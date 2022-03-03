Ekonomide en kötüyü henüz görmedik

Küre başını dertten kaldıramıyor. Covid salgın hastalığı, tedarik krizi, arz sıkıntıları, enflasyon derken şimdi de Rusya’nın Ukrayna’yı işgali… İçerideki ekonomik olguları; “dış güçlere” bağlama alışkanlığındakilerin dediği çıktı ama bu dış güçleri kişisel almayın zira dünyanın başı belada…



Peki, en kötüyü gördük mü? Hemen cevap vereyim; en kötüyü görmedik. Zira hiperenflasyon süreci başımızı kaldırmamıza izin vermeyecek. Ham petrol 108 $, Brent petrolüm varil fiyatı 110 $. Bu seviyeler zirve olur mu? Putin; 150 $’a kadar zorlayacaktır.

Merkez faiz arttır mı?

Bütün bu gelişmeler içerisinde Merkez Bankası faizi attırır mı? Bence deneyecektir. Politika faizi %14, enflasyon %48,6. Şubat enflasyonu daha da yükselecek. Yüzde 50’ye dayanan enflasyon ile %14 politika faizi durumu da ortaya koyuyor.

Faizi önemsizleştirdik ama bu kadar yüksek bir negatif reel faiz kâğıt üzerinde bile olsa sürdürülebilir değil. Hele ki FED’in faiz kararı ardından doları 14 lira barajında tutmanın maliyeti yükselebilecek. Şimdiden kur korumalı mevduatın yanına başka tedbirler (TÜFE, ÜFE endeksli) araçlar tasarlanmalı.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Gerilimli ortamda sanayici nasıl hareket etmeli?

Sanayicinin çevik davranma zorunda olduğu bir dönemdeyiz. Durumu çok hızlı analiz edip aksiyon almalı... Aksi takdirde faiz, döviz, artan maliyetler arasında sıkışıp kalacağız.

Yatırımcılar bu ortamda ne yapmalı?

Altının onsu 1.926 $. Bu dönem çok fazla risk alınacak bir dönem değil. Halk güvenli liman sığınaklarında mevzilenmeye devam edecektir. Zira varil bombası enerjinin tepesinde patlarken dünya ekonomilerine enflasyon maliyeti tırmanacaktır. Borsada hisse bazında hareket yaşanır. Özellikle konjonktürün öne çıkardığı sektörler güçlü olur.

NOT

MART AYINDA NELER OLACAK?

Rusya-Ukrayna arasındaki yüksek gerilimin etkileri devam edecek. Başımızdaki enflasyonla mücadele etmediğimiz için enflasyondaki küresel tırmanışı izleyeceğiz. Yeni müjdeler ve paketler gündemde olacak.

Zor zamanlar için alternatif tüm kaynakların hareket ağırlığının artacağı bir dönemde olacağız. Bu dönem yönetildiği takdirde hasarımız sınırlı kalır. Yönetilmediği oranda ise ek fatura koyulacak önümüze…

Buğday, petrol gibi temalara yönelik enstrümanların çoğaldığını görebiliriz. Özellikle emtia bazlı fonlar talep görebilir.