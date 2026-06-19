Eğitimde/gıdada “gösteriş tüketimi” ve sonucu…
İktisat bilimi “Bir mal/hizmetin fiyatı artınca, talebi azalır” diyor…
Ama…
Ender de olsa, “Fiyatı artarken, talebi artan ürünler” de bulunuyor…
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Ve maalesef:
Sosyal statünün, sadece lüks tüketimle yükseltilebileceğine inanan bir kesimin sayısının arttığı Türkiye, son dönemde, “Fiyatı artarken talebi artan ürünler” ile de ön plana çıkıyor…
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Örnek mi?
Eğitimde de yeşillenen “gösteriş tüketimi”…
Ve…
Bilgiden çok markaya önem veren bir kesimin, çocukları için “marka okulları” seçmesi…
Artan marka ve gösteriş takıntısı nedeniyle, her yıl, yüzde 100’e yakın fiyat artışlarına (Resmi enflasyonun 2-3 katı) rağmen, o okullara olan talebin de yükselmesi…
(Burada, birçok okulda yaşanan niteliksizleşme de ayrı bir neden…)
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Örnek mi?
Organik ürün tüketimi…
Spor kültürü gibi çaba gerektiren kültürler kazanılmayınca, “sporun vücuda yapacağı katkıyı” organik ürünlerin de yapabileceğine ve pahalı ürünün “sosyal statü göstergesi” olduğuna yönelik algılar, fiyatları yüksek olsa dahi bu ürünlere olan talebi artırıyor…
Ve…
Organik ürünlere, aşırı harcama yapılabiliyor…
(Burada sağlıksız/kalitesiz ürün arzındaki artış da ayrı bir neden…)
VELHASIL
Gösteriş tüketimi:
Kişinin, malı/hizmeti, ihtiyaç duyduğu için değil, sosyal statüsünü/zenginliğini “çevresine göstermek”, “mesaj vermek” için satın alması olarak özetlenebilir…
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İktisat derslerinde de kenarda köşede kalmış bir teori olarak beynimize kazınmış, kafalarımızı da karıştırmıştı…
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Türkiye’de öne çıkma nedeni mi?
Thorstein Veblen şöyle diyordu:
Malın fiyatı arttıkça daha prestijli hale geldiği için mala olan talep artabilir…
Nedenini açıklarken de dikkat çekiyordu:
“Toplumda gelir dağılımı bozuldukça ve sınıflar arası farklar açıldıkça gösteriş tüketimi artış gösterir…”
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