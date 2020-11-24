Ekim ayında ihracat rekor kırarken nakliyeci pazar kaybetti

Ekim ayı ihracatı yüzde 5.6 artışla 17 milyar 333 milyon dolar oldu. Bu rakam bugüne kadar ulaşılan en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Ancak, Türkiye’nin ihracat rekoru kırdığı ekim ayında yabancı taşımacıların pazar payı artarken, yerli taşımacının payının düştüğüne dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, sorunun kaynağı olarak geçiş belgelerine işaret etti. Nakliyecilerin en büyük kaybı Orta Asya pazarında yaşadığını, bu pazarlarda taşımacıların payının yüzde 15 gerilerken yabancıların payının yüzde 27 oranında arttığını ifade eden Gök, Türkiye’den Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat taşımalarında da benzeri bir durum yaşandığını, yerli nakliyecilerin pazar payının yüzde 11 oranında düşerken yabancıların payının yüzde 4 yükseldiğini ifade etti. “Nakliyecilerimiz için en önemli pazar olarak kabul edilen Avrupa’da ise yerli taşımacılarımız paylarını yüzde 11 oranında yükseltmesine rağmen yabancılar paylarını yüzde 16 oranında artırarak yerli nakliyecilerimizi geride bırakmışlardır” diyen Gök, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a şu soruları yöneltti: “Nakliyecilerimizin pazar paylarının düşmesinin sebeplerini açıklar mısınız? İhracat malları nakliyesinde yerli taşımacılarımızın takıldığı bürokratik engellerin ortadan kaldırılmamasının sebepleri nelerdir? Nakliyecilerimizin özellikle Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerine geçişlerde yaşadıkları sorunların giderileceği tarihi açıklar mısınız? İhracat rekorunun kırıldığı Ekim ayında ülkemizin ihraç ettiği malların kara yoluyla nakliyesinde yerli ve yabancı firmaların elde ettiği gelirleri açıklar mısınız? 2002–2020 döneminde bürokratik engeller sebebiyle ihraç malları taşıyan nakliyecilerimizin yaşadığı maddi kayıpları yıllık temelde açıklar mısınız?”

İYİ PARTİ: ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILSIN

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Şenol Sunat, öğretmenlerle ilgili en önemli konulardan birinin öğretmenlik kanunu olduğunu belirterek, bir an önce kanuni düzenleme yapılması gerektiğini belirtti. Çıkarılacak kanunla öğretmenlerin, görev, sorumluluk ve haklarından, öğretmen yetiştirme ve atamaya; okul yöneticilerinin görev ve sorumluluklarından, okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atamasına; millî eğitim müfettişlerinin seçimi ve atamasından, yer değiştirme ve nakile; öğretmenlerin mesleki faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve mesleki gelişimlerinin sağlanmasından, özlük haklarına kadar birçok maddede değişiklik yapılması gerektiğini bildirdi.