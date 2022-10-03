Ekim, festivallerle başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Diyarbakır’da: Sur Kültür Yolu Festivali

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sur Kültür Yolu Festivali için geri sayım başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, 8-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır’da gerçekleşecek olan Sur Kültür Yolu Festivali için düzenlenen basın toplantısında; “Sur Kültür Yolu Festivali, iki binden fazla sanatçının katılımıyla 600’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu festivallerle şehirlerimizin soyut ve somut kültürel mirasına yatırım yapıyor ve ülkemize kalıcı eserler kazandırıyoruz.” dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali coşkusu sürüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali coşkusu başladı. Festivalde 51 ayrı mekânda, 88 salon ve beş açık hava sahnesinde, altı binden fazla sanatçı ve 1000’den fazla etkinlik var. 23 gün sürecek festival, tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere değerli bir kültür sanat deneyimi yaşatıyor.

Başkent Kültür Yolu Festivali’nde 500 etkinlik yapılacak

“Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında 23 Ekim’e kadar sürecek olan Başkent Kültür Yolu 70 farklı mekânda, 5 bine yakın sanatçının katılımıyla 500’den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturuyor.

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Sinema tutkunlarına müjde: Aylardan Filmekimi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 21. kez düzenlenen Filmekimi heyecanla beklenen dopdolu programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle yeniden buluşuyor.

Bu yıl Venedik’te En İyi Senaryo ödülünü kazanan The Banshees of Inisherin ve Beyaz Gürültü filmlerinin yanı sıra Cannes’da Büyük Ödül’ü paylaşan Öğle Güneşinde Yıldızlar ve Yakın gibi merakla beklenen bol ödüllü filmleri izleyiciyle buluşturacak Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkıyor.

Adana’nın büyük lezzet buluşması 7 Ekim’de başlıyor

Coğrafi, tarihi ve kültürel zenginliği ile gastronomi dünyasının vazgeçilmez duraklarından Adana, bir kez daha lezzet buluşmasına hazırlanıyor. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 7-8-9 Ekim tarihlerinde bir yandan lezzet tutkunlarına ev sahipliği yapacak, bir yandan da konferanslar ve özel etkinlikler ile Adana’nın mutfak mirasına ışık tutacak. Bu yıl 6. kez Adana Merkez Park’ta 180 dönüm üzerine kurulu alanda düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin ana teması “Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak” olarak açıklandı.

Devin Oktar Yalkın’ın “Obsidyen” isimli sergisi Evin Sanat Galerisi’nde

Evin Sanat Galerisi, 4 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında Devin Oktar Yalkın’ın “Obsidyen” isimli Türkiye’deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi aynı zamanda 5. 212 Photography Istanbul’un ana sergileri ve 17. İstanbul Bienali’nin paralel etkinlikleri arasında yer alıyor.

İyilik İçin Sanat Derneği’nden yeni çalışma: “Atölye Arnavutköy”

İyilik İçin Sanat Derneği’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hayata geçirdiği “Atölye Arnavutköy” açıldı. İyilik İçin Sanat Derneği girişimi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Arnavutköy’de sanatçılara mekânsal destek sağladığı yeni ve modern tesislerde grafiti, resim, heykel, fotoğraf gibi plastik sanatlar ağırlıklı olmak üzere disiplinler arası üretimler desteklenecek.

Ceres Restaurant, Akdeniz sahillerinden ilham alan bir menü sunuyor

JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea’deki Ceres Restaurant, Executive Şef Mehmet Faruk Yardımcı ve ekibi tarafından Akdeniz sahillerinden ilham alınarak tasarlanmış bir menü sunuyor. Menü, İspanya, Fas, İtalyan ve Türk mutfaklarının bileşenlerini barındırıyor ve lezzetli deniz ürünlerini tatma imkânı sağlıyor. Akdeniz mutfağına modern bir dokunuş katan şef Yardımcı, İspanyol Fideua’sını ve uzun yıllar beslenmiş ekşi mayadan yapılmış taş fırın pizzaları da konuklarına servis ediyor.