Ekonomide erişebilirlik

Kalkınma iktisadının duayenlerinden Amatra Sen, gerçek anlamda “öz­gürleşebilmek” ekonomik kaynaklara in­sanların erişebilmesiyle mümkün olabi­leceğine işaret etmiştir. Sadece toplum­sallaşmış ihtiyaçlarımız karşılama için üretilen kamu mal ve hizmetlere erişim değil, aynı zamanda özel tüketim ihtiyaç­larını karşılanması için sahip olacak “eri­şim gücü” de bu kapsamda insan refahı­nın temel belirleyicisi olarak görülür.

İnsanların ekonomideki mal ve hizmet­lere erişimi ise o mallara yapılacak olan harcamaları finanse edecek gelirlerle mümkündür. Gelirler yoksa veya yeterli düzeylerde değilse, arzulanan mal ve hiz­metlere erişebilmek de mümkün olmaz.

Gelirler politikası halk kitle gelirini baskıladı

Son zamanlarda ülkemizde izlenilen gelirler politikası geniş halk kitlelerinin gelirlerini aşırı derecede baskılamıştır. Belki uygulanan dezenflasyonla müca­dele programının amacı bu değildi. Ama gelinen noktada, verilen onca söz tutula­mayınca ve enflasyonla mücadele arzula­nan zaman aralığı içinde sonuçlandırıla­mayınca, ekonomi yönetimi gelirleri aşı­rı baskılamaktan başka çare göremedi.

Baksanıza, ülke tarihinde ilk defa asga­ri ücret açlık sınırının altında açıklandı. Bunun anlamı şudur: Asgari ücretle çalı­şanların elde ettikleri gelir karınlarının doymasını sağlayacak harcamalara yete­cek düzeyde değil.

Buna emeklilerin durumunu katmıyo­rum bile. Ya da gıda dışındaki diğer harca­ma kalemlerini söylemeye gerek bile duy­muyorum. Bu konulardaki sorunları her gün ekonomi haberlerinde görüyorsunuz.

İkinci kısıt ise fiyatlar

Vatandaşın mal ve hizmetlere erişebil­mesini engelleyen ikinci kısıt ise ülke­mizdeki fiyatların geldiği düzeyin yük­sek oluşudur. Maalesef mevcut gelir­ler bu yüksek fiyatlardan mallara erişim zorlaştırmıştır. Bu amaçla kamuoyu ge­lirleriyle uyumlu ucuz mal arayışı için­dedir. Günü geçmiş gıdaya yönelim, kira veremeyenlerin günü birlik otellerde ba­rınmaya çalışması gibi.

İnternet üzerinden alışverişte aslın­da böyle bir arayışın neticesinden orta­ya çıktı. Şimdi o kanallarının yetkililer tarafından kapatılması ile karşı karşıya­yız. Bu şekilde yetkililer tüm ülkeye ucuz olanı değil, pahalı olanları edinme olana­ğı tanıyorlar. Oysa birçok insanın gelir­leri yerli ama pahalı olan mallara değil, o internet sitesinde sunulan ucuz malların edinimine yetiyor.

Dar gelirli harcamayı gelire göre yapıyor

Aslında ülkemizdeki birçok kesim için durum çok uzun zamandır böyleydi. Ama kredi mekanizmasının varlığı bu çelişki­lerin görülmesine mâni oluyordu. Şim­di dezenflasyonla mücadele programı dar gelirlilerin krediye erişimine sınır­lama getirdiği için insanlar harcamala­rını ağırlıklı olarak gelirleriyle yapmak zorunda kaldılar. Bu da ülkemizdeki ge­lirlerin ne kadar düşük olduğunu fark et­memize yol açtı.

Ya da Türk halkının çok uzun zaman gelirlerinin çok üzerinde bir refah yaşa­dığını söylemek de mümkün. Artık bun­dan sonrasını nasıl yorumlayacağınıza size kalmış.

Enflasyonun yanında yeni politikalar şart

Ekonomi yönetiminin sadece enflas­yonla mücadele etme yanında mal ve hiz­metlere erişebilirlik konularda da po­litikalar üretmesi gerekmektedir. Zira enflasyon sıfır düzeylerine inse bile bu fiyatların düşeceği anlamına gelmez. Ge­lirle bu düzeylerde kaldığı müddetçe, bu­günkü fiyatlardan o mal ve hizmetlere erişim olanağı yine olmayacaktır. Bu yüz­den, sevgili İbrahim Kahveci’nin sürekli dediği gibi, enflasyonla hayat pahalılığı­nı aynı düşünmek doğru değildir. Enflas­yon fiyatların artış hızlı ile ilgiliyken, ha­yat pahalılığı gelirleriniz ile geçerli fiyat düzeyinden mal ve hizmetlere erişip eri­şemeyeceğinizle ilgilidir.