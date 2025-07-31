Eğitimin parasız, gıdanın ucuz olduğu ABD’de doğurganlık hızı 1.59; Türkiye’de 1.48…
ABD’de doğurganlık hızı 1.59 ile tarihinin en düşük seviyesine indi…
Dünya ortalaması ise 2024’te 2.25 çocuğa kadar geriledi…
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Türkiye mi?
2024 yılında 1.48 ile tehlikeli seviyeye geldi…
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Politika yapıcılar, doğurganlık hızımızdaki düşüşün nedenini:
“Ön plana çıkan bireysellik” ve “sınırsız özgürlüğün yüceltilmesi” gibi iki ana nedene bağlıyor…
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Sorunu çözmek için:
Öncelikle sorunun kaynağını tüm çıplaklığıyla ortaya koymak gerekiyor…
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ABD demişken…
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ABD’de okulların çoğu ücretsiz…
Halkın yüzde 90’ının tercih ettiği halk okulları:
Anaokul dahil 12 yıl sürüyor…
Ve…
Aileler, kitaplardan servise (zorunlu değil), yemeklerden bilgisayar tabletine kadar, eğitim/öğrenim için satın alması gereken mal veya hizmete para ödemiyor…
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Okullarda:
Tribünlü saha, tartan pistli atletizm parkurları, tribünlü spor salonları, konser salonu gibi yapılar “çocukların kendine güvenini artırmak” ve spor (kazanma/kaybetmeyi öğrenme/davranış geliştirme ve sağlık…) kültürü kazandırmak için her okulda var…
Müzik stüdyosu, radyo, teknokent gibi özel alanlar ise okulların çoğunluğunda kuruluyor…
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Sonuç mu?
Fakir/zengin ayrımı yapmayan ve yeteneğe göre fırsat eşitliği sunan bu sistemle gelişen, yaparak/görerek/kazanarak/kaybederek öğrenen çocuklar sayesinde, ABD:
Microsoft, Google, Apple, Visa gibi “dünyayı ekonomik olarak kendine bağlayan” binlerce şirkete sahip olabiliyor…
VELHASIL
Eğitimin parasız, seçmeli eğitim ve gıda fiyatlarının ucuz olduğu ABD’de, doğurganlık hızı 1.59…
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Eğitim fiyatları, TÜİK verilerinde dahi rekor üstüne rekor kıran;
Ve alım gücündeki azalma her kademede hissedilen Türkiye’de doğurganlık hızı 1.48…
Ve bunu farklı nedenlere bağlıyoruz…
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TÜİK araştırması da şöyle diyor:
2023 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı yüzde 27.1…
Tersten okunduğunda, şöyle yorumlanabilir:
Kadın, alım gücünü yükseltmek/çalışmak ve/veya yetiştiremeyeceği (doğumdan sağlığa, okuldan iş bulmaya yüksek maliyetler) için çocuk yapmıyor/ yapamıyor…