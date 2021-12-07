Ekonomi yönetimine sorular

Türkiye’nin ekonomi politikası çok kısa bir sürede hızla değişti. Ekonomideki öncelikler farklılaşırken, Merkez Bankası parasal duruşunu ve para politikasının kurgusunu radikal bir şekilde değiştirdi. İşadamları, piyasa oyuncuları, çalışanlar ve ekonomistler uzun bir süre ne olup bittiğini anlamaya çalıştılar ama sonunda uygulamaya konulan politikaya dair bir netlik oluştu. Bu noktada ekonomi yönetimine sorulması gereken bazı sorular ortaya çıktı.

Öne çıkan dört ana soru var:

- Yüksek kur bu kadar yararlı ise niçin 2003-2016 döneminde tersine politikalar izlendi? Özellikle 2003-2010 döneminde Türk lirasının aşırı değerlenmesine niçin göz yumuldu?

- Yüksek kurun bu kadar fazileti varsa, 2019-2020 döneminde Türk lirasını savunmak için niçin 128 milyar dolar rezerv eritildi?

- Niçin son dönemlerde 2021 Eylül ayına kadar “yüksek faiz, düşük enflasyon” ilişkisine göre politika faizi belirlendi?

- Düşük faiz-yüksek kur stratejisi niçin 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa yansıtılmadı?

Bu sorulara Zafer Yükseler’in bir çalışmasında rastladım. Geçmişte Devlet Planlama Teşkilatı ve Merkez Bankası’nda önemli görevler üstlenen Yükseler, ekonomiyi yakından takip eden; yazdıklarına ve söylediklerine kulak verilmesi gereken değerli bir iktisatçıdır. “Ekonomi Politikalarında Stratejik Değişim: Düşük Faiz-Yüksek Kur Politikası ve Olası Etkileri” başlıklı çalışmasında yönelttiği sorular bugünlerde özellikle sorulması gereken doğru sorulardır.

Zafer Yükseler, düşük faiz-yüksek kur politikasına Türkiye ekonomisinin mevcut yapısı ve koşullarının değerlendirilmeden geçildiğini düşünüyor. Yani hazırlıksız bir geçiş yapıldığı anlaşılıyor. Eğer sık sık ifade edildiği gibi bu yeni politika ile büyüme, istihdam ve ihracat artacak ve cari fazla sağlanacaksa; bu da enflasyonu aşağı çekecekse bu politika neden daha önce uygulanmadı. Neden birkaç ay önce açıklanan Orta Vadeli Program bu politikayla tutarlı olarak hazırlanmadı.

Eğer söz konusu olan kurun rekabetçi hale gelmesiyse bu zaten yeni bir durum değil. Merkez Bankası’nın sitesine girin ve reel efektif kur endeksinin aylar itibariyle seyrine bakın. 2016 yılından bu yana kur zaten reel olarak değer kaybederek rekabetçi hale gelmeye başlamıştı ama cari denge ve enflasyon üzerinde şimdi olacağı öne sürülen etki bu yıllar boyunca gözlenmedi. 2003 yılını 100 olarak alan bu endekse göre TL 2016 yılına kadar değerliydi, yani endeks 100’ün üzerindeydi. Hatta 2010 yılı Kasım ayında aşırı değerlenme 37 puanı aşmıştı. Ama 2016 yılı ortasından itibaren TL reel olarak değer kaybetmeye başladı ve 2017 yılı Ağustos ayından sonra endeks 100’ün altına indi, düşmeye devam etti. Kurdaki değişimin tek başına ekonomiyi dönüştüreceğini düşünmek ve zayıf Türk Lirası’ndan bir Çin modeli çıkacağını öngörmek çok gerçekçi değildir. Eğer Türkiye ihracata dayalı bir büyüme modeline yönelecekse, sadece kur değil, yapısal ayakları da olan ve içinde uygun teşvik ve gelirler politikası bulunan ve fiyat istikrarını göz ardı etmeyen kapsamlı bir programı yürürlüğe koymalıdır.

Yükseler diyor ki; “Bu kaotik ortamın devam etmesi durumunda, kur-enflasyon-risk primindeki yükselme ve belirsizliğin, üretim-yatırım ve istihdamı olumsuz etkilemesi söz konusu olacaktır.” Bu da üzerinde önemle durulması gereken önemli bir risktir.