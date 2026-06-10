Ekonomi penceresinden: 11 Haziran virajında TCMB ve 2026 üçüncü çeyreğin makro haritası

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Türkiye ekonomisi, küresel finansal rüzgar­ların yön değiştirdiği ve yerel dinamiklerin hassas bir dengeye oturduğu oldukça kritik bir kavşakta ilerliyor. 1 Haziran 2026 tarihli TÜİK verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde GS­YİH genel değişim oranı yıllık bazda %2,5 artış göstermiş durumda. Bu büyüme performansı, bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerin­den arındırılmış bazda sadece %0,1’lik bir geniş­lemeye işaret ediyor ki bu da iç talepte belirgin bir soğuma sinyalidir.

Öte yandan, 5 Haziran’da açıklanan Mayıs 2026 enflasyon verileri ise makroekonomik görünümün en önemli çıpası ol­mayı sürdürüyor. Mayıs ayında tüketici fiyat en­deksi (TÜFE) yıllık %32,61 ve aylık %1,71 artar­ken; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,93 ve aylık %2,75 artış kaydetti. Bu tablo ışı­ğında gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka­sı’nın (TCMB) 11 Haziran 2026 tarihindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.

11 Haziran PPK faiz beklentisi: “Bekle-gör” ve sıkı duruşun korunması

Makroekonomik tutarlılık çerçevesinde ince­lendiğinde, TCMB’nin 11 Haziran’daki toplantıda politika faiz oranını sabit tutması en güçlü bek­lenti olarak öne çıkıyor. Bu öngörünün arkasında hem büyüme hem de enflasyon cephesindeki ya­pısal dinamikler yer alıyor:

-İç talep ve büyüme kompozisyonu: İlk çeyrekte yerleşik hanehalklarının nihai tüketimi %4,8 artarak büyümeyi sırtlamaya devam etse de, mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik %0,1’lik büyüme, sıkı para politikasının iç talebi baskıla­maya başladığını gösteriyor. Sanayi sektörünün %0,8 daralması da cabası. TCMB, ekonomik akti­vitedeki bu yavaşlamanın derinliğini görmek adı­na faiz artışlarında frene basmak isteyecektir.

-Enflasyon ve maliyet baskıları: Mayıs ayında TÜFE’nin aylık %1,71 gelmesi olumlu bir seyir gibi görünse de, çekirdek göstergeler (B endeksi aylık %2,87, C endeksi aylık %2,92) hizmet enflasyonu ve katılıkların sürdüğünü kanıtlıyor. Daha da önemlisi, Yİ-ÜFE’nin aylık %2,75 ile TÜFE’nin üzerine çıkması ve elekt­rik-gaz kalemlerindeki aylık %12,04’lük sıçra­ma, önümüzdeki dönemde tüketiciye yansıya­bilecek maliyet yönlü baskıların (maliyet enf­lasyonu) diri olduğunu gösteriyor.

-Küresel değişkenler: Gelişmiş ülke merkez bankalarının (Fed ve ECB) küresel enflasyonda­ki yapışkanlık nedeniyle faiz indirim süreçlerin­de temkinli ve “daha uzun süre yüksek faiz” stra­tejisi gütmesi, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını sınırlıyor.

Bu çok bilinmeyenli denklemde TCMB, erken bir faiz indirimiyle kredibilitesini riske atmaya­cağı gibi, sanayideki ivme kaybını derinleştirme­mek adına ek bir faiz artışından da kaçınacaktır. Dolayısıyla banka, “enflasyonda kalıcı düşüş sağ­lanana kadar sıkı duruşun korunacağı” retoriğini yineleyerek faizi pas geçecektir.

2026 3. çeyrek para politikası ve makroekonomik görünüm

Yılın üçüncü çeyreği (Temmuz-Ağustos-Ey­lül), baz etkilerinin büyük ölçüde devreden çık­tığı ve sıkılaşmanın reel sektör üzerindeki acı reçetesinin daha net hissedileceği bir dönem olacaktır.

-Para politikasında likidite yönetimi: 3. çeyrekte TCMB’nin politika faizini zirve nokta­sında tutmaya devam etmesi beklenmelidir. Doğ­rudan faiz artışı yerine, piyasadaki likidite fazla­sını emecek sterilizasyon araçları, zorunlu kar­şılık adımları ve seçici kredi sıkılaştırmaları ön planda olacaktır. Amaç, tüketim eğilimini tama­men törpülemek ve tasarrufu teşvik etmektir.

-Büyümede yavaşlama ve ihracat zorun­luluğu: İlk çeyrekte mal ve hizmet ihracatının %12,7 azalış göstermesi makro dengeler açısın­dan alarm vermektedir. 3. çeyrekte iç talebin da­ha da sert soğuması beklendiğinden, büyümenin sürdürülebilirliği tamamen dış talebe ve ihraca­tın toparlanmasına bağlı kalacaktır. Ancak küre­sel büyüme görünümündeki zayıflık, sanayi sek­töründeki daralma eğiliminin 3. çeyrekte de süre­bileceğine işaret ediyor.

-Enflasyon patikası: Yıllık TÜFE’nin Mayıs ayındaki %32,61 seviyesinden, 3. çeyrek boyunca baz etkisi ve talep yetersizliğiyle kademeli olarak gerilemesi muhtemeldir. Ancak üretici fiyatla­rındaki (Yİ-ÜFE) aylık %2,75’lik katılık ve enerji maliyetleri, bu düşüş hızını sınırlayabilir.

Özetle; Türkiye ekonomisi 2026’nın ikin­ci yarısına girerken dezenflasyon sürecinin en zorlu evresini yaşayacaktır. 11 Haziran’da pas geçmesi beklenen TCMB, 3. çeyrekte de “şa­hin” tonunu korumak zorundadır. Ekonomide­ki ana hikaye, büyümek ile fiyat istikrarını sağ­lamak arasındaki o ince ve hassas çizgide yürü­mekten ibaret kalacaktır.