Eko-anksiyete yaşadı, dönüşüm için dernek kurdu

Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil’in bir çocuğun ağzından seslendirdiği, “Uyan anne, uyan baba” şarkısı, zihinlerde iklim krizinin sonuçlarıyla ilgili sert bir etki bıraktı. Zaten amaçlanan da buydu. Şarkının arka planında olan Yuvam Dünya Derneği’nin kuruluş hedefi, bilimin sorunuymuş gibi algılanan iklim problemini toplumun diliyle anlatmaktı. Derneği 2019’da kuran Kıvılcım Pınar Kocabıyık, “Toplumun jargonuyla bu işin ciddiyetini anlatmak istiyoruz” diye özetliyor planlarını.

Yale ve Illnois’te iklim eğitimi aldı

Kıvılcım Pınar Kocabıyık, soyadından da anlaşılabileceği gibi Borusan Holding’in kurucuları Kocabıyık ailesinin bir üyesi. Eşi Levent Kocabıyık ile birlikte bir yandan Borusan Holding’deki görevlerini yerine getiriyor bir yandan kendi kurduğu şirketlerin yönetiminde aktif rol alıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde istatistik eğitimi gören Kocabıyık’ın hayatında sivil toplum projeleri çocukluk yıllarından bu yana etkili olmuş. “Annem Tekirdağ’da bir hayır derneğinin başkanıydı. Onunla birlikte sivil toplum projelerinde hep çalışırdım. Ailemizde doğum günlerinde hediye olarak bir fidan dikilir, onun takibi de bizlerin görevi olurdu. Sivil toplum benim yaşam biçimim” diyor.

Aslında oldukça yoğun bir iş hayatı var Kocabıyık’ın. Girişimci genleri onu kendi şirketini kurmaya itmiş. Techone Venture Capital’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Impact Investor’ün patronu. Bunun dışında Ahmet Kocabıyık’ın sanat ve tarımı bir araya getirdiği Afyon Tazlar’daki The Farm of 38-30 Çiftliği’nin de Genel Müdürü. Bu çiftlikte iklim krizinin Anadolu’daki etkilerini deneyimlediklerini söyleyen Kıvılcım Hanım’ın küresel ısınmayla ilgili miladı hamileyken okuduğu bir kitap olmuş. Deneyimini, “İklim krizini anlatan bir kitap okudum. 2050 yılını anlatıyordu. Düşündüm, 2050’de çocuğum 36 yaşında olacaktı. Gıda yoksunluğu olan bir dünya fikri beni ürküttü. Eko-anksiyete yaşadım” diye anlatıyor.

Bu anksiyete iklim meselesini yakından anlamak fikrini doğurmuş Kocabıyık’ta. University of Illinois Urbana-Champaign’de Sürdürülebilirlik , Yale University’de ise İklim Değişikliği Uzmanlığı programlarını tamamlamış. Coğrafyaya da merak saran Kocabıyık, şu anda İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde öğrenci aynı zamanda.

Toplumda yeni bir dil gerekiyor

Aldığı iklim eğitimlerinden sonra bir şey fark ettiğini söylüyor Kıvılcım Pınar Kocabıyık: “WWF, TEMA gibi vakıfların projelerinde yer aldım. Harika işler yapılıyor. Sonra fark ettim ki tüm iklim söylemleri toplum nezdinde bilimsel ve meteorolojik bir olaymış gibi görülüyor. Bu da toplumla iklim sorunu arasında bir mesafe yaratıyor. Bu sorunu daha toplumun diliyle, aynı jargonla anlatmak gerek diye düşündük. Önde gelen bilim insanlarıyla, iletişimcilerle, sanatçılarla, sporcularla, iş insanlarıyla toplumu bir araya getirebileceğimiz bir dernek kuralım dedi. Ana hedefi davranış değişikliği yaratmak olsun. Kültür değişimini başlatmak için çalışalım. Çünkü bu nesil, değişimi başlatabilecek nesil. Hedef kitleye, farklı dillerde, farklı jargonlarda, farklı hikaye anlatıcılığıyla hitap etmek gerekiyor. Yuvam Dünya bu felsefeyle kuruldu.”

Ceylan Sohtorik, Aslı Sözdinler, Dr. Aysel Madra, Pınar Sabancı, Canan Ercan Çelik gibi isimler Yuvam Dünya’nın yönetim kurulunda yer alıyor.

Şirketlere dönüşüm danışmanlığı

Yuvam Dünya’nın çalışmaları birkaç ayakta sürüyor. Bir yandan Milli Eğitim Bakanlığı ile projeler yürütülüyor. Kocabıyık’ın mutlaka olmalıyız dediği alanlardan biri okullar. “Müfredata girecek iklim dersinin detaylarını önemsiyoruz. Çevre ve iklim değişikliği dersi büyük fırsat. Nesillerin krize karşı güçlenmesi, uyum göstermesi ve içindeki fırsatları görmesi gerektiğini düşünüyoruz” diyor. Yuvam Dünya’nın bilim kurulunu Boğaziçi Üniversitesi’nden bir akademisyene emanet ettiklerini söyleyen Kocabıyık, üniversiteler hatta şirketlerle de çalışmalar yürüttüklerini vurguluyor.

Şirketlerle yapılan çalışmalar işin gelir getiren tarafı da aynı zamanda. “Bu değirmenin suyu nereden geliyor” sorusuna Kocabıyık’ın yanıtı şöyle: “Üyelikler var. Çatı destekler var. Allianz Türkiye ve Borusan Holding çatı destekçilerimiz. Şirketlere verdiğimiz Kurumsal Kültür Dönüşüm Programı ücretli. Oradan alınan geliri eğitimlere aktarıyoruz. Ayrıca iklim zirveleri düzenliyor, Konda ile araştırmalar yapıyoruz.”

Yuvam Dünya’nın Kurumsal Kültür Dönüşüm Programı’ndan yararlanan şirketlerin de giderek arttığını söylüyor Kocabıyık. “Her çalışanın krizi öğrenmesini ve her şirketin iklim destek şirketi olmasını istiyoruz. Herkes kendi karbon ayak izinin farkına varsın diye bireysel, kurumsal bir dönüşüm gerekiyor” diyor.