  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Şeref OĞUZ
  4. Ekimin hikâyesi; piyasalardaki güvensizlik müsilajı

Ekimin hikâyesi; piyasalardaki güvensizlik müsilajı

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Eylül toparlandı gitti işte / Ekim filan da gider bu gidişle… Şair Turgut Uyar böyle diyor. Haklı da… Eylülün hüznünü enflasyon süpürüp götürdü. Geriye; soğuklarla başa çıkmak kaldı. Yüksek faiz, yüksek enflasyon ortamında; 9’lara tırmanan dolar kuruyla baş etmek kaldı.

Piyasaları neler bekliyor?

Ekim; doların 9 liraya demir attığı ay olacak... Yüksek enflasyon, mırıltıdan haykırmaya doğru geçecek. Borsa, yatay... Faiz ise yine kutsal perşembelerin başaktörü olacak. Fakat ekonomide yetkisizlerin yönetemeyip boşalttığı koltukta artık döviz var…

Tasarruf sahibi ve şirketlere 7 öneri

Tasarruf sahipleri ekimde nelere dikkat etmeli? 1-Lira’dan uzak dur. 2-Doları abartma 3-Altın, ufak ufak... 4-Kripto iştahını dizginle. 5-Borsa’da tavan dağıtmıyorlar. 6-Tarım arazisi cazip olabilir. 7-Fiyat pazarlığını sıkı tut. Bu arada borç yüzdürme kısır döngüsünden çıksan iyi olur.

Şirketler nelere dikkat etmeli?

1-Teknolojik kırılmalar sizin şirketi de kırabilir, izleyin. 2-KGF geliyor, şimdiden acil finans ihtiyaçlarını listele. 3-Olabildiğince verimlilik Ar- Ge’si yap. 4-değer yaratmayan süreçlerini, ekonomik kış gelmeden önce belirle ve onlardan kurtul. 5-İşçi çıkarma, kârını biraz da paylaşmayı dene. 6-Şirketine öz finansman sağla, krediye uzanmadan önce servetine el at. 7-Huzur, istikrar bekleme. karmaşada yol alacaksın, kaos haritanı hazırla…

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-Ekim’de gelecek zamlar enflasyona nasıl yansır?

Ekim’de zam eken Kasım’da enflasyon biçecek... TÜİK bile bir yere kadar... İstediği kadar endeksten mal kaçırsın, veri toplarken kampanya dayatsın, mızrak çuvala sığmıyor artık. Bu defa çekirdek, manşete taşınacak.

Peki, enflasyon çıkmaya devam ederse faiz ne olur?

Yıl bitmeden, faizi indirdiğin yerden zıplatırsın. Ya dolar zıplayacak ya da faiz.. Ekonominin tahterevallisinde iki rahmetten biri... Doları tutacaksan faizi zıplat. faizi tutacaksan dolar zaten zıplar... Bir de kripto mevsimi yaşayacağız bu ay. Kriptosuz kalma ama kriptoya da takılıp kalma.

not

EKONOMİ, UMUDUNU KORUYANLARIN OMUZUNDA YÜRÜYOR

Boş viteste giden ekonomiye rağmen, piyasa düşmanı hamlelere rağmen, makroekonomik verilerdeki bozulmaya rağmen, Türkiye’yi ayakta tutan bir kesim var ki onlara şükran borçluyuz.

Bunlar, OSB’lerdeki üretim hücrelerimiz, 100 bin ihracat akıncımız, ateş denizini mumdan kayıklarla geçmeye çalışan sanayicimiz… Israrla “üretim, daha çok üretim” diyen nitelikli KOBİ’lerimiz…

İşini doğru yapan, yarınını umutla güzel kılan, daha iyi bir Türkiye için yüreğini pek tutan üreticilerimiz… Onların yüzü suyu hürmetine, rantiyesine, çalanına, çırpanına, müsrifine, gösterişçisine, kibriyle yönettiğini sananına karşı durabiliyor ülkemiz.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Enflasyon 500 TL’lik banknotu getirebilir 01 Ekim 2021
Servete giden yol katma değerli birikimden geçer 30 Eylül 2021
Enflasyon markette değil, zincirde… 29 Eylül 2021
Faiz indiriminden sonra gelecek 10 hamle 28 Eylül 2021
Dolar ve Euro ile fiyatlamalar artacak 27 Eylül 2021
Para politikasında revizyon ve gevşeme dönemi 24 Eylül 2021
Yeşil Mutabakat ile yeni uluslararası ticaret sistemi 23 Eylül 2021
PPK, 2 toplantı 3 kararla paranın yönünü değiştirir 22 Eylül 2021
Kira zulmünün önüne kim, nasıl geçebilir? 21 Eylül 2021
Hükümette 'dolar 10 lira olmasın' telaşının arka cephesi var 20 Eylül 2021