Ek istihdam teşvikinde neler var?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün kabine toplantısından sonra açıkladığı ek istihdam desteği ile ilgili detaylar netleşti. Buna göre; "İşbaşı eğitim programı kapsamında, mevcut çalışanlarının üzerine alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretlerini ve destek primlerini devlet karşılayacak.

Öncelikle bu destek yeni bir teşvik programını ifade etmemektedir. Program süresince prim ve ücretin (harçlık olarak) İŞKUR tarafından ödenmesi şeklinde bir uygulama söz konusu olacaktır. Türkiye İş Kurumu tarafından Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8 Nisan 2022 tarih ve 31803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Cumhurbaşkanımız tarafından duyurulan programla ilgili detaylar şu şekildedir:

İstihdam desteği verilecek işbaşı eğitim programlarında işverenlerin, en az 5 sigortalı çalışana sahip olması gerekmektedir. Ayrıca katılımcıların en az yüzde 70’inin 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süre ile istihdamını taahhüt etmesi gerekmektedir.

İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılayacağını, böylece bu kapsamda işe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturulacağı duyurulmuştur. İşbaşı eğitim programı, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenlenmektedir.

İşbaşı eğitim programları için işveren ve katılımcılarda aranan şartlar şu şekildedir:

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece yakını veya eşi olmamak, emekli olmamak, programa başladığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde sigortalı olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmaktır.

İşverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının yüzde 30'una kadar katılımcı talep edebilecek.

Türk Meslekler Sözlüğü’nde meslek ana grubu “Nitelik Gerektirmeyen Meslekler” olarak belirlenen meslekler dışındaki meslekler için program düzenlenebilecektir.

Programlar, günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere, haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde planlanma imkânı vardır.

İşbaşı eğitim programı katılımcılarından iş arayanlar, fiilen katıldıkları gün üzerinden günlük 163,59 TL, öğrencilere 122,69 TL ve işsizlik ödeneği alanlara 81,80 TL cep harçlığı ödenecektir. Ayrıca katılımcının genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de program süresince İŞKUR tarafından karşılanacaktır.

İŞKUR tarafından yapılan ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından katılımcılara yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemeler, vergi matrahından indirime tabi tutulabilecektir.

Gerekli şartları sağlayan vatandaşlar, işbaşı eğitim programlarına 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerinden ve İŞKUR e-Şube üzerinden başvuru yapabilecektir.