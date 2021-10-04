Ekim ayı açılışlar zamanı

Contemporary İstanbul 7 Ekim’de açılıyor

Akbank’ın ana sponsorluğunda düzenlenen 16. Contemporary İstanbul, 7-10 Ekim tarihleri arasındaki genel ziyaretçi programı ile yerli ve yabancı çağdaş sanat galerini bir araya getirecek. Bu yıl ilk kez Tersane İstanbul’da yapılacak olan fuar, mekân değişikliği ile çağdaş sanatı, tarihin içinde izleyicilerle buluşturacak.

Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, fuar kataloğuna yazdığı yazıda şöyle diyor:

“Tersane İstanbul’da ilk kez gerçekleşen 30 ayrı sanatçının heykellerinin yer aldığı -The Yard- açık alan yerleştirmesi, ölçekli işler üretmek için kumaşı tercih eden Rachel Hayes’in enstalasyonu, sanat dünyasının sürdürülebilirliğine dikkat çeken – Flags for Future - sergisi, 100. Yaşında İlhan Koman’ın eşsiz eserleri, 15 kadın sanatçımızım yer aldığı Akrasia sergisi, dostum Sıtkı Kösemen’in 1970’lerden başlayan Bodrum sevgisi fotoğrafları, Burhan Doğançay ile Ekrem Yalçındağ̆’ın eserlerinin birbirlerine dokunuşları sergisi hafta boyunca fuar alanında devam eden 31. yaşındaki Akbank Caz ile sanat severleri Haliç’te buluşturuyoruz.”

Bu haberin ve köşemizin diğer yazılarının ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

Filmekimi, 8-17 Ekim’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20. kez düzenlenen Filmekimi 8-17 Ekim’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. Altın Lale’li Madalena'nın yanı sıra Cannes’da Altın Palmiye kazanan Titane, tüm dünyada merakla beklenen Dune: Çöl Gezegeni, Venedik'te Altın Ayı kazanan Kürtaj gibi filmlerin Türkiye prömiyerlerinin yapılacağı Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkıyor. Filmekimi filmleri İstanbul’da Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de Cinemaximum Mavi Bahçe’de izlenebilecek.

“Yeniden Şehrin Caz Hali” Akbank Caz Festivali başladı

Şehirde sonbaharı caz müziği ile farklı müzik türlerini bir araya geldiği seçki ile karşılayacak olan Akbank Caz Festivali’nin dördüncü günü 5 Ekim’den itibaren Ramazan Sesler "Babadan Oğula Bir Gırnata Efsanesi" feat. Anıl Şallıel & Kaan Bıyıkoğlu, Cenk Erdoğan “OttoJazz” Ensemble, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions & Arto Tunçboyacıyan, Okay Temiz & Oriental Wind, Baki Duyarlar “JazzArk Project” feat. Şennur Dinleyen & Tolga Karaslan, Oğuz Büyükberber Trio feat. Derya Türkan & Apostolos Sideris, Mehmet Uluğ Gecesi: Selen Gülün “Kadınlar Matinesi” feat. Çağıl Kaya, Özge Fışkın ve Jülide Özçelik, Güç Başar Gülle “Synthetic Vision”, Deniz Taşar & JAmZZ Session, Kaan Çelen ‘Na-Zi-Le’, Mousikē DJ Set, Da Poet & Barış Demirel, Flapper Swing Band sahne alacak.

“Dünya Bebekleri” Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Rahmi M. Koç Müzesi, “Dünya Bebekleri Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. Oyuncak sanayisinin en önemli kilometre taşı olan bebeklerin Antik Çağ’dan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutan sergi, 18’inci yüzyılın ahşap bebeklerinden Anadolu’nun bez bebeklerine, Asya ve Afrika inanç bebeklerinden moda bebeklerine, hatta Uzakdoğu’nun ipek elbiseli festival bebeklerine kadar çok özel bir seçkiyi ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

“Yeni dünyanın geleceği: Teknoloji ve sanatın birleşmesi”

Düzenlediği forumlarla uluslararası araştırmacı, mühendis ve bilim insanlarının yanı sıra kültür sanat ve ekonomi dünyasından isimleri bir araya getiren İsviçre merkezli ArtTech Vakfı’nın 2021 yılı forumu, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, teknoloji ve sanatın, günümüzde, içinde yaşadığımız dünyayı yeniden şekillendiren iki güçlü olgu olduğunu ve bu ikisinin bir araya gelmesinin, kültürel mirasın korunmasına imkân sağladığını söylerken; ArtTech Vakfı Başkanı Patrick Aebischer ise, teknoloji ve sanatın birleşmesi için ‘yeni dünyanın geleceği’ benzetmesi yaptı.

Yıldız Holding koleksiyonundan Burhan Doğançay, Ekrem Yalçındağ sergisi CI’da

Yerli ve yabancı çağdaş sanat galerilerini bir araya getirecek olan “Contemporary İstanbul Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda Yıldız Holding koleksiyonundan Burhan Doğançay & Ekrem Yalçındağ sergisi de ziyaretçilerle buluşacak.

Roger Chartier’den okuma tarihine çok boyutlu bakış

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, genç yaşta aramızdan ayrılan mimarlık tarihçisi Yavuz Sezer anısına düzenlenen konuşma serisinin ilkine ev sahipliği yapıyor. Sezer’in mekânlar, insanlar ve düşünceleri bir araya getiren çok katmanlı bakışını sürdürmeyi amaçlayan Yavuz Sezer Anma Konuşmaları’nın ilk konuğu, yazılı kültür, kitap ve okuma tarihi üzerine araştırmalar yapan Roger Chartier olacak. “Biçim Manayı Etkiler: Metnin Maddesel Bağlamı ve Okuma Beklentileri” başlıklı konuşma, 6 Ekim Çarşamba günü İstanbul Araştırmaları Enstitüsü YouTube kanalından izlenebilir.

Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması’nın Kanaat Önderi Agnieszka Holland

Sabancı Vakfı tarafından bu yıl “Konu Uzun Film Kısa” sloganı ile 6. kez düzenlenen “Kısa Film Yarışması”nın kanaat önderi, ödüllü Polonyalı yönetmen Agnieszka Holland oldu. Toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla 2016’da başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması, “Yeni Dünyada Yeni Meslekler”. Yarışmanın bu yılki kanaat önderi Agnieszka Holland video mesajında genç sinemacılara şunları söyledi: “Pandemi bize işlerimizde farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu, farklı şeylerin daha önemli olduğunu gösterdi. Sahip olmanın daha önemsiz olduğunu, asıl önemsememiz gerekenlerin: insanlar, gezegenimiz ve hayvanlar olduğunu hepimize öğretti.”