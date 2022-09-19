Geçen yazımda “Ekip” olmakla ilgili bazı kritik noktaları yazmıştım. Bu yazımda ise, Ekip Liderliğinin gerektirdiği yetkinliklerden söz edeceğim.

İşletmelerde genellikle bir ekip lideri seçilir veya bir ekibe lider atanır. Ancak, ekip liderinin yeteri donanımlı olmaması, işin teknik özelliklerini bilmemesi, iletişimde başarısız olması, stratejik yön belirleyememesi, analitik olmaması, ekibi motive edememesi karşısında, toplam ekip başarısından söz etmek mümkün değildir.

Her ne kadar bir ekip liderini ekibi yönetiyorsa da aslında ekip lideri, ekip toplantılarını yöneten ve ekip faaliyetlerinden sorumlu olan bir ekip üyesidir. Diğer ekip üyelerinden herhangi bir farkı yoktur. Ekip liderlerinin ilk işleri planlama yapmak ve iş birliğini sağlamaktır. Beraberinde ekip üyelerinin performansını izlemek, ekip üyelerinin eylemlerini düzeltmek ya da güçlendirmek, gelişmelere hızla uyum gösterebilmek, bilgi yönetimi yapmak, bireysel değil ekip yönelimli olmak, ekip birliğine inanmak, ekip üyelerine bağlılık duymak, karşılıklı güven ve dürüstlüğü sağlamak, ekip üyelerinin değerli olduklarının inancını aşılama ve ekip üyelerinin morallerini yükseltmek gibi görevler sayılabilir.

Ekip liderlerinin yol haritaları nedir?

Biz merkezli iş birliği anlayışıyla ekibi tanımlamak

Ekip kurmaktaki amacın bilincinde olmak

Ekibe kimlerin dahil edileceğine karar vermek

Ekibin başarısını değerlendirmek

Kurumun genel yapısında ekibin yerini belirlemek

Ekipleri başarıya götüren noktalar:

Değişiklik isteğinin içtenlikle paylaşılması

Belirli ilkelere dayalı, bütünleşmiş bir felsefe

Destek vermek

Mantıklı bir uygulama planı

Birbirine samimiyetle bağlanmış ekip üyeleri

Sürekli gelişimin alışkanlık haline gelmesi

Ekiplerde güven ortamı yaratmanın 10 yolu:

Ekip üyelerini dikkatli seçmek

Başarıları takdir etmek

Günlük iltifatlar ve küçük jestler yapmak

Ekip üyelerinde yetki vermek

Tüm bilgilerin zamanında ve tam olarak paylaşılması

Sahiplenme duygusunu aşılamak

Önemseme ve içtenlik gösterilmesi

Performansa göre prim sistemi

Karşılıklı güven oluşturmak

Müşterilerle yakın iletişimde olmak



Ekip Liderlerinin yanlış sözleri veya davranışları neler olabilir?

Herkes kendi işine baksın, şirketin işleri iyi gider,

Biz birbirimizi sevmek zorunda değiliz, gereken saygı gösterilsin yeter!

Ben işime kimseyi karıştırmam, kimsenin de işine karışmam!

Bu benim sorunum değil, bir de onların işiyle mi uğraşacağız!

Üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokma! (Sorumluluk almaktan uzaklaştırır)

Ben bu işin böyle olmayacağını söylemiştim…

Oylama yapalım! (Karara katılmayanların veya azınlıkta kalanların, kendi güçlerini alınan kararın nasıl işe yaramayacağını göstermek için kullanmalarına neden olabilir. Oylama yapmak yerine ekip üyelerinin tamamını ikna etmek, çok daha etkili ve verimlidir.)

Ekip yönetmek çok eski bir sanattır, ancak bilimsel yaklaşımlarda sürekli gelişmeler ve yenilikler söz konusudur.