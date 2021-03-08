Ekonomi reform paketi bu hafta açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın ardından sıra ekonomi reform paketine geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde hazırlanan ekonomi paketi bu hafta içinde Cumhurbaşkanı tarafından Beştepe’de açıklanacak. İş dünyasının önde gelen çatı örgütleri, işçi ve esnaf temsilcileriyle yapılan görüşmelerde gelen öneriler, talepler ve şikayetler çerçevesinde şekillenmesi beklenen ekonomi reform paketine AK Parti ekonomi kurmayları ve yetkili organlarının katıldığı toplantılarda son şekli verildi. Ekonomi reform paketinin makro ekonomik istikrar reformları ve yapısal reformlar şeklinde iki başlıkta toplanması kısa, orta ve uzun vadeli olarak takvimlendirilmesi bekleniyor. Öte yandan AK Parti’de yeni spor yasası, hayvan hakları yasası ile ekonomiye ilişkin torba yasaya ilişkin çalışmalar bu hafta da sürdürecek.

AK Parti’nin bu hafta yapacağı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlık dosyaları ile ilgili harekete geçilmesi bekleniyor. CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun fezlekesi de geçen hafta Meclise sunulmuştu. Öte yandan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki yargı kararının da Meclise gelmesi bekleniyor. Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçundan Gergerlioğlu’nun 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Gergerlioğlu, hakkındaki kesin hüküm kararının, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla, Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek.

MECLİS MİNİ TORBA TEKLİFİ GÖRÜŞECEK

Mecliste bu hafta 12 maddelik torba teklif görüşülerek kanunlaştırılacak. Yasa teklifi ile finansman temininde güçlük yaşanan yap-işlet-devret projelerine ilişkin düzenlemeye gidilerek, yabancı kreditörlerle kredi temininde yaşanan tereddüdün aşılması amaçlanıyor. İhalesi 15 Mart 2020’den sonra yapılmış fakat sözleşmesi henüz imzalanmamış, finansmanı yurt dışından sağlanan Yap İşlet Devret projeleri kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına Bakanlık da taraf olabilecek. TCDD’nin finansman açığının Hazine tarafından üstlenilmesine ilişkin düzenlemenin geçerlilik süresi de yasa teklifi ile 2023 yılı sonuna kadar uzatılıyor.