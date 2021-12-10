Ekonomik aktivitelerde “bugün” önemsiz, “yarın” çok önemlidir…
Ekonomik aktiviteler için “bugün” önemsizdir…
Geçmişte yaşananlar (tecrübe) önemli; gelecek (beklentiler) çok önemlidir…
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Yatırımcı da, sanayici de, çiftçi de, işçi de, öğrenci de geleceği düşünerek karar verir…
Yani ekonomik aktiviteler, beklentilerle şekillenir…
Beklentilerde de “güven” etkilidir…
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Enflasyon, faiz, kur gibi parametreleri de “beklentiler” ve o beklentilerdeki “gerçekleşmeler” belirler…
Oranı/fiyatı “günlük suni müdahaleler” değil, “realite” etkiler…
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Bugün faiz indirirken…
“Hazine’nin daha yüksek faizden borçlanması”, bu gerçeği açıklayan örneklerdendir…
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Beklentilere ve o beklentilerin gerçekleşmesine sırtını dayamayan uygulamalar, yan etkiler de gösterir…
Enflasyon, alım gücünde daralma, gelir dağılımı adaletsizliği, güven eksikliği gibi olumsuzlukları yeşertir…
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Ayrıca…
Yatırım, para kazanmak/refah için yapılır…
Fizibilite raporları ve algı para kazandıran/kazandıracak alanları ön plana çıkarır…
Doktorluk para kazandırıyorsa doktorluğa, işçilik kazandırıyorsa işçiliğe, çiftçilik kazandırıyorsa çiftçiliğe, rant kazandırıyorsa ranta, döviz kazandırıyorsa dövize, TL kazandırıyorsa TL’ye ilgiyi/talebi artırır…
VELHASIL
Kış günlerinde yaşanan “bol güneşli havalar” için:
“Havalar çok iyi gidiyor, süper!” denmez…
Denmemeli(ydi)…
“Kötü hava” diye bildiğimiz ayaz, dolu, kar, yağmur; tarımdan enerji üretimine kadar ekonominin temelini sağlamlaştırır, dayanıklılık kazandırır...
Olmaması gereken güneşi, “Havalar çok çok iyi gidiyor” diye nitelendirenler ise, hortumlu/tufanlı/selli “çok çok kötü havaların” nedeni olur…
Doluya, ayaza dayanıklılık hortumdan, tufandan etkilenmenin derecesini düşürebilirdi…