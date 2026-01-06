Eğitimde “fiyat artış hızındaki düşüşe” değil; fiyatları düşürüp, niteliği artırmaya odaklanılmalı…
Dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dikkat çekti: “Önümüzdeki dönemde, eğitim ve kira gibi geriye dönük fiyatlama eğiliminin güçlü olduğu kalemlerde gözlenecek fiyat artış hızındaki belirgin düşüşlerin, yıllık enflasyondaki iyileşmeyi daha ileri bir düzeye taşıyacağını öngörüyoruz.”
***
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’te altını çizdi: “Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21.7 puan düşerek yüzde 44 gerçekleşti.”
***
Eğitim ve kira, çalışanlar başta olmak üzere, ekonomideki tüm aktörlerin temel maliyet kalemi… Niteliği daha da önemli olan eğitim, aynı zamanda, “ekonomideki verimliliğin” olumlu/ olumsuz yönde de belirleyicisi…
***
Örneğin… TÜİK verilerine göre:
2021 yılı nisan ayında eğitimin maliyeti 7.5 birim iken; 2022 yılının nisan ayında 10 birime yükseldi…
***
Yine TÜİK verilerine göre:
2023’te 21 birime;
2024 43 birime;
Ve 2025 yılı başında 78 birime dayandı…
***
TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon rakamlarına göre…
2026 yılında eğitim fiyatları:
66.27 oranında artmış…
***
Yani… Eğitim fiyatlarında, Aralık ayında gerçekleşen yüzde 1.53’lük artışa;
Yani eğitim fiyatlarındaki artış hızında yavaşlamaya rağmen…
2021 yılı nisan ayında eğitimin maliyeti 7.5 birim iken; Dün itibariyle 130 birime yükselmiş…
VELHASIL
Ekonomilerin en acil ihtiyacı ve önceliği:
İyi eğitimli işgücü/işveren…
***
Toplumun tüm fertlerinin (zengini/fakiri) fırsat eşitliği ile ulaşması gereken “nitelikli eğitim”: Kültürden ekonomiye ülkeyi güçlendirecek her alanın temeli… Vergi toplayan devletin de öncelikli görevi…
Verimsizlik, üretimsizlik, verimsiz üretim ve dolayısıyla oluşan enflasyon gibi ciddi sorunlarımızı çözmek istiyorsak: Eğitimdeki fiyat artış hızını değil; ivedilikle, eğitim fiyatlarını hissedilir oranda düşürmek ve niteliğini artırmak “öncelikli görev edinilmeli”…
|Borsa
|11.702,00
|1,77 %
|Dolar
|43,0282
|0,03 %
|Euro
|50,4755
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1723
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.147,66
|0,01 %
|Altın (ONS)
|4.448,41
|0,09 %
|Brent
|61,7200
|0,03 %