Ekonomide erişebilirlik
Kalkınma iktisadının duayenlerinden Amatra Sen, gerçek anlamda “özgürleşebilmek” ekonomik kaynaklara insanların erişebilmesiyle mümkün olabileceğine işaret etmiştir. Sadece toplumsallaşmış ihtiyaçlarımız karşılama için üretilen kamu mal ve hizmetlere erişim değil, aynı zamanda özel tüketim ihtiyaçlarını karşılanması için sahip olacak “erişim gücü” de bu kapsamda insan refahının temel belirleyicisi olarak görülür.
İnsanların ekonomideki mal ve hizmetlere erişimi ise o mallara yapılacak olan harcamaları finanse edecek gelirlerle mümkündür. Gelirler yoksa veya yeterli düzeylerde değilse, arzulanan mal ve hizmetlere erişebilmek de mümkün olmaz.
Gelirler politikası halk kitle gelirini baskıladı
Son zamanlarda ülkemizde izlenilen gelirler politikası geniş halk kitlelerinin gelirlerini aşırı derecede baskılamıştır. Belki uygulanan dezenflasyonla mücadele programının amacı bu değildi. Ama gelinen noktada, verilen onca söz tutulamayınca ve enflasyonla mücadele arzulanan zaman aralığı içinde sonuçlandırılamayınca, ekonomi yönetimi gelirleri aşırı baskılamaktan başka çare göremedi.
Baksanıza, ülke tarihinde ilk defa asgari ücret açlık sınırının altında açıklandı. Bunun anlamı şudur: Asgari ücretle çalışanların elde ettikleri gelir karınlarının doymasını sağlayacak harcamalara yetecek düzeyde değil.
Buna emeklilerin durumunu katmıyorum bile. Ya da gıda dışındaki diğer harcama kalemlerini söylemeye gerek bile duymuyorum. Bu konulardaki sorunları her gün ekonomi haberlerinde görüyorsunuz.
İkinci kısıt ise fiyatlar
Vatandaşın mal ve hizmetlere erişebilmesini engelleyen ikinci kısıt ise ülkemizdeki fiyatların geldiği düzeyin yüksek oluşudur. Maalesef mevcut gelirler bu yüksek fiyatlardan mallara erişim zorlaştırmıştır. Bu amaçla kamuoyu gelirleriyle uyumlu ucuz mal arayışı içindedir. Günü geçmiş gıdaya yönelim, kira veremeyenlerin günü birlik otellerde barınmaya çalışması gibi.
İnternet üzerinden alışverişte aslında böyle bir arayışın neticesinden ortaya çıktı. Şimdi o kanallarının yetkililer tarafından kapatılması ile karşı karşıyayız. Bu şekilde yetkililer tüm ülkeye ucuz olanı değil, pahalı olanları edinme olanağı tanıyorlar. Oysa birçok insanın gelirleri yerli ama pahalı olan mallara değil, o internet sitesinde sunulan ucuz malların edinimine yetiyor.
Dar gelirli harcamayı gelire göre yapıyor
Aslında ülkemizdeki birçok kesim için durum çok uzun zamandır böyleydi. Ama kredi mekanizmasının varlığı bu çelişkilerin görülmesine mâni oluyordu. Şimdi dezenflasyonla mücadele programı dar gelirlilerin krediye erişimine sınırlama getirdiği için insanlar harcamalarını ağırlıklı olarak gelirleriyle yapmak zorunda kaldılar. Bu da ülkemizdeki gelirlerin ne kadar düşük olduğunu fark etmemize yol açtı.
Ya da Türk halkının çok uzun zaman gelirlerinin çok üzerinde bir refah yaşadığını söylemek de mümkün. Artık bundan sonrasını nasıl yorumlayacağınıza size kalmış.
Enflasyonun yanında yeni politikalar şart
Ekonomi yönetiminin sadece enflasyonla mücadele etme yanında mal ve hizmetlere erişebilirlik konularda da politikalar üretmesi gerekmektedir. Zira enflasyon sıfır düzeylerine inse bile bu fiyatların düşeceği anlamına gelmez. Gelirle bu düzeylerde kaldığı müddetçe, bugünkü fiyatlardan o mal ve hizmetlere erişim olanağı yine olmayacaktır. Bu yüzden, sevgili İbrahim Kahveci’nin sürekli dediği gibi, enflasyonla hayat pahalılığını aynı düşünmek doğru değildir. Enflasyon fiyatların artış hızlı ile ilgiliyken, hayat pahalılığı gelirleriniz ile geçerli fiyat düzeyinden mal ve hizmetlere erişip erişemeyeceğinizle ilgilidir.
