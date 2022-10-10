Ekonomide seçim sonrasını düşünmek

Türkiye artık yasal olarak 2023 Haziran’ında yapılması beklenen Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geriye doğru sayıyor. TBMM’nin 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlamasıyla Ankara’da hareketlenen siyasi ortamın her köşesinde seçim hazırlığı ve telaşı hissedilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altındaki ilk parlamento deneyimi olan TBMM’nin 27. döneminin son yasama yılı seçim takviminin işlemeye başlamasıyla muhtemelen Nisan ayında fiilen son bulmuş olacak. İktidara yakın çevrelerde yüksek perdeden dile getirilen seçimlerin “Mayıs ayında yapılması” olasılığı dikkate alındığında seçim kampanyası döneminin daha da erken başlaması söz konusu. İktidar ve muhalefet bloklarının her adımının seçime yönelik olduğunu güncel siyasi tartışmalardan ve siyasi hamlelerden görebiliyoruz.

Önümüzdeki seçimlerin “çok yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının hüküm sürdüğü sırada” yapılan nadir seçimlerden biri olarak anılacak olması ekonomiyi siyasetin ana gündemine taşımış durumda. Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın hemen her açıklamasında faiz indirimiyle ekonomiyi canlandırma ve bu yolla enflasyonu düşürme iddiası, çalışanların ve emeklilerin hayat pahalılığı altındaki zorlu durumlarının Aralık ayında yapılacak artışlarla biraz rahatlatılması vaadi var.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhafazakar çevrelerin takdirini alan samimi başörtüsünü yasal güvenceye alma girişimi bile “siyasi gündemi ekonomik sıkıntılardan uzaklaştırır” endişesiyle bir çok kesimde“daha önemli meselelerimiz var” değerlendirmesiyle karşılandı. Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı ve 6’lı masadaki yol arkadaşı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım” mesajı da dikkatle not edildi.

Torba tekliften seçim sorasına mesajlar

TBMM’nin seçimlere kadar çok sıkışık ve yoğun gündemini daha çok değişik kesimlerin ekonomik sıkıntılarının hafifletilmesine yönelik düzenlemeler içeren torba yasa teklifleri ve seçim bütçesi olarak anılacak 2023 yılı Bütçe Kanun Tasarısı oluşturacak.

TBMM’ye sunulan yeni yasama yılının ilk torba teklifinde, Kur Korumalı Mevduat uygulama süresinin 1 yıl uzatılması, çalışanlara verilen nakit yemek ücretine vergi istisnası, KYK kredilerinin faizleriyle 2 bin liranın altındaki icralık borçların silinmesini içeren düzenlemeler bulunuyor.

Alıştığımız üzere torba tekliflere hem komisyon görüşmelerinde hem de TBMM genel kurulunda son dakikada yeni maddeler ekleniyor ve teklifteki maddelerde değişikliğe gidilebiliyor. Ekonomi yönetiminin sunulan teklifin yanı sıra peş peşe gelecek yeni torba teklifler üzerinde çalıştığına dair bilgiler alıyoruz.

Geçen hafta DÜNYA’da yer verdiğimiz üzerinde çalışılan düzenlemeler arasında şirket sermayelerinin yüksek enflasyon karşısındaki durumunu ele alan düzenlemeler var. Sermayeye ilave edilen enflasyon farkları, özel fonlar gibi fonların 5 yıl süreyle şirket bünyesinde tutulması halinde vergi avantajı sağlanması da üzerinde çalışılan konular arasında.

ATO Başkanı Baran’dan önemli mesajlar

DÜNYA Gazetesi Ankara Temsilciliği’nin yeni bürosuna yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde ağırladığımız Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da seçim sonrasında ekonomide uygulanması gereken politikalarla ilgili önemli mesajlar verdi.

TOBB Ticaret Odaları Konsey Başkanlığı görevini de yürüten Baran’ın iş dünyasının belirsizlikler sebebiyle önünü göremediğini belirterek, “seçim sonrasında herkesin elini taşın altına koyacağı bir ekonomi programına ihtiyaç var” sözlerini de altını çizerek not ettiğimiz mesajlar arasına kaydettik. Yüksek enflasyonun şirket sermayelerini eritmesini sürekli gündeme taşıyan Baran, enflasyon muhasebesi ile ilgili daha önceki sözlerini hatırlattığımızda, “Evet, hala enflasyon muhasebesine şiddetle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum” dedi. Gürsel Baran enflasyon muhasebesine bakışını şu sözlerle anlattı:

“Sayın Nureddin Nebati ilk bakan olduğunda İstanbul’da Dolmabahçe’de görüşlerimizi sorduğunda, benim tek söylediğim konu enflasyon muhasebesiydi. Yaklaşık 3 ay önce yine bir ziyarete gittiğimizde de enflasyon muhasebesi konusunu ilettik. Bu konunun çok önemli olduğunun herkes farkında. Bu konuda önemli bir gelişme bekliyorum. Çıkmadığında kayıt dışı dahil bir çok sonuçları ortaya çıkıyor. Enflasyon karşısında sermayemiz eriyor, hak etmediğimiz sıkıntıyla karşı karşıyayız. Enflasyon muhasebesi bu anlamda birinci önceliğimiz olmalı.”

Ankara’ya yeni stat ve fuar merkezi

ATO Başkanı Gürsel Baran Ankara’nın yıllardır eksikliğini çektiği iki önemli konuda iyi haberler verdi; yeni stat ve fuar merkez. Futbol tutkusuyla bilinen Baran, yıkılan 19 Mayıs stadının kapladığı alana yapılacak 45 bin kişilik yeni Ankara stadının ihalesinin yapıldığını, 24 aylık yapım sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi. Ankara’da yıllardır sürekli konuşulan ama bir türlü mesafe alınamayan bir konuda da daha Baran’dan bilgi geldi. Eksikliği Ankara’ya yakışmayan fuar alanı bir yıl içinde tamamlanacakmış. Fuar merkezinde; Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOBB, ASO, ATO, ATB, Akyurt Belediyesi gibi kurumların ortaklığı var. ATO Başkanı Baran’ın hem stat, hem fuar konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek aldıklarını belirttiğini de not etmemiz gerekiyor.