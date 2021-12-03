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Ekonomi tek başına ihracatla yükselebilecek mi?

Şeref OĞUZ
Şeref OĞUZ ÖNERİ - YORUM seref.oguz@dunya.com

Ekonomide son bir ayda yaşanan gelişmeler neredeyse son 4 yılın özeti gibi... Rekabetçi kur söylemi ile karşılaştığımız 2018’den bu yana en volatil aylardan birini geride bıraktık. Gündem yoğun. Dövize müdahale gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan gitti, yerine Nureddin Nebati geldi. Kavcıoğlu: “Mevduatların TL enstrümanlara geçişini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız” diyor.

İşte bu ortamda ihracat verileri açıklandı. Kanadalı Yatırımcı David Dreman “piyasa şansla hareket etmez. Aynı savaş alanı gibi olasılıklara bakar” diyor. Türkiye ekonomisi için de şans değil olasılıklar işliyor. Pandemiye rağmen 3 sektör ihracatta ivme kazandı.

Rekabetçi kur üzerinden ihracat gelişmelerini izliyoruz. Kasım’da önceki yılın aynı ayına göre, 24 sektörümüzün ihracatını artırdığını görüyoruz 2,5 milyar dolarlıkihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz ilk sırada yer alırken, 2,4 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ikinci ve 2 milyar dolara ulaşan Çelik sektörümüz ise üçüncü oldu.

NİCELİK DEĞİL NİTELİK

Kasım’da geçen yılın aynı dönemine göre demir ve demir dışı metaller sektörümüz kilogram başına ihracat değerini %178,4, Gemi ve Yat sektörü %104,8 ve Çelik sektörü %70,9 artırdı. Çok ihracat yapmamız yeterli değil kilogram başına ihracatımızı artırmamız önemli ve bunların belli sektörlerle sınırlı kalmaması gerekiyor.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Rekabetçi kur ile ihracatta zıplama yaşar mıyız?

Veriler ihracatta ivme kazandığımızı gösteriyor.

İhracat ekonomideki sıkıntıları çöze mi?

Elbette hayır. Tek başına çözemez ama döviz kazandırıcı işlemler, cari açığı azaltır.

NOT

TİCARET DİPLOMASİSİ KİLİT NOKTA

Türkiye’nin ihracat hamlesinde en önemli unsur ticaret diplomasisi... TİM Başkanı İsmail Gülle pandemiye rağmen her ay ihracat rekorlarını tazelerken, kasım ayı verilerine göre 4 rekora daha imza attık diyor. 61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bu konuda yoğun çaba içerisinde.

Türk ticari diplomasisinde kamu özel sektör iş birliği ve sektörel odaklanma oldukça önemli. Sektörel ve bölgesel ihracat ve yatırım strateji planları oluşturulmalı ve buna göre kaynak tahsisi yapılmalı.

İthalata bağımlılıkbölgesel bağımlılık ve sürdürülebilirlik gibi ihracatın temel sorunları üzerinde durulmalı ve kapasiteler atlanmamalı.

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