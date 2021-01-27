Ekonomide kadın-erkek eşitliğine daha 202 yıl var

Bu bizim, pozitif ayrımcılığa rağmen; gerçeğimiz… Erkekler düz halı sahada oynarken, kadınlar yokuş yukarı top sürüyor. Ancak kadının üretime daha çok katılımıyla oyun sahası giderek düzleşiyor.

Üretime katılım, ilköğretimden başlıyor. Biliyoruz ki bir kız çocuğunu ilköğretimde fazladan 1 yıl okulda tutmamız halinde bu kız çocuğunun gelirinde %10- 15 artış oluyor. Hele ki bu kız çocuğu orta öğretimi bitirmişse gelir artışı; %15- 25’e varıyor.

Dünya Bankası verileri: Orta gelir ülkelerinde kız çocuğunun orta öğretimi bitirmesi halinde 5 yaş altı çocuk ölümleri %50 azalıyor. Neticede, kız çocuklarının eğitimi; olumlu yönde çok dramatik fark doğurabiliyor. İş hayatında neler oluyor?

Küresel çapta kadın ile erkek arasındaki gelir farkı %20. Ekonomik faaliyetlere katılımda eşitliğin sağlanması için geçmesi gereken süre; 202 yıl. Siyasette eşitlik için 107 yıl.

Dünyada yönetim kademelerindeki kadın oranı %35’in altında... Kız çocuklarının eğitime, üretime, yönetime daha eşitlikçi katılabilmesi için çok daha fazla gayret gerekir.

Kızlar okula demek kolay. Kız çocuklarının yurt ihtiyacı bu bağlamda çok önemli. Kızın için daha gayret göstermelisin. Yetmiyor, iş hayatı, kadın için daha kolay kılınmalı… “Kadın çalışsın” demek işin kolayı… Zor olan, bu sloganı, hayatla ilişkilendirmek ve kadın gücünü samimiyetle yürekten benimsemek…

KADIN GİRİŞİMCİ TAKIMINDA YER ALMALI

Kadın girişimciliğinde hayli yol aldık fakat gidilecek daha fersahlar var. Her kadının girişimci olması gerekmiyor, girişimci takımına girmek daha önemli… Kadının ekonomideki ağırlığını, yalnızca ücretsiz ev çalışanı veya kadın patron algısının ötesine taşımalıyız.

Bunun da yolu, kadının oyun sahasını daha da düzleştirmek, yokuş yukarı top sürüşünü kolaylaştırmak…