Ekonomiler de virüs taşır!

Prof. Dr. Can Tansel TUĞCU

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Rektör Yardımcısı

Uzunca bir zamandır sağlık denildiğinde aklımıza doğal olarak gelen ilk husus COVID-19 virüsü ve onun sebep olduğu hastalıklar. Tabi bu virüsün tıp bilimi açısından hem Türkiye hem de diğer ülkeler üzerinde yarattığı etkiler açık. Ancak bu yazının konusunu tıbbi değil, iktisadi anlamı olan bir hastalık oluşturuyor. Yine de konuya geçmeden önce son dönemde bilim insanları tarafından COVID-19 virüsü ile ilgili ortaya konulan ve birçoğumuz için malum olan bazı hususlara değinmek gerek. Bunlar, bahsedeceğim ekonomik hastalığın sizler tarafından çok daha net bir biçimde anlaşılmasına yardımcı olacak nitelikte.

COVID-19 virüsü ile ilgili bilimsel araştırmalar virüsün insan bedenine girdiğinde onu hemen hasta etmediğini, öncelikle uygun zemine yerleşip çoğaldığını ve konuk olduğu bedeni hasta etmek için makul şartların oluşmasını beklediğini ortaya koyuyor. Söz konusu şartlar ise kronik rahatsızlıklar ya da bağışıklık sisteminin zayıf kalmasına sebep olan akut durumlar. Fırsat bulduğunda ise virüs kendisi için tek yaşam şansı olan taşıyıcısını hasta ediyor ve hatta onun ölümüne yol açabiliyor.

COVID-19 virüsünün sağlıklı bir bedende işleri içinden çıkılamaz bir hale sürüklemesi sonucunda neden olduğu hastalıklar ile iktisat literatüründe var olan bir olgu ilginç bir biçimde benzerlik göstermekte. Bu olgunun adı ise Hollanda Hastalığı (Dutch Disease).

En basit haliyle Hollanda Hastalığı bir ekonominin dayandığı ve söz konusu ekonomide katma değer yaratan en üretken sektörün belirli şartlar altında o ekonominin sonunu getirmesi şeklinde tanımlanıyor. İlk olarak 1960’lı yıllarda Hollanda’da gözlemlenen bu olgu, biz iktisatçıların ilgisini çekmiş ve birçok bilimsel çalışmaya konu olmuş durumda. Eğer içinde bulunulan ekonomi tek ya da kısıtlı sayıdaki sektör tarafından besleniyorsa, ya da bir ekonomideki yan sektörler eğer tek bir üretken sektör etrafında kümelenmişse, bu durumda söz konusu ana sektörün üretkenliğini azaltan herhangi bir sorun, ilgili ekonominin gelir yaratma gücünün yavaşlamasına, hatta yaşanılan problemin boyutuna bağlı olarak tamamen ortadan kalkmasına neden olabiliyor. Biz iktisatçılara göre bu hastalığın tedavisi ekonomiyi çeşitlendirmek, üretken sektör sayısını mümkün olduğunca arttırmak ve sahip olunan üretken gücü asla tek bir kaynak etrafında şekillendirmemekte yatıyor.

Bugün ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’da 2020 yılının tamamında ve kısmen 2021 yılı içinde yaşanılan durum, literatürde Hollanda Hastalığı olarak nitelendirilen olguya çok benzemekte. Deniz, kum, güneş, tarih ve kültür beşgeninde Antalya’nın birçok ilçesinde ekonomi büyük ölçüde turizm sektörüne bağımlı bir yapıda şekillenmiş; tarımdan ticarete, ulaşımdan konaklamaya bütün alt sektörler turizm sektörü ile var olmuş ve üretilen mal ya da hizmetlerin neredeyse tamamı bu sektörün ihtiyaçlarına göre planlanmış durumda. Hal böyle olunca, özellikle 2020 yılının tamamında, COVID-19 virüsüne bağlı salgın sürecinin küresel ve yerel turizm hareketliliğini neredeyse sıfırlaması, benzer örneklerde olduğu gibi, en parlak dönemini geçiriyor olması gerekirken birçok tesisin faaliyetlerini yürütemez hale gelmesine, yerel ve bölgesel işgücünün büyük bir kısmının işsiz kalmasına, ana sektör turizm ile karşılıklı ilişki içerisinde olan tarım, perakende ve toptan ticaret, ulaşım, konaklama, inşaat vb. alt sektörlerin bu durumdan negatif yönde etkilenmesine ve bölgede mal ve hizmet üretimi ile ekonominin gelir yaratma potansiyelinin neredeyse durma noktasına gelmesine sebep oldu. Bölge için bir lütuf olarak nitelendirilen ve ekonomide çarkların dönmesi noktasındaki en önemli güç olarak görülen turizm sektörü, COVID-19 salgının en yoğun biçimde yaşandığı dönemde Antalya ekonomisini hasta edip, adeta onu yoğun bakım ünitesinde yatağa mahkûm eden bir virüse dönüştü.

2021 döneminde sektör üzerindeki etkisi 2020’ye göre oldukça hafif seyretmiş olsa da; hali hazırda Antalya ve çevresinde yaşayan ve hem turizm hem de diğer sektörlerde çalışan ya da çalışmayı arzulayan işgücünün en büyük dileği, COVID-19 salgınının bir an önce tamamen sona ermesi ve herkesin normal yaşantısına geri dönmesi yönünde. İnanıyorum ki, etkin ve hızlı aşılamanın da yardımı ile COVID-19 virüsüne karşı tıbben verilen savaş kısa sürede kazanılır ve hem Türkiye hem de dünyanın geri kalanında virüsün sebep olduğu hastalıklar bertaraf edilir. Ancak, Hollanda Hastalığı gibi bir olguya neden olan iktisadi virüsü etkisiz hale getirilebilecek aşının varlığı, söz konusu ekonominin yapısının ve sektörel bileşiminin mümkün olduğunca çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesine bağlı. Aksi takdirde uygun şartlara kavuştuğunda bu virüs yeniden harekete geçip, konuk olduğu ekonomiyi yeni bir hastalıkla karşı karşıya bırakabilir. Kesin çözüm ise ancak uzun vadeye yayılmış çok sağlam mikro temelleri olan makroekonomik politika ve düzenlemeler ile mümkün gözüküyor.