Ekonomik eylem planı neler getirecek?

30 Haziran’a dek 5 ayaklı bir düzenleme ile hayata geçirilecek olan Ekonomik Eylem Planı’nda az gelişmiş bölgelerde yatırımı kolaylaştırmak ve tüketiciyi korumak yer alıyor. Bir ihracatçı şirket yöneticisi "Bunlar biz sanayicilerin sürekli talep ettiği konulardı" diyor.

DÜNYA Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe, 30 Haziran’a kadar düzenlenerek hayata geçmesi planlanan Ekonomik Eylem Planı konusundaki haberinde 5 düzenlemenin yer aldığını belirtiyor. Ayrıntısını bugünkü DÜNYA’da okuduğunuz bu düzenlemelerden ikisi, imalat sanayinde yatırım finansmanını kazandırmaya yönelik çalışmalar… Bunun için bir "Proje Finansman Fonu" ve "Projeye Dayalı Menkul Finansman Fonu" kurulacak. Türkiye’nin gerice yöreleri olarak tanımlanan 5. ve 6. bölgelerde gerçekleşecek imalat sanayi yatırımları için uzun vadeli kredi sağlanacak. Ekonomik Eylem Planı düzenlemesi konusunu önemli bir ihracatçı şirket yöneticisine sordum. Aldığım ilk yanıt "Bunlar biz sanayicilerin sürekli talep ettiği konulardı. Bu açıdan önemli" oldu. Değerlendirmesinin ikinci bölümü "ama" ile başlıyordu:

-İşin nasıl çalışacağını görmeliyiz... Ama bölgelere göre yatırım finansmanı kadar hepimizin yatırım desteği finansmanına ihtiyacımız var. Biz de yatırım için orta ve uzun vadeli finansman talep ediyoruz...

Yönetici devamla eleştirisini şöyle noktalıyor: Risk Merkezi’nin nasıl işleyeceğini zamanla göreceğiz. Kamu yöneticilerinin çok yerde görev almaları zaten günümüzün en önemli tartışmasıydı. Sınırlama iyi oldu.

Gördüğüm kadarıyla, çıkarılacak 5 maddelik eylem planı genelde olumlu öğeler içeriyor. Ancak 5. ve 6. bölgelere yatırım finansmanı konusu son 10 yılda 3. büyük düzenlemesini yaşıyor ve sonuç vermedi. Bu nedenle ivedilikle iyimser olmak güç. Bunun yanında "uygun finansman" konusunun sanayimizin tümü için bir acil ihtiyaç olduğu tartışma götürmez bir gerçek.

Bu eylem planında vatandaşın en çok üzerinde duracağı konu, çalışma alanı sınırlaması getirilmesi olacak. Vatandaşlar iş bulma zorunluğu yaşarken, çok yerden maaş alan kamu görevlilerine kızgınlıklarına sıkça tanık oluyorum. Bakalım bu Ekonomik Eylem Planı'nda kanunlar hangi termin planı öngörüsü ile hayata geçecek? Daha önemlisi nasıl işleyecek? Hayırlısı olsun...

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