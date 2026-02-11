Ekonomi sadece para değildir, nüfustur
Türkiye’de ekonomi tartışmaları uzun süredir tek bir eksene sıkışmış durumda: faiz– kur–enflasyon üçgeni. Oysa bu üçgenin üzerinde yükseldiği zemin, yani nüfus yapısı, sistematik biçimde ihmal ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Türkiye Nüfusunu 2025 yıl sonu itibariyle 85,6 milyon olarak açıkladı.
Bugün Türkiye’de ne büyüme performansı ne enflasyon sorunu ne de gelir dağılımındaki bozulma, nüfusun yaş yapısı, eğitim düzeyi, kentleşme biçimi ve bölgesel demografik ayrışma dikkate alınmadan doğru okunamaz.
Türkiye’nin temel ekonomik sorunu yalnızca yüksek enflasyon değil; yanlış demografi–yanlış büyüme–yanlış fiyatlama bileşimidir.
Bu bileşim değişmeden; -enflasyon kalıcı biçimde düşmez, -büyüme nitelik kazanmaz, - refah artışı topluma yayılmaz.
Gelişmişlik: Kişi başı gelir mi, toplumsal yapı mı?
Uzun yıllar boyunca gelişmişlik, kişi başına düşen gelirle ölçüldü. Bu yaklaşım, özellikle 2000’li yılların başında Türkiye gibi ülkelerde “yakalama büyümesi” döneminde işlevseldi. Ancak bugün gelinen noktada bu ölçüm hem yetersiz hem de yanıltıcı.
Bu nedenle küresel ölçekte gelişmişlik artık çok daha geniş bir çerçevede ele alınıyor. Burada referans alınan temel göstergelerden biri İnsani Gelişme Endeksi’dir (HDI) ve bu endeks yalnızca geliri değil;
-eğitim süresini,-
-yaşam beklentisini,
-toplumsal kapasiteyi birlikte değerlendirir.
Bu endeksi hazırlayan kurum olan Birleşmiş Milletler, son yıllarda raporlarında özellikle şu vurguyu yapıyor:
“Ekonomik büyüme, demografik yapı ile uyumlu değilse sürdürülebilir değildir.”
Bu cümle Türkiye için kritik önemdedir.
Demografik geçiş: Dünya nereden nereye geldi?
Demografik geçişin özeti
Tüm ülkeler benzer bir demografik yol izler:
1.Yüksek doğum – yüksek ölüm
2.Yüksek doğum – düşen ölüm
3.Düşen doğum – düşük ölüm
4.Yaşlanan nüfus – düşük doğurganlık
Bu süreç sanayileşme, kentleşme ve eğitimle doğrudan ilişkilidir. Ancak kritik olan hangi aşamada hangi ekonomi politikası uygulandığıdır.
Gelişmiş ülkeler neden düşük enflasyonlu?
Bugün Almanya, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde:
ldoğurganlık oranı 1,3–1,5 bandında
lmedyan yaş 45’in üzerinde
lenflasyon ise %2–4 aralığındadır
Bu tesadüf değildir.
Yaşlanan toplumlarda:
-tüketim daha öngörülebilir,
-tasarruf oranı yüksektir,
-ücret–fiyat sarmalı sınırlıdır.
Dolayısıyla enflasyon sadece para politikası değil, nüfus davranışı meselesidir.
Türkiye’nin gerçek demografik fotoğrafı (ADNKS)
Türkiye’nin nüfus verileri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile izlenmektedir. Son veriler son derece net bir tablo ortaya koyuyor:
2025 itibarıyla Türkiye:
-Toplam nüfus: ≈ 85,6 milyon
-Medyan yaş: 34,4
-65 yaş üstü nüfus oranı: %10,2
-Toplam doğurganlık hızı: 1,51
-Kentleşme oranı: %93+
Bu rakamlar şunu söylüyor:
Türkiye artık “genç nüfus avantajı” söylemini geride bırakmıştır.
Ancak buna rağmen ekonomi politikası hâlâ:
-genç nüfus varmış gibi
-hızlı iç talep üretmek üzerine
-krediyle büyümek üzerine kuruludur.
Bu açık bir stratejik uyumsuzluktur.
Enflasyon: Türkiye’de rakamlar ne söylüyor?
Bu noktada kritik bir düzeltmeyi özellikle ve bilinçli biçimde yapıyorum.
Türkiye’de güncel ve doğru enflasyon verileri
TÜİK’e göre:
-2025 Aralık yıllık TÜFE: %30,89
-2026 Ocak yıllık TÜFE: %30,65
-2026 Ocak aylık artış: %4,84
Bu rakamlar önemlidir çünkü Türkiye’de kamuoyunda hâlâ:
-%60–70 bandında “algısal enflasyon”
-%30 bandında “resmî enflasyon” ikiliği vardır.
Ancak hangi rakam alınırsa alınsın şu gerçek değişmez:
Türkiye, benzer demografik yapıya sahip ülkelerden kat kat yüksek enflasyonla yaşamaktadır.
Enflasyon–nüfus etkileşimi: Görünmeyen tahribat
Yüksek ve oynak enflasyon:
-hanehalkının çocuk sayısı kararını değiştirir
-evlilik yaşını yükseltir
-kadınların işgücüne katılımını zorlar
liç göçü hızlandırır
Sonuçta nüfus yapısı daha da bozulur.
Bu nedenle enflasyon, Türkiye’de sadece bir makro ekonomik sorun değil, aynı zamanda demografik nedenlerede bağlıdır.
Büyüme var ama
hangi büyüme?
Türkiye son 20 yılda ciddi büyüme oranları yakaladı. Ancak bu büyüme:
-verimlilik artışına değil liç tüketime
-kredi genişlemesine
-fiyat artışlarına dayandı.
Bu model, genç nüfus döneminde bile riskliyken; yaşlanan nüfus sürecine giren bir ülkede açıkça sürdürülemezdir.
Türkiye’nin enflasyon sorunu para politikasıyla sınırlı değildir. Bu sorun, yanlış okunmuş bir demografik dönüşümün ekonomik bedelidir.
Türkiye tek bir ekonomi değil: bölgesel demografi, enflasyon ve büyüme ayrışması
Türkiye’de ekonomi politikaları uzun süredir tek bir varsayıma dayanıyor:
“Türkiye homojen bir toplumdur; tek faiz, tek ücret, tek büyüme politikası yeterlidir.”
Oysa TÜİK ADNKS verileri bunun tam tersini söylüyor.
Türkiye bugün:
-demografik olarak en az dört ayrı ülke,
-ekonomik olarak farklı enflasyon rejimleri,
-sosyal olarak farklı gelecek beklentileri barındırıyor.
Bu gerçek görülmeden uygulanan her politika, bir bölgeyi “idare ederken” diğerini tahrip ediyor.
Bölgesel demografi: Türkiye’nin görünmeyen haritası
Medyan yaş farkı: Sessiz ama belirleyici
ADNKS verilerine göre Türkiye’de medyan yaş farkı artık dramatik seviyededir:
Bölge Medyan Yaş
Karadeniz 43,45
Ege 38-40
Marmara 34-36
Anadolu 22-24
Bu tablo şu anlama gelir:
Aynı ülkede hem “emeklilik ekonomisi” hem “genç işsizler ekonomisi” aynı anda yaşanmaktadır.
Bu fark ekonomide ne yaratıyor?
-Yaşlı bölgeler:
-Düşük tüketim artışı
-Görece düşük enflasyon baskısı
-Sabit gelir – yüksek fiyat hassasiyeti
-Genç bölgeler:
-Yüksek işsizlik
-Düşük tasarruf
-Gıda ve barınma ağırlıklı harcama
-Daha yüksek hissedilen enflasyon
Bu nedenle Türkiye’de “ortalama enflasyon” kavramı istatistiksel olarak doğru, fakat sosyal olarak yanıltıcıdır.
Enflasyon neden herkesi aynı vurmuyor?
Sepetler aynı değil
Türkiye’de enflasyon tek bir endeksle ölçülür; ancak:
-genç hanelerin harcama sepeti
-yaşlı hanelerin harcama sepeti
-büyükşehir – taşra sepeti
birbirinden tamamen farklıdır.
Örneğin:
-Genç nüfusun olduğu bölgelerde gıda + kira payı %55–60
-Yaşlı nüfusun yoğun olduğu bölgelerde sağlık + gıda payı %50+
Bu fark, enflasyonun toplumsal etkisini katmanlaştırır.
Genç nüfus – yüksek enflasyon – düşük gelecek beklentisi
Yüksek enflasyon ortamında:
-gençler evlenmeyi erteler
-çocuk sahibi olma kararı ötelenir
-kayıt dışı istihdam artar
-beyin göçü hızlanır
Bu nedenle enflasyon, Türkiye’de yalnızca fiyatları değil, geleceği de pahalılaştırmaktadır.
Kadın istihdamı: Türkiye’nin en büyük kayıp potansiyeli
Türkiye’nin demografik-ekonomik denkleminde en kritik ama en çok ihmal edilen başlık kadın istihdamıdır.
Rakamlar ne söylüyor?
-Kadın işgücüne katılım oranı: %34–35
-OECD ortalaması: %60+
Bu fark sadece sosyal değil, makroekonomik bir sorundur.
Kadın istihdamı neden enflasyonla ilgilidir?
Çünkü:
-Çalışan kadın = ikinci gelir
-İkinci gelir = enflasyona karşı tampon
-Daha yüksek gelir = daha dengeli tüketim
Kadın istihdamının düşük olduğu ülkelerde:
-enflasyonun hanehalkı üzerindeki yıkıcı etkisi artar
-yoksulluk kalıcılaşır
-doğurganlık düşer ama nitelik artışı olmaz
Türkiye bu en olumsuz bileşimi yaşamaktadır.
Büyüme ve nüfus: Nicelik – nitelik çelişkisi
Türkiye’de büyüme hâlâ büyük ölçüde:
-daha çok tüketim
-daha çok kredi
-daha çok inşaat
üzerinden okunuyor.
Oysa ADNKS verileri açıkça şunu gösteriyor:
Çalışabilir nüfus artışı yavaşlıyor, bağımlı nüfus artıyor.
Bu şartlar altında:
-nicelik büyümesi sürdürülemez
-verimlilik artışı zorunludur
Ancak verimlilik:
-eğitim
-teknoloji
-kadın istihdamı fiyat istikrarı olmadan mümkün değildir.
Türkiye – OECD karşılaştırması: Acı tablo
Türkiye’nin demografik ve ekonomik göstergeleri, OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında şu tablo ortaya çıkar:
Gösterge Türkiye OECD
Medyan Yaş 34 42
Kadın istih. %35 %63
Enflasyon %30 %4
Tasarruf Or. Düşük Yüksek
Eğitim Süresi 9 yıl 13+yıl
Bu tablo bir şeyi net söylüyor:
Türkiye ne genç ülke avantajını tam kullanabildi, ne de yaşlanan ülke olmanın gerektirdiği yapısal dönüşümü yaptı.
Almanya, Japonya, Güney Kore: Yaşlanarak büyümek
Almanya: Yaşlanan ama istikrarlı
Almanya bugün:
-medyan yaşı 47 olan
-doğurganlığı 1,4 civarında seyreden
-nüfus artışı sınırlı bir ülkedir.
Buna rağmen: lenflasyon uzun vadede %2–3 bandında,
-kişi başına gelir yüksek,
-sanayi hâlâ rekabetçidir.
Neden?
Çünkü Almanya:
-büyümeyi ücret–fiyat sarmalına değil,
-teknolojiye ve verimliliğe dayandırmıştır.
Japonya: Nüfus küçülürken ekonomi neden çökmedi?
Japonya, nüfus daralmasının “kıyamet senaryosu” olmadığının en net örneğidir.
-Nüfus azalıyor
-Yaşlı nüfus artıyor
-Ama enflasyon düşük
-Finansal sistem istikrarlı
Çünkü Japonya:
-iç talep şişirmedi
-krediyle sahte büyüme üretmedi
-demografiyi kabullenip sistemi ona göre ayarladı
Güney Kore: Türkiye’nin kaçırdığı yol ayrımı
Güney Kore, Türkiye’ye demografik ve tarihsel olarak en çok benzeyen örneklerden biridir.
-980’lerde:
-genç nüfus
-düşük gelir
-hızlı kentleşme
Bugün:
-yaşlanan nüfus
-yüksek teknoloji
-düşük enflasyon
Bu dönüşüm:
-nüfus artışına rağmen değil,
-nüfusun değiştiği kabul edilerek sağlandı.
Türkiye nerede ayrılıyor?
Türkiye’nin ayrıştığı nokta nettir:
Türkiye, demografik dönüşümü kabul etmek yerine onu inkâr ederek büyümeye çalışıyor.
Gençlik söylemi – yaşlanan gerçeklik
Türkiye hâlâ:
-“genç nüfus avantajı” söylemi kullanıyor
-doğurganlık düşüşünü geçici sanıyor
-yaşlanmayı 20 yıl sonraya öteliyor
Göç, iç göç ve demografik gerilim
Türkiye’de demografi sadece doğum–ölüm meselesi değildir.
-İç göç:
-genç nüfus büyükşehirlere
-yaşlı nüfus yerinde kalıyor
-Bu durum:
-büyükşehirlerde kira ve hizmet enflasyonunu artırıyor
taşrada ekonomik durgunluğu derinleştiriyor
Sonuç:
Türkiye’de enflasyon coğrafi olarak da bölünmüş durumda.
Türkiye’de enflasyon:
-sadece para arzıyla
-sadece faizle
-sadece kurla açıklanamaz.
Kalıcı olmasının nedeni:
-güvencesiz gelir yapısı
-düşük tasarruf
-kırılgan hanehalkı
-demografik stres
Türkiye için gerçekçi politika seti ne olmalı?
Bu noktada “ne yapılmalı?” sorusu kaçınılmazdır. Ancak burada önerilenler popüler değil, zorunlu adımlardır.
1.Enflasyonu yalnızca parasal değil, demografik risk olarak tanımlamak
2.Kadın istihdamını sosyal değil, makroekonomik araç görmek
3.Bölgesel demografiye göre farklı ekonomi politikaları tasarlamak
4.Nicelik büyümesinden verimlilik büyümesine geçmek
5.Yaşlanan nüfusa uygun sosyal güvenlik ve vergi reformunu ertelememek
Bu adımlar atılmazsa seçenek kalmaz; yalnızca sonuçlar yaşanır.
Ne yapılmazsa ne olur?
Eğer mevcut yaklaşım sürerse:
1.Enflasyon düşse bile tekrar yükselir
2.Gençler sistemden kopar
3.Doğurganlık daha da düşer
4.Sosyal güvenlik baskı altına girer
5.Orta gelir tuzağı kalıcılaşır
Bu bir “olasılık” değil, istatistiksel olarak güçlü bir senaryodur.
Asıl soru nedir?
Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor:
Türkiye’de sorun nüfus mu, ekonomi politikası mı?
Cevap nettir:
Sorun nüfus değil; nüfusu görmeyen ekonomi politikasıdır.
Net sonuç
Bu bölümün sonunda ortaya çıkan tablo şudur:
-Türkiye tek tip bir ülke değildir
-Demografik yapı hızla değişmektedir
-Enflasyon bu değişimi daha da sertleştirmektedir
-Mevcut büyüme modeli bu demografiyi taşıyamaz
Son söz : “Elinden gelen her şeyi yapıp güzelleştiremediğin yerleri terk etmek seni kötü bir yapmaz” Franz Kafka
“Bir ülkede küçük insanların gölgeleri uzuyorsa, o ülkede güneş batıyor demektir” Çin Atasözü
