretler 278 bin, 240 bin TL civarında… Geçtiğimiz yıl 62 bin TL olan okullar bugün 118 bin TL oldu.

Okul ücretleri ve eğitim kalitesi bir yana şimdi yeni sorunlarımız var. Ülkemizin parası dolar karşısında değer kaybettikçe Avrupa’nın doğu bloku ülkelerinin tercihleri arasında da ilk sıraya gelmeye başladık. Bu okullara burslu girmeyi başaranlar ya da ailelerinin bütün gelirleri ile okuyanlar “ucuz eğitim” diye gelen gençler karşısında aşağılanıyor.

EĞİTİMDE KATLANAN SORUNLAR

Eğitim dünyası adeta bir otel hizmetine döndü. Otelcilik sektörünün yan kolu haline geldi. Beslediği ekosistem kendi içerisinde bir sektör oluşturmuş durumda. Dolayısı ile ücretlere de yansıyor. Eğitimde sonuçları sınavlar üzerinden okuyoruz.

Lise mezunlarının yarısından çoğu, seçenekler arasında zar atılarak tutturulabilecek ortalama doğru sayısından daha az doğru cevap vermiş. Bunlar bize yol, su, elektrik olarak dönecek. Yurtlarda barınılamaz hale geliniyor. Ülkenizin CDS oranları 900’e tırmandığında sadece sermaye olarak değil, her alanda en aşağıya itiliyorsunuz. Peki, biz bunu hak ediyor muyuz?

İKİ SORU İKİ CEVAP

Sanayiciler farkında mısınız?

Ötelediğimiz her sorun karşımızda yapılacaklar listesi olarak bir dağ bırakıyor. Peki, nitelikli eleman arayan sanayiciler farkında mısınız, elinizdeki nitelikli eğitimliler azalıyor. Göç yollarında heder olmaya başladılar, önlem alıyor musunuz? Devlet alsın demeyin, sorun öncelikle sizin…

Öğrenciler farkında mısınız?

Ürettiğiniz her konfor alanı öğrenmenize gelişmenize ket vuruyor. Eğitim donanımınızı artırma zorunluluğunu fark edin. Her alanda bilgi ve deneyimlerinizi geliştirin. Artık çoklu bir dünyadayız ve senden daha iyi kendini yetiştirmiş bir yabancı, kendi vatanında senin işini elinden alabilir.

not

KAÇ ÖZEL OKUL BATAR?

Bugün %80-100 artan özel okul ücretlerini kaç veli karşılayabilir? Ücretlere %100 zam yapıldı mı? Sizce bu ücretler karşılanmadığında ne olur dersiniz? Bir tahminiz var mı batabilecek özel okullar hakkında?

Özel okul ücretlerine bakınca, sanırsınız mantığa Aristo, fiziğe Newton, matematiğe Cahit Arf, din dersine Gazali geliyor. İşin ekonomik boyutu en önemli problem... İşin içerik boyutu ile bir başka problem. Benim önerim; kaldırabileceğinizin üzerindeki bir yükü üstlenmemeniz.

Veliler, öğrenciliklerindeki kırık notlarını, çocuklarının karneleriyle düzeltme saplantısından kurtulmalı. Ödev denilenler ise hayata dair olmayan, kullanışsız ezberler yığını... Okul yönetimleri, öğrencilerden ziyade, parayı ödeyen veliyi memnun etme telaşında... Öğrenciyi yarış atı gibi, bitmez tükenmez sınavlarda koşturmak üzere zorlayan yapının özünde, velinin gözüne girmek var. 5 yıldızlık kampüs hizmeti verip 2 yıldızlı ezberci eğitim hizmeti sunmak...