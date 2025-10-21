Ekonomide 2+2, bazen 10 ederken, bazen 1 dahi etmez…
Mal ve hizmet arzı ve verimliliğini artırmaya çalışmak:
“Enflasyonla mücadelenin” en etkin yoludur…
***
Enflasyon ile mücadeleyi sadece talebi düşürerek sağlamaya çalışmak:
Günü kurtarmaktan öteye gitmeyecektir…
***
Mal ve hizmet arzını/verimliliğini artırmak mı?
Üreticinin/işçinin, yani çalışanın verimliliğine bağlıdır/bağımlıdır…
***
Yani…
Enflasyonla mücadele ediyorsak:
Üretici ve işçi desteklenmeli…
Bu desteklerin etkinliği ölçülmeli/denetlenmeli…
Veya şartlı destek verilmeli…
***
Şartlı desteğe örnek mi?
SGK’ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getiren, primlerini zamanında ödeyen işverenlere 2008 yılından beri 5 puanlık prim indirimi uygulanıyordu…
2024 yılında, imalat sektörü dışındaki işletmeler için 5 puanlık prim indirimi 4 puana düşürüldü…
***
TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi yasalaşırsa:
2026’dan geçerli olmak üzere imalat sektörü dışındaki işletmelere uygulanan söz konusu 4 puanlık teşvik, 2 puana inecek…
VELHASIL
Normal işveren primi, brüt ücretin yüzde 20.75’i oranında…
Yükümlülüklerini yerine getiren imalat sektöründeki işletmelerde işveren primine 5 puanlık teşvik uygulandığında prim oranı yüzde 15.75’e düşüyordu...
***
Yeni düzenleme yasalaştığında:
Yükümlülüğünü yerine getiren imalat sektöründeki işletmede işveren primi yüzde 16.75’e çıkacak.
***
Tüm çalışanlar için işveren priminde 1 puanlık artışın mevcut asgari ücret üzerinden SGK gelirlerine 111 milyar TL katkısı olacak…
***
Matematik böyle diyor…
Ama…
1 puan için yaşanan bu kaosun getirisi olacak “verimsizlik” ve “dolayısıyla arz eksiğinin” maliyeti kaç milyar eder?(!)
Ekonomide 2+2’nin bazen 10, bazen 4 ettiğini; bazen 1 dahi etmediğini deneyimlerimiz/yaşadıklarımız kanıtlıyor…
