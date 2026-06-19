Eğitimde/gıdada “gösteriş tüketimi” ve sonucu…

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İktisat bilimi “Bir mal/hizmetin fiyatı ar­tınca, talebi azalır” diyor…

Ama…

Ender de olsa, “Fiyatı artarken, talebi ar­tan ürünler” de bulunuyor…

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Ve maalesef:

Sosyal statünün, sadece lüks tüketimle yükseltilebileceğine inanan bir kesimin sa­yısının arttığı Türkiye, son dönemde, “Fi­yatı artarken talebi artan ürünler” ile de ön plana çıkıyor…

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Örnek mi?

Eğitimde de yeşillenen “gösteriş tü­ketimi”…

Ve…

Bilgiden çok markaya önem veren bir ke­simin, çocukları için “marka okulları” seç­mesi…

Artan marka ve gösteriş takıntısı nede­niyle, her yıl, yüzde 100’e yakın fiyat artış­larına (Resmi enflasyonun 2-3 katı) rağ­men, o okullara olan talebin de yükselme­si…

(Burada, birçok okulda yaşanan nite­liksizleşme de ayrı bir neden…)

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Örnek mi?

Organik ürün tüketimi…

Spor kültürü gibi çaba gerektiren kültür­ler kazanılmayınca, “sporun vücuda ya­pacağı katkıyı” organik ürünlerin de yapa­bileceğine ve pahalı ürünün “sosyal statü göstergesi” olduğuna yönelik algılar, fiyat­ları yüksek olsa dahi bu ürünlere olan tale­bi artırıyor…

Ve…

Organik ürünlere, aşırı harcama yapıla­biliyor…

(Burada sağlıksız/kalitesiz ürün arzın­daki artış da ayrı bir neden…)

VELHASIL

Gösteriş tüketimi:

Kişinin, malı/hizmeti, ihtiyaç duydu­ğu için değil, sosyal statüsünü/zenginli­ğini “çevresine göstermek”, “mesaj ver­mek” için satın alması olarak özetlene­bilir…

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İktisat derslerinde de kenarda köşede kalmış bir teori olarak beynimize kazınmış, kafalarımızı da karıştırmıştı…

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Türkiye’de öne çıkma nedeni mi?

Thorstein Veblen şöyle diyordu:

Malın fiyatı arttıkça daha prestijli hale geldiği için mala olan talep artabilir…

Nedenini açıklarken de dikkat çekiyordu:

“Toplumda gelir dağılımı bozuldukça ve sınıflar arası farklar açıldıkça gösteriş tü­ketimi artış gösterir…”