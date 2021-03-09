  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. İsmet ÖZKUL
  4. Ekonomi yüzde 1.8 büyürken başka neler oldu?

Ekonomi yüzde 1.8 büyürken başka neler oldu?

İsmet ÖZKUL
İsmet ÖZKUL KRİTİK AÇI ismetozkul@gmail.com

Türkiye İstatistik Kurumu’nun hesabına göre 2020’de ekonomi yüzde 1.76 büyüdü. Tek başına manşetteki bu rakama bakarsak, bunun COVID-19 salgın koşullarında iyi bir sonuç olduğunu söylenebilir. Ancak ekonominin gerçek durumunu görebilmek için daha ayrıntılı bir röntgene ihtiyaç var:

- Büyüme sadece iç talebe dayanan dengesiz bir büyümeydi. Kur artışına rağmen ihracat yüzde 15.4 küçüldü, ithalat ise yüzde 7.4 büyüdü. Zoraki kredi pompalaması ile beslenen iç talepte de büyümeye en büyük katkı stok artışından geldi.

- Uluslararası ölçekte Türkiye ekonomisi küçülmeye devam etti. Milli gelir (GSYH) 717 milyar dolara, kişi başına gelir 8 bin 599 dolara düşerek 13 yıl geriye gitti.

- Cari açığın milli gelire oranı yüzde 5.12’ye fırladı. Bu düzey ekonominin yüzde 7.5 büyüdüğü 2017 yılındaki yüzde 4.76’nın bile üzerinde. 2017’nin dörtte biri kadar büyüme için ondan fazla cari açık verilmiş.

- Yüzde 60.68’e tırmanan dış borçların milli gelire oranı, 2001 krizini bile aşarak rekor kırdı.

- Büyüyen ekonomide her nasıl olduysa (!) istihdam 1.27 milyonluk bir kayıpla tarihinin en büyük çöküşünü yaşadı. Fiilen işbaşında olan gerçek istihdam sayısındaki çöküş ise 2.77 milyon ile çok daha yıkıcı düzeyde.

- Bu arada enflasyon yüzde 14.6 ile yüksekten uçarken, emeğin milli gelirden aldığı pay 1.95 puan düşerek yüzde 29.4’e indi.

Özetle görünüşte ekonomi yüzde 1.76 büyümüş ama kriz faktörleri ağırlaşarak önümüzdeki döneme yığılmış, yoksulluk ve işsizlik derinleşmiş, gelir ve servet dağılımı daha da bozmuş.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Daha iyi bir DÜNYA için çok seslilik ve cesaret 02 Mart 2021
İstihdamda yaşanan tahribat çok derin 23 Şubat 2021
Faiz artışı, ödemeler dengesini ne kadar etkiledi? 16 Şubat 2021
İl il sanayide 2019 yılı hasar raporu 09 Şubat 2021
2019’da sanayi üsleri darbe yemiş 02 Şubat 2021
Kurulan-kapanan şirketler ve istihdam 26 Ocak 2021
Bu yatırım hesapları tutar mı? 19 Ocak 2021
2020’de Hazine, açığından üçte bir fazla borçlandı 12 Ocak 2021
KOBİ’ler olmasa dış açık katlanacakmış 05 Ocak 2021
Asgari ücrete bir de bu pencereden bakalım 29 Aralık 2020