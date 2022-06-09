Ekonomik kalkınma için güçlü bir girişimcilik ekosistemi şart

“Dünyayı olumlu yönde değiştirebilmek için ilham vermek, cesaret vermek önemli. Kapsayıcı olmak önemli. Paylaşmak da çok önemli. GEN Türkiye de tüm bu değerler üzerine kuruldu” diye yazmıştım bundan yaklaşık bir sene önce. “Girişimci sayısını artırmak, kapsamlı ve kapsayıcı girişimci ekosistemleri yaratmak ve bu alanda bilgi paylaşımı sağlamak” hedefiyle yola çıkan GEN Türkiye, 178 ülkede faaliyet gösteren Küresel Girişimcilik Ağı’nın (GEN - Global Entrepreneurship Network) Türkiye’deki ayağı olarak çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi ile küresel girişimcilik ekosistemleri arasında köprü kurmayı amaçlayan platform, 178 ülkede faaliyet gösteren GEN’in gerçekleştirdiği programları da Türk girişimcilerle buluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen, Girişimcilik Dünya Kupası’na (Entrepreneurship World Cup-EWC) Türkiye’den toplamda 301 başvuru yapıldı ve 7 Girişim EWC Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazandı. GEN Türkiye YouTube kanalından canlı olarak gerçekleştirilen ulusal finalde birinciliği Musixen, ikinciliği Pulpoar, üçüncülüğü Costifier girişimi kazanırken, girişimci kadın özel ödülüne hak kazanan girişim Bionova Biotechnology oldu. EWC Türkiye 2021 kapsamında finalistlere 500 bin TL’nin üzerinde maddi ödülün yanı sıra mentorluk, ofis desteği, cloud kredisi gibi ödüller sunuldu. Coca Cola, Google, İstanbul Portföy, Maçkolik, Trendyol, Yemeksepeti ulusal finalistler için maddi sponsorluk desteği sağlarken; Facebook, Kolektif House ve Oracle da EWC Türkiye’nin ayni sponsorları arasında yer aldı. Girişimcilik Dünya Kupası, Global Girişimcilik Network’ü (GEN) ve Monsha'at ortaklığında bu sene 4. kez düzenleniyor.

EWC Türkiye 2022 Yarışması ise bu yıl da GEN Türkiye organizatörlüğünde gerçekleştiriliyor. EWC, fikir aşamasından ölçek büyütmeye kadar her seviyedeki girişimciyi, yolculuklarındaki bir sonraki aşamaya ulaşmalarına yardımcı olan bir program.

Girişi ücreti olmayan programa, tüm dünyadaki herhangi bir girişim başvuruda bulunabiliyor. Yarışma öncesinde GEN Türkiye İcra ve Yönetim Kurulu ile bir araya geldik ve kendilerinden girişimcilik ekosisteminde iş birliğinin önemini dinledik:

Hedefimiz girişimcilik ekosistemleri arasında iş birliğini artırmak

GEN TÜRKİYE YK BAŞKANI VE YEMEKSEPETİ CEO’SU NEVZAT AYDIN

“Pandemi sonrası girişimcilik ekosistemindeki fırsatlar ve ekosistemi geliştirme yöntemleri adına sivil toplumun girişimcilik mekanizmalarındaki katkısı ve rolü çok önemli. Bizler de bu durumun farkındayız ve 178 ülkede örgütlü “Global Entrepreneurship Network’ünün ülkemizdeki ayağı olan GEN Türkiye çatısı altında tüm heyecanımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki GEN Türkiye global girişimcilik ekosistemiyle ülkemizdeki ekosistem arasında köprü görevi üstlenirken, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini daha dinamik hale getirecek. GEN Türkiye olarak 2022 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığımız amaçlarımızdan biri Türkiye girişimcilik ekosistemiyle diğer ülkelerdeki girişimcilik ekosistemleri arasındaki iş birliğini daha da artırmak.”

Girişimcilik kasımızın inovatif bakış açısıyla güçlenmesi gerek

GEN TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI SEZAİ HAZIR

“Ülkemizde hayallerine güvenen ve çalışkan genç girişimciler için çok değerli fırsatlar mevcut. Ayrıca, yeni nesil girişimcilerin önü ve vizyonları bu fırsatlarla daha da açık. Fakat ekonomik ve toplumsal hedeflere ulaşılabilmesi için girişimcilik kasımızın inovatif bir bakış açısıyla daha da güçlenmesi, aynı zamanda girişimci sayımızın artması gerekiyor. Türkiye’de girişimciliğin artması GEN Türkiye’nin de 3 ana amacından biridir. Bu amaç doğrultusunda 2022 yılı içerisinde girişimcilik kültürünü geliştirmeyi ve girişimci sayısının artması için programlar hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”

2022’de daha fazla girişimciye ulaşmayı planlıyoruz

GEN TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI GÜLDEN YILMAZ

“GEN Türkiye olarak geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de Türkiye girişimcilik ekosistemini güçlendirici etkinlikler düzenlemek en önemli misyonlarımızdan biri olacak. Bu misyon doğrultasında geçtiğimiz sene düzenlediğimiz Global Girişimcilik Haftası’nda 336 etkinlik gerçekleştirdik. 81 ilde 35 binin üzerinde kişiye eriştik. 2020 yılında 350 olan paydaş sayısını 2021 yılında 400’e taşıdık. Global Girişimcilik Haftası 2022’de bu sayıları aşıp, daha fazla girişimciye ulaşmayı planlıyoruz. Ayrıca TOBB, Habitat Derneği ve GEN Türkiye himayelerinde düzenlenen G3 Forum etkinliklerine de tüm hızıyla devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl Gaziantep’te yoğun bir katılım ile düzenlediğimiz etkinliğin ardından bu yıl Mersin’de lise öğrencilerine yönelik organize ettiğimiz G3 Forum etkinliklerine olan ilgilinin artarak devam edeceğine inanıyoruz.”

Anadolu Yatırımcı Buluşmaları'nı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz

GEN TÜRKİYE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI GÖKTEKİN DİNÇERLER

“Ekonomik kalkınma için güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip olmak en temel dinamiklerden biri. GEN Türkiye olarak bu gerçeğin farkındayız ve GEN Türkiye 2022 Stratejisi altında ekosistemin ekonomisini güçlendirmek ana misyonunu gerçekleştirmek için bir takım alt hedefler belirledik. Bu alt hedeflerden bir tanesi de yatırımların artması. Bu bağlamda önümüzdeki dönem GEN Türkiye olarak özellikle Anadolu'daki yatırımcılarla bir araya gelip 'Anadolu Yatırımcı Buluşmaları'nı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Anadolu'daki yatırımcılara yönelik yapacağımız bu tür girişim sermayesini tanıtıcı faaliyetler ile ülkemiz ekosistemindeki girişimlere yatırımların artacağını ve ekosistemin güçlenerek yoluna devam edeceğine inanıyoruz.”

Girişimcileri ekosistem uzmanları ile tanışma fırsatı bekliyor

TÜRKİYE İCRA KURULU ÜYESİ TAL GARİH

“GEN Türkiye çatısı altında geçtiğimiz iki senede olduğu gibi bu sene de Girişimcilik Dünya Kupası (Entrepreneurship World Cup - EWC) yarışmasının yerel organizatörlüğünü yürüteceğiz. Yarışmaya başvuran girişimcileri online eğitimler, mentorluk ve para ödülü gibi fırsatlarla birlikte global bir platformda dünyanın 178 ülkesindeki girişimciler ve ekosistem uzmanlarıyla tanışma fırsatı bekliyor.”

Amacımız girişimciliğin tüm Türkiye’de kaldıraç etkisi yaratması

GEN TÜRKİYE İCRA KURULU ÜYESİ AHMET ONUR

“Girişimcilik ekosisteminde önemli gelişmelere sahne olan, büyük yatırımlara imza atılan 2021 yılı Türkiye startup ekosistemi adına bir milattı diyebiliriz. Bu nedenle GGH 2021 kapsamında sloganımızı ‘tam zamanı’ olarak belirlemiştik. Global Girişimcilik Haftası geçen yıl 178 ülkeyle eş zamanlı olarak Türkiye’de de 8-14 Kasım haftasında kutlandı. Tüm amacımız girişimciliğin giderek güçlenmesi ve tüm Türkiye’de kaldıraç etkisi yaratması.”