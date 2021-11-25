Ekonomideki kriz ’tercih ‘ diyen Akşener, “Ucube sistem sebep, kriz sonuç” dedi

Sistem üzerinden yaşanan ekonomik krizi değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bu ucube sistem; rasyonellikten, şeffaflıktan, hesap verebilirlikten nasibini almadığı için ülkemize neredeyse ihanet edecek kadar kötü kararların alınmasına sebep oluyor. Bu ucube sistem; kişisel tercihlerin ve ihtirasların, ülkenin ve devletin çıkarlarının önüne geçmesine sebep oluyor. Yani bu ucube sistem Türkiye’nin önünü açmak yerine, koca bir milleti Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının vasatlığına mahkum ediyor. İşte tam olarak bu yüzden bizim öncelikli itirazımız bu ucube sistemedir. Çünkü Sayın Erdoğan ve ucube sistemi sebep yaşadığımız ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluk bir sonuçtur” dedi.

“Ekonominin içine düştüğü bu durum; çiftçimizin, esnafımızın, emeklilerimizin, öğrencilerimizin çektiği bu çile Sayın Erdoğan’ın hatası değil, tercihidir” diyen Akşener, bu yüzden yaşanan krizin Türkiye iktisat tarihine bir yönetim krizi olarak geçeceğini söyledi.

İYİ Parti Meclis Grup toplantısında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanının ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ sözlerini hatırlatarak, “Türkiye’yi bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkaracaklarmış. Hamasette gelinen noktaya bakar mısınız? Muhterem, daha 2 hafta önce; “Türkiye uçuyor” diyordun. Ekonomiyi şaha kaldırıyordun. Hatta ciltler dolusu kitabını yazıyordun. Hayırdır Sayın Erdoğan? Hesabın mı şaştı? Anlatacak masallar mı bitti? Suçlayacak meslek grubu mu kalmadı? Kardeşim, Türkiye ekonomisini işgal etmeye kalkanlar; sen, beş müteahhitin ve liyakatsiz kadrolarından başkası değil. Ekonomiyi yerle bir eden siz, ticareti işgal eden siz, tarıma taarruz başlatan siz, milletin hazinesini ganimet görüp yağmalayan da siz. Şimdi çıkıp kime karşı, neyin savaşını vereceksin?” diye sordu.

“Getir sandığı gerisini biz hallederiz”

Erken seçim çağırısın bir kez daha tekrarlayan Akşener, Cumhurbaşkanına “Ekonominin dibe vurmasının, zamların, işsizliğin, uçan enflasyonun, dövizin sebebi sensin. Şimdi çıkıp kendi kendinle mi mücadele edeceksin? Bak Tayyip Bey, bu iş böyle olmuyor. Sen saçmaladıkça olan bu güzelim memlekete oluyor. Gel, kendini de milletimizi de daha fazla yorma. Daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı gerisini biz hallederiz. Sen yeter ki gölge etme. Biz başka ihsan istemeyiz” diye seslendi.