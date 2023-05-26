Eğitimde pozitif ayrımcılık…

Her alanda eğitimin şart olduğunu biliyor, dile getiriyoruz. Sanayiciler de aynı düşüncede. Onlar da sanayi – eğitim işbirliğinin ne kadar önemli olduğuna her zaman vurgu yapıyorlar.

Zaten bu noktadan hareketle de mesleki ve teknik anadolu liseleri ile sanayiciler, oda – borsalar ile ‘okul-sanayi işbirliği’ protokolleri imzalanıyor, çok güzel örnekler ortaya çıkıyor. Hemen hemen tüm iş insanlarının dile getirdiği üzere benzeri projeler, protokoller teknik ve ara eleman ihtiyacını karşılama noktasında çok kıymetli girişimler. Kıymetli olmasına kıymetli ama yeterli mi?

Ne yazık ki...Örneğin Meslek Teknik okullarında okuyan kız öğrenci sayısı bu okulların mevcutlarının yüzde 10’u bile değil. Bu dengesiz yapıya rağmen mezun olabilen ve hatta sonrasında bir işe yerleşen kız öğrencilerin sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor.

Yani eğitim tabii ki şart ama bu noktada mutlaka ve mutlaka pozitif ayrımcılık da şart. Nasıl olabilir? Kız çocuklarının eğitimi desteklenebilir. Örneğin, teknik liselere girişte kız öğrencilere ek puan verilebilir. İş bulmalarına, staj sonrası işe yerleşmelerinde pozitif ayrımcılık yapılabilir. Tüm bu çabalar desteklenmeli. Emin olun; kız çocukları dünyayı değiştirir.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen güzel örnekler de umut oluyor. Körfez Ticaret Odası ve Körfez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) protokolü sonrasında İpragaz Kocaeli fabrikada staj sonrası işe başlayan, 850 kişilik okuldan mezun olan 8 kız öğrenciden biri olan ve okul başarısı ile ilk 3’te yer alan, dünya ölçeğinde SHV grup firmalarında da örnek gösterilen, İpragaz Kocaeli Fabrikadan Avrupa’nın reklam yüzü olan Esmanur gibi. Ama bu örnekler de o kadar az o kadar az ki…Bu kaderi değiştirmek için neler yapabilir, nereden başlayabiliriz? Öncelikle ailelerin meslek okullarına ve kız çocuklarının eğitimine bakış açılarını değiştirmeleri gerekli.

Erkek çocukların çoğunu aileler, nasılsa üniversite kazanamaz bari elinde iyi kötü bir mesleği olsun diye teknik liselere gönderirken, zaten ‘okumasa da olur ‘ denilen kız çocukları için teknik liselerin gereksiz olduğunu ve kızlara uygun olmadığını düşünüyorlar. Oysa bir sanayi kenti olan Kocaeli’de ağır sanayi diye adlandırabileceğimiz sektörlerde bir çok firmanın yöneticisi kadın.

Onlar da eleman alırken tercihlerini kadınlardan yana kullanıyorlar. Tekiş Kalıp Genel Müdürü Filiz Özoğul Şahinoğlu’nun işe alımlardaki tercihi gibi. Mutlaka başkaları da var. KIZÇEV, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, UNICEF ve Aydın Doğan Vakfı, Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı gibi…

Dünya Şirketler Grubu ve Dünya Gazetesi’nin kurucusu Nezih Demirkent ve eşi Prof.Işın Demirkent adına, kızları Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent tarafından kurulan ve odağına üniversite eğitimi gören kız çocuklarının desteklenmesini alan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı elde ettiği geliri üniversite çağındaki genç kızlara aktarıyor.

Türkiye’nin düşünce ve fikir hayatını renklendiren, arkadan gelen başarılı gençleri destekleyen ve verdiği burslar ile eğitimde kadınlara pozitif ayrımcılık yapan Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı, 23 Mayıs Salı günü gelenekselleştirdiği ‘Demirkent Ödül’leri ile bir kez daha farkındalık yarattı.