Eğitimde “fiyat artış hızındaki düşüşe” değil; fiyatları düşürüp, niteliği artırmaya odaklanılmalı…

Dün, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dikkat çekti: “Önümüzdeki dönem­de, eğitim ve kira gibi geriye dönük fiyatlama eğiliminin güçlü olduğu kalemlerde gözlenecek fiyat artış hızındaki belirgin düşüşlerin, yıllık enflasyondaki iyileşmeyi daha ileri bir düzeye taşıyacağını öngörüyoruz.”

***

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şim­şek’te altını çizdi: “Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemey­le birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21.7 puan düşerek yüzde 44 gerçekleşti.”

***

Eğitim ve kira, çalışanlar başta olmak üzere, ekonomideki tüm aktörlerin temel maliyet ka­lemi… Niteliği daha da önemli olan eğitim, aynı zamanda, “ekonomideki verimliliğin” olumlu/ olumsuz yönde de belirleyicisi…

***

Örneğin… TÜİK verilerine göre:

2021 yılı nisan ayında eğitimin maliyeti 7.5 birim iken; 2022 yılının nisan ayında 10 birime yükseldi…

***

Yine TÜİK verilerine göre:

2023’te 21 birime;

2024 43 birime;

Ve 2025 yılı başında 78 birime dayandı…

***

TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon ra­kamlarına göre…

2026 yılında eğitim fiyatları:

66.27 oranında artmış…

***

Yani… Eğitim fiyatlarında, Aralık ayında ger­çekleşen yüzde 1.53’lük artışa;

Yani eğitim fiyatlarındaki artış hızında yavaş­lamaya rağmen…

2021 yılı nisan ayında eğitimin maliyeti 7.5 birim iken; Dün itibariyle 130 birime yük­selmiş…

VELHASIL

Ekonomilerin en acil ihtiyacı ve önceliği:

İyi eğitimli işgücü/işveren…

***

Toplumun tüm fertlerinin (zengini/fakiri) fırsat eşitliği ile ulaşması gereken “nitelikli eğitim”: Kültürden ekonomiye ülkeyi güçlendi­recek her alanın temeli… Vergi toplayan devle­tin de öncelikli görevi…

Verimsizlik, üretimsizlik, verimsiz üretim ve dolayısıyla oluşan enflasyon gibi ciddi so­runlarımızı çözmek istiyorsak: Eğitimdeki fi­yat artış hızını değil; ivedilikle, eğitim fiyatları­nı hissedilir oranda düşürmek ve niteliğini artır­mak “öncelikli görev edinilmeli”…