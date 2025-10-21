Ekonomide 2+2, bazen 10 ederken, bazen 1 dahi etmez…

Mal ve hizmet arzı ve verimliliğini artır­maya çalışmak:

“Enflasyonla mücadelenin” en etkin yo­ludur…

***

Enflasyon ile mücadeleyi sadece talebi düşürerek sağlamaya çalışmak:

Günü kurtarmaktan öteye gitmeyecek­tir…

***

Mal ve hizmet arzını/verimliliğini artır­mak mı?

Üreticinin/işçinin, yani çalışanın verim­liliğine bağlıdır/bağımlıdır…

***

Yani…

Enflasyonla mücadele ediyorsak:

Üretici ve işçi desteklenmeli…

Bu desteklerin etkinliği ölçülmeli/de­netlenmeli…

Veya şartlı destek verilmeli…

***

Şartlı desteğe örnek mi?

SGK’ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getiren, primlerini zamanında öde­yen işverenlere 2008 yılından beri 5 puan­lık prim indirimi uygulanıyordu…

2024 yılında, imalat sektörü dışındaki iş­letmeler için 5 puanlık prim indirimi 4 pua­na düşürüldü…

***

TBMM’ye sunulan yeni kanun teklifi yasalaşırsa:

2026’dan geçerli olmak üzere imalat sek­törü dışındaki işletmelere uygulanan söz konusu 4 puanlık teşvik, 2 puana inecek…

VELHASIL

Normal işveren primi, brüt ücretin yüzde 20.75’i oranında…

Yükümlülüklerini yerine getiren imalat sektöründeki işletmelerde işveren primine 5 puanlık teşvik uygulandığında prim oranı yüzde 15.75’e düşüyordu...

***

Yeni düzenleme yasalaştığında:

Yükümlülüğünü yerine getiren imalat sektöründeki işletmede işveren primi yüz­de 16.75’e çıkacak.

***

Tüm çalışanlar için işveren priminde 1 puanlık artışın mevcut asgari ücret üzerin­den SGK gelirlerine 111 milyar TL katkısı olacak…

***

Matematik böyle diyor…

Ama…

1 puan için yaşanan bu kaosun getirisi olacak “verimsizlik” ve “dolayısıyla arz ek­siğinin” maliyeti kaç milyar eder?(!)

Ekonomide 2+2’nin bazen 10, bazen 4 et­tiğini; bazen 1 dahi etmediğini deneyimleri­miz/yaşadıklarımız kanıtlıyor…