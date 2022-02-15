Eğitimde dönüşüm laboratuvarı Orhaneli olacak    

Uzun yıllar ilkokul öğretmenlerinin marşı gibi dilden dile dolaşan “Bana çiçek getirin, dünyanın bütün çiçeklerini buraya getirin” şiiri, bugün sürdürülebilir eğitimin temeli olacak kadar iyi anlatıyor öğretmenlerin ruhunu.

Şiiri yazan Ceyhun Atuf Kansu, sanıldığı gibi öğretmen değil oysa. Şiirdeki “En güzellerini saymadım çiçeklerin, köy okullarında açan gizli ve sessiz…” mısralarından onun köyde büyüyen bir çocuk olduğu da düşünülebilir ama o da değil. 1919’da Bostancı’da doğmuş. Öğretmenlikle bağı annesi. Çocuk yaşta annesini kaybeden Kansu, milletvekili babasıyla birlikte Ankara'da büyüdüğü dönemde şiir yazmaya başlamış. Ardından tıp fakültesini bitirip çocuk doktoru olmuş. Hayatında çocuklara büyük yer veren bir hekim olarak şairliği, hele de toplumsal sorunlarla ilgili yazmayı hiç bırakmamış bir romantik. Etimesgut Şeker Fabrikası’nda çocuk doktorluğu yaparken kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmiş Kansu.

Onun miras bıraktığı öğretmenlerin başucu şiiri, bugünkü eğitim sisteminde çok karşılık bulamıyor. Özellikle köylerde açan çiçekler, 1940’lardaki gibi hiç değil. Çünkü köy okullarının sayısı da öğrenci nüfusu da iyice azalmış durumda. Resmi verilere göre 6 bin 200 köy okulu var, 17 binin üzerinde köy okulu ise tamamen kapalı, atıl bekliyor.

Harvard’dan köy yollarına

Geçtiğimiz günlerde Ceyhun Atuf Kansu’dan tam 71 yıl sonra yine İstanbul’da doğan bir eğitim sevdalısı; köye, köy çocuklarına aşık genç bir kadınla tanıştım. Ashoka’nın fellowlarından biri, yürüttüğü eğitim projeleriyle sosyal girişimcilik ödüllerini koltuğunun altına şimdiden almış. Hız kesmeden, cesaretle köy okullarında eğitimin dönüştürülmesi için projeler yapıyor. Adı Mine Ekinci. Bilenler bilir, o Köy Okulları Değişim Ağı’nın kurucusu. Kısa adıyla KODA’nın Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sabancı Vakfı’na, şirketlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok önemli işbirliği var. Marmara depreminden sonra ailesinin Yalova’da yaşadığı köye taşınan Ekinci’nin hayatında köy deneyiminin pozitif etkisi büyük. “Köy, özgür, mutlu çocukluk demek” diyor. Bu nedenle köy çocuklarının bu özgür ortamda iyi eğitim almaları için savaşıyor.

Robert Koleji, ardından Boğaziçi Üniversitesi Siyasi Bilimleri bitirmiş. Arkasından Amerika’nın ünlü üniversitelerinden Harvard’a kabul almış ve burada uluslararası eğitim programları üzerine araştırma yapmış. 2016’da Türkiye’ye dönünce de köylerdeki eğitimi dönüştürmek, değiştirmek için KODA’yı kurmuş.

Amaç çocuğa dokunan herkesi eğitmek

Heyecanı sesinden önce gelen sosyal etki liderlerinden Mine Ekinci. KODA’nın amacını, “Köyde yetişen her bir çocuğun eğitim yolculuğunu iyileştirmek. Bunu yapmanın en sürdürülebilir yolu ise köydeki çocuğun eğitim ekosisteminde bulunan yetişkinleri (köy öğretmenleri, aileler, köydeki gençler) güçlendirmek” diye özetliyor. 2016’dan bu yana bin 600'den fazla öğretmen ve öğretmen adayını güçlendirerek 25 binden fazla çocuğun daha iyi bir eğitim almasını sağladıklarını söylüyor. Köy öğretmenleri için eğitimler düzenlemek, topluluklar oluşturmak, öğretmen adaylarına uygulamalı eğitim fırsatları sağlamak ana işleri. Kemik bir ekip var ama asıl zenginlikleri yüzlerce kişinin yer aldığı gönüllü ordusu. Ekinci, “Hazırladığımız kaynak kitapların köy öğretmenlerine yaygınlaştırılmasını ve birleştirilmiş sınıflı köy öğretmenlerine yönelik eğitici eğitimlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü işbirliğinde yürütüyoruz. Bir yandan da anne-baba eğitimleri, okul sonrası destekleyici programlar ve kırsaldaki koşullara uygun ders içerikleri geliştiriyoruz. 3 binden fazla köy muhtarına ulaşarak oluşturduğumuz bir COVID-19 Bilgi İletişim Ağı Projemizi tamamladık. Gördük ki köylerde internet yok. Minareden öğrencilerine seslenen öğretmenler oldu bu dönemde. O nedenle örnek bir eğitim dönüşüm modeline ihtiyaç pandemide daha da güçlendi” diyor.

Projenin yatırım maliyeti 20 milyon TL

Ekinci’nin hayali; kamu ve özel sektörde eğitime dokunan herkesle birlikte, içinde gönüllülerin de yer aldığı bu dönüşüm ağının Ar-Ge merkezini oluşturmak. Bu hayalin en önemli adımı Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 5 dönümlük bir arazi satın alınarak atılmış. Burada “Kırsalda Eğitim ve Ar-Ge Merkezi” kurulacak. Orhaneli’de 47 köy olduğunu söyleyen Mine Ekinci, iki köyü pilot seçtiklerini belirtiyor. Yerel yönetimin de desteği alınarak hızlı ilerleyen projenin yatırım maliyeti 20 milyon TL. Ekinci, “Burada 3 bin metrekarelik eğitim binası olacak. Konaklama ve konferans salonları da bir arada bulunacak. Sürdürülebilir, yeşil bina örneği olarak da dikkat çekmesini hedefl iyoruz. Bu nedenle gönüllü mimarlarımız çalışıyor” diye anlatıyor projeyi. Ar-Ge merkezinde eğitimi dönüştürecek öğretmenlerin yetiştirilmesi planlanıyor. Örnek modeller burada sanki bir laboratuvarmış gibi uygulanacak. Ancak projenin tamamlanması için destek lazım. Ekinci bu sürecin içinde bulunacak “40 dönüşüm öncüsü” aradıklarını söylüyor. Şu anda yedi öncü tamam. Diyor ki, “Paranın yüzde 60’ını bulursak 2022’de ilk kazma vurulacak. 2023’te tamamlamayı, en geç 2024’te aktif hale gelmeyi hedefliyoruz.”