Eğitimin parasız, gıdanın ucuz olduğu ABD’de doğurganlık hızı 1.59; Türkiye’de 1.48…

ABD’de doğurganlık hızı 1.59 ile tarihinin en dü­şük seviyesine indi…

Dünya ortalaması ise 2024’te 2.25 çocuğa kadar geriledi…

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Türkiye mi?

2024 yılında 1.48 ile tehlikeli seviyeye geldi…

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Politika yapıcılar, doğurganlık hızımızdaki düşüşün nedenini:

“Ön plana çıkan bireysellik” ve “sınırsız özgür­lüğün yüceltilmesi” gibi iki ana nedene bağlı­yor…

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Sorunu çözmek için:

Öncelikle sorunun kaynağını tüm çıplaklığıyla or­taya koymak gerekiyor…

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ABD demişken…

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ABD’de okulların çoğu ücretsiz…

Halkın yüzde 90’ının tercih ettiği halk okulları:

Anaokul dahil 12 yıl sürüyor…

Ve…

Aileler, kitaplardan servise (zorunlu değil), ye­meklerden bilgisayar tabletine kadar, eğitim/öğre­nim için satın alması gereken mal veya hizmete pa­ra ödemiyor…

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Okullarda:

Tribünlü saha, tartan pistli atletizm parkurları, tribünlü spor salonları, konser salonu gibi yapılar “çocukların kendine güvenini artırmak” ve spor (ka­zanma/kaybetmeyi öğrenme/davranış geliştirme ve sağlık…) kültürü kazandırmak için her okulda var…

Müzik stüdyosu, radyo, teknokent gibi özel alan­lar ise okulların çoğunluğunda kuruluyor…

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Sonuç mu?

Fakir/zengin ayrımı yapmayan ve yeteneğe göre fırsat eşitliği sunan bu sistemle gelişen, yaparak/gö­rerek/kazanarak/kaybederek öğrenen çocuklar sa­yesinde, ABD:

Microsoft, Google, Apple, Visa gibi “dünyayı eko­nomik olarak kendine bağlayan” binlerce şirkete sa­hip olabiliyor…

VELHASIL

Eğitimin parasız, seçmeli eğitim ve gıda fiyatları­nın ucuz olduğu ABD’de, doğurganlık hızı 1.59…

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Eğitim fiyatları, TÜİK verilerinde dahi rekor üs­tüne rekor kıran;

Ve alım gücündeki azalma her kademede hissedi­len Türkiye’de doğurganlık hızı 1.48…

Ve bunu farklı nedenlere bağlıyoruz…

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TÜİK araştırması da şöyle diyor:

2023 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam ora­nı yüzde 27.1…

Tersten okunduğunda, şöyle yorumlanabilir:

Kadın, alım gücünü yükseltmek/çalışmak ve/ve­ya yetiştiremeyeceği (doğumdan sağlığa, okuldan iş bulmaya yüksek maliyetler) için çocuk yapmıyor/ yapamıyor…