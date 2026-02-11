Ekonomi sadece para değildir, nüfustur

Türkiye’de ekonomi tartış­maları uzun süredir tek bir eksene sıkışmış durumda: faiz– kur–enflasyon üçgeni. Oysa bu üçgenin üzerinde yükseldiği ze­min, yani nüfus yapısı, sistema­tik biçimde ihmal ediliyor. Tür­kiye İstatistik Kurumu tara­fından yürütülen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) Türkiye Nüfusunu 2025 yıl so­nu itibariyle 85,6 milyon olarak açıkladı.

Bugün Türkiye’de ne büyüme performansı ne enflasyon soru­nu ne de gelir dağılımındaki bo­zulma, nüfusun yaş yapısı, eğitim düzeyi, kentleşme biçimi ve böl­gesel demografik ayrışma dikka­te alınmadan doğru okunamaz.

Türkiye’nin temel ekonomik sorunu yalnızca yüksek enflas­yon değil; yanlış demografi–yan­lış büyüme–yanlış fiyatlama bile­şimidir.

Bu bileşim değişmeden; -enflasyon kalıcı biçimde düşmez, -büyüme nitelik kazanmaz, - refah artışı topluma yayılmaz.

Gelişmişlik: Kişi başı gelir mi, toplumsal yapı mı?

Uzun yıllar boyunca geliş­mişlik, kişi başına düşen gelir­le ölçüldü. Bu yaklaşım, özellikle 2000’li yılların başında Türkiye gibi ülkelerde “yakalama büyü­mesi” döneminde işlevseldi. An­cak bugün gelinen noktada bu öl­çüm hem yetersiz hem de yanıl­tıcı.

Bu nedenle küresel ölçekte ge­lişmişlik artık çok daha geniş bir çerçevede ele alınıyor. Burada re­ferans alınan temel göstergeler­den biri İnsani Gelişme Endek­si’dir (HDI) ve bu endeks yalnız­ca geliri değil;

-eğitim süresini,-

-yaşam beklentisini,

-toplumsal kapasiteyi birlikte değerlendirir.

Bu endeksi hazırlayan kurum olan Birleşmiş Milletler, son yıllarda raporlarında özellikle şu vurguyu yapıyor:

“Ekonomik büyüme, demogra­fik yapı ile uyumlu değilse sürdü­rülebilir değildir.”

Bu cümle Türkiye için kritik önemdedir.

Demografik geçiş: Dünya nereden nereye geldi?

Demografik geçişin özeti

Tüm ülkeler benzer bir demog­rafik yol izler:

1.Yüksek doğum – yüksek ölüm

2.Yüksek doğum – düşen ölüm

3.Düşen doğum – düşük ölüm

4.Yaşlanan nüfus – düşük do­ğurganlık

Bu süreç sanayileş­me, kentleşme ve eğitim­le doğrudan ilişkilidir. Ancak kritik olan hangi aşama­da hangi ekonomi politikası uygulandığıdır.

Gelişmiş ülkeler neden dü­şük enflasyonlu?

Bugün Almanya, Japonya, Gü­ney Kore gibi ülkelerde:

ldoğurganlık oranı 1,3–1,5 bandında

lmedyan yaş 45’in üzerinde

lenflasyon ise %2–4 aralığın­dadır

Bu tesadüf değildir.

Yaşlanan toplumlarda:

-tüketim daha öngörülebilir,

-tasarruf oranı yüksektir,

-ücret–fiyat sarmalı sınırlıdır.

Dolayısıyla enflasyon sade­ce para politikası değil, nüfus davranışı meselesidir.

Türkiye’nin gerçek demog­rafik fotoğrafı (ADNKS)

Türkiye’nin nüfus verileri, Türkiye İstatistik Kurumu ta­rafından yürütülen Adrese Da­yalı Nüfus Kayıt Sistemi (AD­NKS) ile izlenmektedir. Son veri­ler son derece net bir tablo ortaya koyuyor:

2025 itibarıyla Türkiye:

-Toplam nüfus: ≈ 85,6 milyon

-Medyan yaş: 34,4

-65 yaş üstü nüfus oranı: %10,2

-Toplam doğurganlık hızı: 1,51

-Kentleşme oranı: %93+

Bu rakamlar şunu söylüyor:

Türkiye artık “genç nüfus avantajı” söylemini geride bırak­mıştır.

Ancak buna rağmen ekonomi politikası hâlâ:

-genç nüfus varmış gibi

-hızlı iç talep üretmek üzerine

-krediyle büyümek üzerine kuruludur.

Bu açık bir stratejik uyum­suzluktur.

Enflasyon: Türkiye’de rakamlar ne söylüyor?

Bu noktada kritik bir düzelt­meyi özellikle ve bilinçli biçimde yapıyorum.

Türkiye’de güncel ve doğru enflasyon verileri

TÜİK’e göre:

-2025 Aralık yıllık TÜFE: %30,89

-2026 Ocak yıllık TÜFE: %30,65

-2026 Ocak aylık artış: %4,84

Bu rakamlar önemlidir çünkü Türkiye’de kamuoyunda hâlâ:

-%60–70 bandında “algısal enflasyon”

-%30 bandında “resmî enflas­yon” ikiliği vardır.

Ancak hangi rakam alınırsa alınsın şu gerçek değişmez:

Türkiye, benzer demografik yapıya sahip ülkelerden kat kat yüksek enflasyonla yaşamak­tadır.

Enflasyon–nüfus etkileşimi: Görünmeyen tahribat

Yüksek ve oynak enflasyon:

-hanehalkının çocuk sayısı kararını değiştirir

-evlilik yaşını yükseltir

-kadınların işgücüne katılı­mını zorlar

liç göçü hızlandırır

Sonuçta nüfus yapısı daha da bozulur.

Bu nedenle enflasyon, Türki­ye’de sadece bir makro ekono­mik sorun değil, aynı zamanda demografik nedenlerede bağ­lıdır.

Büyüme var ama

hangi büyüme?

Türkiye son 20 yılda ciddi bü­yüme oranları yakaladı. Ancak bu büyüme:

-verimlilik artışına değil liç tüketime

-kredi genişlemesine

-fiyat artışlarına dayandı.

Bu model, genç nüfus dönemin­de bile riskliyken; yaşlanan nüfus süre­cine giren bir ülkede açıkça sürdürülemez­dir.

Türkiye’nin enflas­yon sorunu para politi­kasıyla sınırlı değildir. Bu sorun, yanlış okunmuş bir de­mografik dönüşümün ekonomik bedelidir.

Türkiye tek bir ekonomi de­ğil: bölgesel demografi, enflas­yon ve büyüme ayrışması

Türkiye’de ekonomi politikala­rı uzun süredir tek bir varsayıma dayanıyor:

“Türkiye homojen bir toplum­dur; tek faiz, tek ücret, tek büyü­me politikası yeterlidir.”

Oysa TÜİK ADNKS verileri bunun tam tersini söylüyor.

Türkiye bugün:

-demografik olarak en az dört ayrı ülke,

-ekonomik olarak farklı enf­lasyon rejimleri,

-sosyal olarak farklı gelecek beklentileri barındırıyor.

Bu gerçek görülmeden uygula­nan her politika, bir bölgeyi “ida­re ederken” diğerini tahrip edi­yor.

Bölgesel demografi: Türkiye’nin görünmeyen haritası

Medyan yaş farkı: Sessiz ama belirleyici

ADNKS verilerine göre Tür­kiye’de medyan yaş farkı artık dramatik seviyededir:

Bölge Medyan Yaş

Karadeniz 43,45

Ege 38-40

Marmara 34-36

Anadolu 22-24

Bu tablo şu anlama gelir:

Aynı ülkede hem “emeklilik ekonomisi” hem “genç işsizler ekonomisi” aynı anda yaşanmak­tadır.

Bu fark ekonomide ne yara­tıyor?

-Yaşlı bölgeler:

-Düşük tüketim artışı

-Görece düşük enflasyon bas­kısı

-Sabit gelir – yüksek fiyat has­sasiyeti

-Genç bölgeler:

-Yüksek işsizlik

-Düşük tasarruf

-Gıda ve barınma ağırlıklı harcama

-Daha yüksek hissedilen enf­lasyon

Bu nedenle Türkiye’de “ortala­ma enflasyon” kavramı istatis­tiksel olarak doğru, fakat sos­yal olarak yanıltıcıdır.

Enflasyon neden herkesi aynı vurmuyor?

Sepetler aynı değil

Türkiye’de enflasyon tek bir endeksle ölçülür; ancak:

-genç hanelerin harcama se­peti

-yaşlı hanelerin harcama se­peti

-büyükşehir – taşra sepeti

birbirinden tamamen farklıdır.

Örneğin:

-Genç nüfusun olduğu bölge­lerde gıda + kira payı %55–60

-Yaşlı nüfusun yoğun oldu­ğu bölgelerde sağlık + gıda payı %50+

Bu fark, enflasyonun toplum­sal etkisini katmanlaştırır.

Genç nüfus – yüksek enflas­yon – düşük gelecek beklentisi

Yüksek enflasyon ortamında:

-gençler evlenmeyi erteler

-çocuk sahibi olma kararı öte­lenir

-kayıt dışı istihdam artar

-beyin göçü hızlanır

Bu nedenle enflasyon, Türki­ye’de yalnızca fiyatları değil, ge­leceği de pahalılaştırmakta­dır.

Kadın istihdamı: Türki­ye’nin en büyük kayıp potan­siyeli

Türkiye’nin demografik-eko­nomik denkleminde en kritik ama en çok ihmal edilen başlık kadın istihdamıdır.

Rakamlar ne söylüyor?

-Kadın işgücüne katılım ora­nı: %34–35

-OECD ortalaması: %60+

Bu fark sadece sosyal değil, makroekonomik bir sorundur.

Kadın istihdamı neden enf­lasyonla ilgilidir?

Çünkü:

-Çalışan kadın = ikinci gelir

-İkinci gelir = enflasyona kar­şı tampon

-Daha yüksek gelir = daha dengeli tüketim

Kadın istihdamının düşük ol­duğu ülkelerde:

-enflasyonun hanehalkı üze­rindeki yıkıcı etkisi artar

-yoksulluk kalıcılaşır

-doğurganlık düşer ama nite­lik artışı olmaz

Türkiye bu en olumsuz bileşi­mi yaşamaktadır.

Büyüme ve nüfus: Nicelik – nitelik çelişkisi

Türkiye’de büyüme hâlâ büyük ölçüde:

-daha çok tüketim

-daha çok kredi

-daha çok inşaat

üzerinden okunuyor.

Oysa ADNKS verileri açıkça şunu gösteriyor:

Çalışabilir nüfus artışı yavaşlı­yor, bağımlı nüfus artıyor.

Bu şartlar altında:

-nicelik büyümesi sürdürüle­mez

-verimlilik artışı zorunludur

Ancak verimlilik:

-eğitim

-teknoloji

-kadın istihdamı fiyat istikrarı olmadan mümkün değildir.

Türkiye – OECD karşılaştırması: Acı tablo

Türkiye’nin demografik ve ekonomik göstergeleri, OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında şu tablo ortaya çıkar:

Gösterge Türkiye OECD

Medyan Yaş 34 42

Kadın istih. %35 %63

Enflasyon %30 %4

Tasarruf Or. Düşük Yüksek

Eğitim Süresi 9 yıl 13+yıl

Bu tablo bir şeyi net söylüyor:

Türkiye ne genç ülke avan­tajını tam kullanabildi, ne de yaşlanan ülke olmanın ge­rektirdiği yapısal dönüşümü yap­tı.

Almanya, Japonya, Güney Kore: Yaşlanarak büyümek

Almanya: Yaşlanan ama is­tikrarlı

Almanya bugün:

-medyan yaşı 47 olan

-doğurganlığı 1,4 civarında seyreden

-nüfus artışı sınırlı bir ülke­dir.

Buna rağmen: lenflasyon uzun vadede %2–3 bandında,

-kişi başına gelir yüksek,

-sanayi hâlâ rekabetçidir.

Neden?

Çünkü Almanya:

-büyümeyi ücret–fiyat sar­malına değil,

-teknolojiye ve verimliliğe dayandırmıştır.

Japonya: Nüfus küçülürken ekonomi neden çökmedi?

Japonya, nüfus daralmasının “kıyamet senaryosu” olmadığı­nın en net örneğidir.

-Nüfus azalıyor

-Yaşlı nüfus artıyor

-Ama enflasyon düşük

-Finansal sistem istikrarlı

Çünkü Japonya:

-iç talep şişirmedi

-krediyle sahte büyüme üret­medi

-demografiyi kabullenip sis­temi ona göre ayarladı

Güney Kore: Türkiye’nin kaçırdığı yol ayrımı

Güney Kore, Türkiye’ye de­mografik ve tarihsel olarak en çok benzeyen örneklerden biri­dir.

-980’lerde:

-genç nüfus

-düşük gelir

-hızlı kentleşme

Bugün:

-yaşlanan nüfus

-yüksek teknoloji

-düşük enflasyon

Bu dönüşüm:

-nüfus artışına rağmen değil,

-nüfusun değiştiği kabul edi­lerek sağlandı.

Türkiye nerede ayrılıyor?

Türkiye’nin ayrıştığı nokta nettir:

Türkiye, demografik dönü­şümü kabul etmek yerine onu inkâr ederek büyümeye çalı­şıyor.

Gençlik söylemi – yaşlanan gerçeklik

Türkiye hâlâ:

-“genç nüfus avantajı” söyle­mi kullanıyor

-doğurganlık düşüşünü geçi­ci sanıyor

-yaşlanmayı 20 yıl sonraya öteliyor

Göç, iç göç ve demografik gerilim

Türkiye’de demografi sadece doğum–ölüm meselesi değildir.

-İç göç:

-genç nüfus büyükşehirlere

-yaşlı nüfus yerinde kalıyor

-Bu durum:

-büyükşehirlerde kira ve hiz­met enflasyonunu artırıyor

taşrada ekonomik durgunluğu derinleştiriyor

Sonuç:

Türkiye’de enflasyon coğrafi olarak da bölünmüş durumda.

Türkiye’de enflasyon:

-sadece para arzıyla

-sadece faizle

-sadece kurla açıklanamaz.

Kalıcı olmasının nedeni:

-güvencesiz gelir yapısı

-düşük tasarruf

-kırılgan hanehalkı

-demografik stres

Türkiye için gerçekçi politika seti ne olmalı?

Bu noktada “ne yapılmalı?” sorusu kaçınılmazdır. Ancak burada önerilenler popü­ler değil, zorunlu adımlardır.

1.Enflasyonu yalnızca parasal değil, demografik risk olarak ta­nımlamak

2.Kadın istihdamını sosyal de­ğil, makroekonomik araç gör­mek

3.Bölgesel demografiye göre farklı ekonomi politikaları ta­sarlamak

4.Nicelik büyümesinden ve­rimlilik büyümesine geçmek

5.Yaşlanan nüfusa uygun sos­yal güvenlik ve vergi reformunu ertelememek

Bu adımlar atılmazsa seçenek kalmaz; yalnızca sonuçlar yaşa­nır.

Ne yapılmazsa ne olur?

Eğer mevcut yaklaşım sürerse:

1.Enflasyon düşse bile tekrar yükselir

2.Gençler sistemden kopar

3.Doğurganlık daha da düşer

4.Sosyal güvenlik baskı altına girer

5.Orta gelir tuzağı kalıcılaşır

Bu bir “olasılık” değil, istatis­tiksel olarak güçlü bir senar­yodur.

Asıl soru nedir?

Bu noktada şu soruyu sormak gerekiyor:

Türkiye’de sorun nüfus mu, ekonomi politikası mı?

Cevap nettir:

Sorun nüfus değil; nüfusu gör­meyen ekonomi politikasıdır.

Net sonuç

Bu bölümün sonunda ortaya çıkan tablo şudur:

-Türkiye tek tip bir ülke de­ğildir

-Demografik yapı hızla değiş­mektedir

-Enflasyon bu değişimi daha da sertleştirmektedir

-Mevcut büyüme modeli bu demografiyi taşıyamaz

Son söz : “Elinden gelen her şeyi yapıp güzelleştiremediğin yerleri terk etmek seni kötü bir yapmaz” Franz Kafka

“Bir ülkede küçük insanların gölgeleri uzuyorsa, o ülkede gü­neş batıyor demektir” Çin Ata­sözü