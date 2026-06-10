Ekonomi penceresinden: 11 Haziran virajında TCMB ve 2026 üçüncü çeyreğin makro haritası
Türkiye ekonomisi, küresel finansal rüzgarların yön değiştirdiği ve yerel dinamiklerin hassas bir dengeye oturduğu oldukça kritik bir kavşakta ilerliyor. 1 Haziran 2026 tarihli TÜİK verilerine göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde GSYİH genel değişim oranı yıllık bazda %2,5 artış göstermiş durumda. Bu büyüme performansı, bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış bazda sadece %0,1’lik bir genişlemeye işaret ediyor ki bu da iç talepte belirgin bir soğuma sinyalidir.
Öte yandan, 5 Haziran’da açıklanan Mayıs 2026 enflasyon verileri ise makroekonomik görünümün en önemli çıpası olmayı sürdürüyor. Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,61 ve aylık %1,71 artarken; yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %28,93 ve aylık %2,75 artış kaydetti. Bu tablo ışığında gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 11 Haziran 2026 tarihindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi.
11 Haziran PPK faiz beklentisi: “Bekle-gör” ve sıkı duruşun korunması
Makroekonomik tutarlılık çerçevesinde incelendiğinde, TCMB’nin 11 Haziran’daki toplantıda politika faiz oranını sabit tutması en güçlü beklenti olarak öne çıkıyor. Bu öngörünün arkasında hem büyüme hem de enflasyon cephesindeki yapısal dinamikler yer alıyor:
-İç talep ve büyüme kompozisyonu: İlk çeyrekte yerleşik hanehalklarının nihai tüketimi %4,8 artarak büyümeyi sırtlamaya devam etse de, mevsimsellikten arındırılmış çeyreklik %0,1’lik büyüme, sıkı para politikasının iç talebi baskılamaya başladığını gösteriyor. Sanayi sektörünün %0,8 daralması da cabası. TCMB, ekonomik aktivitedeki bu yavaşlamanın derinliğini görmek adına faiz artışlarında frene basmak isteyecektir.
-Enflasyon ve maliyet baskıları: Mayıs ayında TÜFE’nin aylık %1,71 gelmesi olumlu bir seyir gibi görünse de, çekirdek göstergeler (B endeksi aylık %2,87, C endeksi aylık %2,92) hizmet enflasyonu ve katılıkların sürdüğünü kanıtlıyor. Daha da önemlisi, Yİ-ÜFE’nin aylık %2,75 ile TÜFE’nin üzerine çıkması ve elektrik-gaz kalemlerindeki aylık %12,04’lük sıçrama, önümüzdeki dönemde tüketiciye yansıyabilecek maliyet yönlü baskıların (maliyet enflasyonu) diri olduğunu gösteriyor.
-Küresel değişkenler: Gelişmiş ülke merkez bankalarının (Fed ve ECB) küresel enflasyondaki yapışkanlık nedeniyle faiz indirim süreçlerinde temkinli ve “daha uzun süre yüksek faiz” stratejisi gütmesi, gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını sınırlıyor.
Bu çok bilinmeyenli denklemde TCMB, erken bir faiz indirimiyle kredibilitesini riske atmayacağı gibi, sanayideki ivme kaybını derinleştirmemek adına ek bir faiz artışından da kaçınacaktır. Dolayısıyla banka, “enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun korunacağı” retoriğini yineleyerek faizi pas geçecektir.
2026 3. çeyrek para politikası ve makroekonomik görünüm
Yılın üçüncü çeyreği (Temmuz-Ağustos-Eylül), baz etkilerinin büyük ölçüde devreden çıktığı ve sıkılaşmanın reel sektör üzerindeki acı reçetesinin daha net hissedileceği bir dönem olacaktır.
-Para politikasında likidite yönetimi: 3. çeyrekte TCMB’nin politika faizini zirve noktasında tutmaya devam etmesi beklenmelidir. Doğrudan faiz artışı yerine, piyasadaki likidite fazlasını emecek sterilizasyon araçları, zorunlu karşılık adımları ve seçici kredi sıkılaştırmaları ön planda olacaktır. Amaç, tüketim eğilimini tamamen törpülemek ve tasarrufu teşvik etmektir.
-Büyümede yavaşlama ve ihracat zorunluluğu: İlk çeyrekte mal ve hizmet ihracatının %12,7 azalış göstermesi makro dengeler açısından alarm vermektedir. 3. çeyrekte iç talebin daha da sert soğuması beklendiğinden, büyümenin sürdürülebilirliği tamamen dış talebe ve ihracatın toparlanmasına bağlı kalacaktır. Ancak küresel büyüme görünümündeki zayıflık, sanayi sektöründeki daralma eğiliminin 3. çeyrekte de sürebileceğine işaret ediyor.
-Enflasyon patikası: Yıllık TÜFE’nin Mayıs ayındaki %32,61 seviyesinden, 3. çeyrek boyunca baz etkisi ve talep yetersizliğiyle kademeli olarak gerilemesi muhtemeldir. Ancak üretici fiyatlarındaki (Yİ-ÜFE) aylık %2,75’lik katılık ve enerji maliyetleri, bu düşüş hızını sınırlayabilir.
Özetle; Türkiye ekonomisi 2026’nın ikinci yarısına girerken dezenflasyon sürecinin en zorlu evresini yaşayacaktır. 11 Haziran’da pas geçmesi beklenen TCMB, 3. çeyrekte de “şahin” tonunu korumak zorundadır. Ekonomideki ana hikaye, büyümek ile fiyat istikrarını sağlamak arasındaki o ince ve hassas çizgide yürümekten ibaret kalacaktır.
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