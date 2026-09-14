Ekonomik büyümede gerçekler ve hayaller
Geçen pazartesinin “Ekonomik büyümede patika değişikliği” yazasında 2. Çeyrekte ekonomik büyümede ortaya çıkan yapısal değişikliği ele almıştım. Hatırlatmak gerekirse ilk çeyrekte yüzde 0,3 olan GSYH’da çeyreklik artış yüzde 1,1’e yükselmiş ve daha önemlisi büyümede gerçekleşen bu ivmelenme iç talepten değil ihracat artışından kaynaklanmıştı. İç talepte görülen daralmayı yaratan başlıca unsur da özel tüketimde gerçekleşen yüzde 1,3’lük azalmaydı. İç talepte azalma ithalatı da aşağıya çekmiş buna karşılık ihracatta yüzde 6,2 oranında büyük bir artış meydana gelmişti. Bu özellik ekonomik büyümede yeni bir patikayı temsil ediyordu. Büyümede güncel gerçek böyleydi. Sorulması gereken soru bu yeni durumun bir çeyreğe özgü geçici bir durum mu yoksa ekonomik büyümeyi farklı bir patikaya taşıyan bir gelişme mi olduğuydu. Yanıtı bu yazıya bırakmıştım.
Orta Vadeli Program’da tutarsızlıklar
Yazımın yayınlandığı pazartesi günü iktidarın ekonomik yol haritasını temsil eden Orta Vadeli Program da (OVP) yayınlandı. Geçici bir gelişmemi yoksa yeni bir patikaya geçiş mi sorusunu yanıtlamaya çalışmadan önce OVP’de önceki yıllara kıyasla büyüme stratejisinde ikinci çeyrekte ortaya çıkan farklı büyüme dinamiğini dikkate alan bir değişiklik olup olmadığına kısaca göz atmak gerekiyor. Bir cümle ile özetlersem OVP’de yer alan büyüme stratejisi önceki yılların devamından ibaret. Diğer ifadeyle bu yılın ikinci çeyreğinin büyüme özellikleri ile hiç ilgisi yok.
2026’da ekonomik büyüme yıllık olarak yüzde 3,8 olarak hedefleniyor. İlk yarıda büyüme yaklaşık yüzde 2,5 oldu; ikinci yarıda büyümenin yüzde 4’ün üzerine yükselmesi şart. İkinci üç ayda çeyreklik yüzde 1,1 olan büyüme bu düzeyde devam ederse olur. Ancak büyümeyi oluşturan harcama kalemlerin büyüme hedeflerine bakıldığında karşımıza tutarsız bir makroekonomik görünüm çıkıyor. Yüzde 3,8’lik büyümeye en yüksek katkıyı yüzde 3,2 artması hedeflenen özel tüketim yapacak. Bu harcama kalemi ilk yarıda yüzde 0,8 civarında azaldığına göre ne olacak da ikinci yarıda büyük bir canlanma olacak? Faizlerde esaslı bir düşüş mü olacak, kredi kısıtlamaları mı kaldırılacak? Eğer böyle bir politika izlenecekse bu durumda enflasyon nasıl olacak ta istenilen hızla aşağıya çekilecek?
2027 yılı için öngörülen büyüme stratejisi de farklı değil. Özel tüketim yüzde 3,6, kamu tüketimi yüzde 5,5, yatırımlar yüzde 4,2 artıyor, ekonomik büyüme de yüzde 4,3’e yükseliyor. Akla elbette şu soru takılıyor. Bu kadar güçlü bir iç talep artışı ile 2027 sonunda enflasyon yüzde 16’ya düşer mi? Geçmişin deneyimi böyle olamayacağını söylüyor. Bundan sonra ne olacak da farklı bir sonuç alınacak? Enflasyonla mücadelede yegâne silah yine TL değerlenmesi olarak ortaya çıkıyor. Programda cari fiyatlarla TL ve Amerikan Doları olarak yer alan GSYH rakamları dikkate alındığında ortalama dolar kuru 2026 için 46,6 TL 2027 için 50,7 TL çıkıyor. Artış yüzde 8,8 ile sınırlı. Yani ekonomi yönetimi TL’nın daha da değerlenmesini öngörüyor. Ama buna rağmen programda net ihracatın büyümeye katkısı 0,1 puan olarak öngörülüyor.
Ekonomik büyüme yeni patikada devam eder mi?
OVP mevzuunu fazla uzattım kusura bakmayın ama görmezden de gelemezdim. Açıkçası OVP’de hayal dozunun bir hayli yüksek olduğunu söylemeliyim. Gerçekçi olursak ekonomik büyümede nasıl ibr gidişat öngörülebilir? İkinci çeyreğin büyüme dinamiklerini sorgulayarak bir tahminde bulunabiliriz. Bu tahminde temel varsayım enflasyonla mücadelenin öncelik olmaya devam edeceğidir. Açarsam, yüksek reel faiz, kamuda kemer sıkma ve gelirleri baskılama politikalarından taviz verilmeyeceğini var sayıyorum.
Özel tüketimdeki daralmanın kalıcı olduğu kanaatindeyim. Kredi kartları ve diğer tür borçlanmalarla sürdürülen tüketim sınırlarına ulaştı. Günlük hayatta yaptığım bazı gözlemler ortalama tüketicinin soluğunun kesildiğini gösteriyor. Ayrıca gelecekle ilgili belirsizlikler ve endişeler tasarruf eğilimini arttırıyor. İstatistiklerde de bu duruma dair ipuçları var. Örneğin ilk çeyrekte yüzde 3,5 büyüyen Ticaret, Ulaştırma, Konaklama ve Yiyecek kesimi ikinci çeyrekte sert bir fren yaparak yüzde 0,5 büyümüş. Kamu tüketiminde ve yatırımlarında frene basıldığına göre yukarıdaki varsayım çerçevesinde ayak frenden çekilmeyecek demektir. Özel yatırımlarda gidişatı kestirmek daha zor. İlk yarıda durgunluk hâkimdi ama ekonominin bir kaç yıl içinde düze çıkacağına inanılırsa yatırım iştahı artar. Ayrıca ileri teknolojiye dayalı sektörler ile savunma sanayi büyüyor. Yine de yatırımlarda tüketimde durgunluğu telafi edecek ölçüde bir canlanma beklenmemeli.
Geriye net ihracat kalıyor. İç talepteki durgunluk koşullarında ithalatta artış olmaz. Esas soru ikinci çeyrekte yüzde 6,2 gibi çok yüksek bir oranda artan ihracatın bu düzeyde olmasa bile artıp artmayacağı. Bunun için ihracat artışının kaynaklarına bakmak lazım. Ancak ilk çeyrekte ihracatın yüzde 7 oranında azalmış olması, bu yüksek artışta bir tür telafi mekanizmasının rolü olduğunu ima ediyor. OVP’de zımnen öngörüldüğü gibi TL değerlenmeye devam edecekse ihracatta yüksek artışlar beklenemez.
Ezcümle, bu değerlendirmeler dikkate alındığında önümüzdeki dönemde ekonomik büyümenin iç talebin en iyi ihtimalle çok az katkıda bulunduğu, net ihracatın da daha ziyade azalan ithalatın sayesinde bir miktar pozitif katkı yaptığı bir düşük büyüme patikasında hareket edeceği tahmin edilebilir.
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