Ekonomik büyümede gerçekler ve hayaller

Geçen pazar­tesinin “Eko­nomik büyüme­de patika değişik­liği” yazasında 2. Çeyrekte ekono­mik büyümede or­taya çıkan yapısal değişikliği ele al­mıştım. Hatırlat­mak gerekirse ilk çeyrekte yüzde 0,3 olan GS­YH’da çeyreklik artış yüz­de 1,1’e yükselmiş ve daha önemlisi büyümede gerçek­leşen bu ivmelenme iç talep­ten değil ihracat artışından kaynaklanmıştı. İç talep­te görülen daralmayı yara­tan başlıca unsur da özel tü­ketimde gerçekleşen yüzde 1,3’lük azalmaydı. İç talep­te azalma ithalatı da aşağı­ya çekmiş buna karşılık ih­racatta yüzde 6,2 oranında büyük bir artış meydana gel­mişti. Bu özellik ekonomik büyümede yeni bir patikayı temsil ediyordu. Büyümede güncel gerçek böyleydi. So­rulması gereken soru bu ye­ni durumun bir çeyreğe öz­gü geçici bir durum mu yok­sa ekonomik büyümeyi farklı bir patikaya taşıyan bir geliş­me mi olduğuydu. Yanıtı bu yazıya bırakmıştım.

Orta Vadeli Program’da tutarsızlıklar

Yazımın yayınlandığı pa­zartesi günü iktidarın eko­nomik yol haritasını temsil eden Orta Vadeli Program da (OVP) yayınlandı. Geçici bir gelişmemi yoksa yeni bir pa­tikaya geçiş mi sorusunu ya­nıtlamaya çalışmadan önce OVP’de önceki yıllara kıyas­la büyüme stratejisinde ikin­ci çeyrekte ortaya çıkan fark­lı büyüme dinamiğini dikka­te alan bir değişiklik olup olmadığına kısaca göz atmak gerekiyor. Bir cümle ile özet­lersem OVP’de yer alan bü­yüme stratejisi önceki yılla­rın devamından ibaret. Diğer ifadeyle bu yılın ikinci çeyre­ğinin büyüme özellikleri ile hiç ilgisi yok.

2026’da ekonomik büyü­me yıllık olarak yüzde 3,8 olarak hedefleniyor. İlk ya­rıda büyüme yaklaşık yüz­de 2,5 oldu; ikinci yarıda bü­yümenin yüzde 4’ün üzeri­ne yükselmesi şart. İkinci üç ayda çeyreklik yüzde 1,1 olan büyüme bu düzeyde devam ederse olur. Ancak büyümeyi oluşturan harcama kalemle­rin büyüme hedeflerine ba­kıldığında karşımıza tutar­sız bir makroekonomik gö­rünüm çıkıyor. Yüzde 3,8’lik büyümeye en yüksek katkı­yı yüzde 3,2 artması hedef­lenen özel tüketim yapacak. Bu harcama kalemi ilk yarı­da yüzde 0,8 civarında azal­dığına göre ne olacak da ikin­ci yarıda büyük bir canlanma olacak? Faizlerde esaslı bir düşüş mü olacak, kredi kı­sıtlamaları mı kaldırılacak? Eğer böyle bir politika izle­necekse bu durumda enflas­yon nasıl olacak ta istenilen hızla aşağıya çekilecek?

2027 yılı için öngörülen büyüme stratejisi de fark­lı değil. Özel tüketim yüz­de 3,6, kamu tüketimi yüz­de 5,5, yatırımlar yüzde 4,2 artıyor, ekonomik büyüme de yüzde 4,3’e yükseliyor. Akla elbette şu soru takılı­yor. Bu kadar güçlü bir iç ta­lep artışı ile 2027 sonunda enflasyon yüzde 16’ya dü­şer mi? Geçmişin deneyimi böyle olamayacağını söylü­yor. Bundan sonra ne olacak da farklı bir sonuç alınacak? Enflasyonla mücadelede ye­gâne silah yine TL değerlen­mesi olarak ortaya çıkıyor. Programda cari fiyatlarla TL ve Amerikan Doları ola­rak yer alan GSYH rakamla­rı dikkate alındığında ortala­ma dolar kuru 2026 için 46,6 TL 2027 için 50,7 TL çıkıyor. Artış yüzde 8,8 ile sınırlı. Ya­ni ekonomi yönetimi TL’nın daha da değerlenmesini ön­görüyor. Ama buna rağmen programda net ihracatın bü­yümeye katkısı 0,1 puan ola­rak öngörülüyor.

Ekonomik büyüme yeni patikada devam eder mi?

OVP mevzuunu fazla uzat­tım kusura bakmayın ama görmezden de gelemezdim. Açıkçası OVP’de hayal dozu­nun bir hayli yüksek olduğu­nu söylemeliyim. Gerçekçi olursak ekonomik büyümede nasıl ibr gidişat öngörülebi­lir? İkinci çeyreğin büyüme dinamiklerini sorgulayarak bir tahminde bulunabiliriz. Bu tahminde temel varsayım enflasyonla mücadelenin ön­celik olmaya devam edeceği­dir. Açarsam, yüksek reel fa­iz, kamuda kemer sıkma ve gelirleri baskılama politika­larından taviz verilmeyece­ğini var sayıyorum.

Özel tüketimdeki daralma­nın kalıcı olduğu kanaatin­deyim. Kredi kartları ve di­ğer tür borçlanmalarla sür­dürülen tüketim sınırlarına ulaştı. Günlük hayatta yaptı­ğım bazı gözlemler ortalama tüketicinin soluğunun kesil­diğini gösteriyor. Ayrıca ge­lecekle ilgili belirsizlikler ve endişeler tasarruf eğilimini arttırıyor. İstatistiklerde de bu duruma dair ipuçları var. Örneğin ilk çeyrekte yüzde 3,5 büyüyen Ticaret, Ulaştır­ma, Konaklama ve Yiyecek kesimi ikinci çeyrekte sert bir fren yaparak yüzde 0,5 büyümüş. Kamu tüketimin­de ve yatırımlarında frene basıldığına göre yukarıdaki varsayım çerçevesinde ayak frenden çekilmeyecek de­mektir. Özel yatırımlarda gi­dişatı kestirmek daha zor. İlk yarıda durgunluk hâkimdi ama ekonominin bir kaç yıl içinde düze çıkacağına inanı­lırsa yatırım iştahı artar. Ay­rıca ileri teknolojiye dayalı sektörler ile savunma sanayi büyüyor. Yine de yatırımlar­da tüketimde durgunluğu te­lafi edecek ölçüde bir canlan­ma beklenmemeli.

Geriye net ihracat kalıyor. İç talepteki durgunluk koşul­larında ithalatta artış olmaz. Esas soru ikinci çeyrekte yüzde 6,2 gibi çok yüksek bir oranda artan ihracatın bu dü­zeyde olmasa bile artıp art­mayacağı. Bunun için ihracat artışının kaynaklarına bak­mak lazım. Ancak ilk çeyrek­te ihracatın yüzde 7 oranında azalmış olması, bu yüksek ar­tışta bir tür telafi mekaniz­masının rolü olduğunu ima ediyor. OVP’de zımnen öngö­rüldüğü gibi TL değerlenme­ye devam edecekse ihracatta yüksek artışlar beklenemez.

Ezcümle, bu değerlendir­meler dikkate alındığında önümüzdeki dönemde eko­nomik büyümenin iç talebin en iyi ihtimalle çok az katkı­da bulunduğu, net ihracatın da daha ziyade azalan ithala­tın sayesinde bir miktar po­zitif katkı yaptığı bir düşük büyüme patikasında hareket edeceği tahmin edilebilir.