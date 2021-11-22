“Ekonomide taşlar bahar aylarından itibaren yerine oturacak”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Grup toplantısında “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” açıklamasının ardından toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekti.

Merkez Bankası kararının ardından dolar kuru 11 lirayı aştı. Oluşan tabloyu, AK Parti kurmayları ekonomide izlenen yeni politikaya işaret ederek değerlendirirken taşların bahar aylarına doğru yerine oturacağını, bu politikanın arkasında olduklarını belirtiyorlar.

Cumhurbaşkanın tam tersini savunmasına rağmen, faiz indirimine karşı çıkan kadroların savunduğu politikaların uygulandığını belirten AK Parti kurmayları, artık farklı bir yol izleneceğine ve bu politikanın kararlılıkla devam edeceğine vurgu yapıyorlar.

Uygulanan yeni politikanın altyapısı ve bir karşılığının olduğunu belirtiyorlar. Yeni modelde kur artışı gibi olumsuzlukların başta yaşanabileceğini ancak uzun vadede olumlu sonuçlarının ortaya çıkacağını dile getiriyorlar. Zaman olarak bahar aylarına işaret ederek, Nisan ayından itibaren rahatlama yaşanmaya başlanacağını ifade ediyorlar.

Parti kurmaylarına göre; yatırım ve üretimin artması için iş dünyasının ihtiyaç duyduğu finans, düşük faizli kredi ile karşılanacak. Üretim ve yatırımın artması ile yeni istihdam sağlanacak, ihracat artacak, cari açık azalacak ve uzun vadede enflasyon üzerinde de olumlu etkileri ortaya çıkacak. Kış aylarının gelmesi, enerji tüketimiyle birlikte yükü artan dar gelirli vatandaşı rahatlatacak adımlarında atılacağını belirten kurmaylar, asgari ücrette gerçek anlamda bir iyileştirme sağlanacağını dile getiriyorlar.

AK Parti ekonomi kurmaylarından fedakarlık sırasının işverende olduğu yönünde değerlendirmeler de kulislere yansıyor. Öte yandan, AK Parti kulislerinde, beklentinin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığından da bir görev değişimi olmayacağı belirtilerek, “Lütfi Elvan görevinin başında, değişim yok ” değerlendirmesi yapılıyor.

Komisyondan bütçe mesaisi bitiyor

Meclis Genel Kurulu’nda bu hafta Hakimler ve Savcılar Kurulunda boş bulunan 1 üyelik için seçim yapılacak. İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 5'inci Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam edilecek.

TBMM Sanayi Komisyonu, salı günü ağırlıklı olarak enerji ile ilgili düzenlemeler içeren torba kanun teklifi görüşülecek.

Plan Bütçe Komisyonunda yaklaşık bir aydır devam eden 2022 yılı bütçe görüşmeleri cuma günü, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri ile tamamlanacak.