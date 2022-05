Eğitimde fırsat eşitliği için sınav zamanı

Darüşşafaka Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurul toplantısı bu yıl 2 Nisan’da gerçekleştirildi. 2019 yılından bu yana Cemiyet Başkanlığı’nı yürüten Tayfun Öktem, bayrağı Oğuz Güleç’e devretti. 1972 Darüşşafaka Lisesi, 1976 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Oğuz Güleç, iş hayatına Alarko Holding’de başladı. Arthur Andersen’de denetçilik yaptıktan sonra, 1982 yılında Horoz Lojistik’e katıldı. 2017 yılında İcra Kurulu Başkanlığı görevindeyken emekli oldu. Halen Gruba bağlı şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baş Danışmanlık görevlerini sürdürüyor. Oğuz Güleç ile yeni görevi ve Darüşşafaka Cemiyeti’nin eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacıyla 159 yılı geride bırakan hikayesini konuştuk.

Hedefimiz daha fazla çocuğun eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmasını sağlamak

“Benim için çok anlamlı ve değerli bir kurumda bayrağı devralmış olmaktan dolayı hem çok gururluyum hem de bu sorumluluğun manevi ağırlığını hissediyorum. 159 yıldır Türkiye’de ‘eğitimde fırsat eşitliği’ni yaşatan Darüşşafaka’da toplumun her kesiminin bağışıyla çocuklarımıza nitelikli eğitim olanağı sunuyoruz. Bundan sonra en önemli amaçlarımızdan biri, daha fazla çocuğumuzun eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabilmesine olanak sağlamak olacak. Başarılı olacağıma inanıyorum çünkü çok iyi arkadaşlarla çalışıyoruz. Yönetim kurulumuz çok yetkin insanlardan oluşuyor. Entegre raporlarımızda da tanımladığımız üzere her bir yönetim kurulu üyesi belli bir riski kabul etmek üzere seçilen kişilerden oluşuyor ve her biri Darüşşafaka’ya belli konularda katkı yapacak kişiler. Burada yönettiğimiz para çocukların eğitimine katkıda bulunmak üzere toplanan bir para. Bizim için güven, şeffaflık, hesap verebilirlik çok önemli. Amacımız çocukların hayatlarına dokunmak, onları farklı bir yere taşıyabilmek, çocukları ayakları üzerinde duran bireyler olarak yetiştirmek.”

Türkiye’mizin ortaöğretimi için dijital dönüşümde model okul olacağız

“Darüşşafaka, eğitimde hep öncü rolü üstlendi. Her zaman bugünden 20 yıl, 50 yıl sonrasını planlıyor, öğrencilerimizin o günün koşullarına göre yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de öğrencilerimizin 21. yüzyıl yetkinleriyle donatılmış gençler olarak mezun olması temel önceliğimiz olacak. Dijital dönüşüm temelinde yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin ortaöğrenim düzeyinde ilk yapay zekâ sınıfını, ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni açan ve ilk 3D Printer Atölye ve Yarışması’nı düzenleyen okuluyuz. STEM (Science, Technology, Engineering and Math), kodlama, girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Bunları geliştirerek, yeni ilkler ekleyeceğiz. Türkiye’mizin ortaöğretimi için dijital dönüşümde model okul olacağız.”

Sınav 29 Mayıs’ta

“Darüşşafaka Giriş Sınavı bu sene 29 Mayıs’ta gerçekleşecek. Bizim en önem verdiğimiz konuların başında bu sınav geliyor. Çünkü eğitimde fırsat eşitliği yaratma süreci sınava katılımla başlıyor. Biz çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliğini ilk olarak sınavla veriyoruz. Darüşşafaka’ya kabul kriterlerimizi taşıyan her çocuğumuza açık olan bu sınav tamamen ücretsiz. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayabilmek adına tamamen bilgiye dayalı bir sınav yapmak yerine, çocukların potansiyellerini ölçümlüyoruz. Sınav iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde genel bilgi düzeyinde Türkçe-matematik soruları, ikinci bölümde ise öğrencilerin algılaması ve yorumlanmasını ölçmek için genel yetenek soruları yer alıyor. Sınava, Türkiye’nin her ilinden annesi ya da babasını kaybetmiş, maddi durumu yetersiz, 4’üncü sınıf öğrencileri katılabiliyor. Türkiye genelinde kriterlere uyan 16 bine yakın çocuğumuz var. Benim dönemimde Darüşşafaka daha çok Marmara ve Ege bölgesinden öğrenciler alıyordu; bugün öğrencilerimizin yüzde 60’ı Anadolu’dan geliyor. Özellikle İş Bankası’nın 81 İlden 81 Çocuk projesiyle Türkiye’nin her yerine ulaşıyoruz. Çok güzel bir mozaik oluşuyor okulda. Şu anda 2500’e yakın online başvurumuz var. Bu sene 140 öğrenci alacağız. Okul nüfusumuz yaklaşık 840 kişi; en kısa zamanda bine ulaşmak istiyoruz.”

Türkiye’de sistematik bir bağış sistemi yok

“Türkiye’de sistematik bir bağış sistemi yok. Duygulara dayanan ya da kişinin kendini tatmin etmesine yönelik olan bir bağış sistemi mevcut. Bugün bir çocuğumuzun yıllık masrafı 10 bin lira. Bu maliyet eğitimden, sağlığa, cep harçlığından, giyimine, uçak biletine kadar çocuğumuzun tüm ihtiyaçlarını içeriyor. Darüşşafaka Cemiyeti olarak bizim tek gelir kaynağımız bağışlar, bağışlarla ayakta duran bir sivil toplum örgütüyüz. Her yıl Darüşşafaka’ya aldığımız öğrencilere, 8 yıl boyunca ücretsiz eğitim sunacağımızın garantisini veriyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için desteklerin sürdürülebilir olması çok önemli. Darüşşafaka Cemiyeti’ne ürün, hizmet, gayrimenkul, menkul, vasiyet bağışı yapılabileceği gibi, tüm bağış kampanyalarımızı nakdi olarak desteklemek mümkün.