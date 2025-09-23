Ekonomistler günü kutlu olsun
Dünyada Sevgililer Günü gibi resmi bir Ekonomistler Günü yok. Sosyal bilim olduğundan mı, ekonomide farklı okullar olduğundan mı, bilinmez, tek gün yok. O zaman ekonomide tek bir model doğru olabilir mi? Bizde ana akımın iktisat bilimi kurallarına çağrısı ile tek bir doğru olduğunu iddia etmesi, onun da neoklasik ortodoks para politikası olduğunu hatırlarsak, bize her gün ekonomi bayramı diyerek bir ekonomist günü olmamasını da normal kabul etmek lazım.
Başlık ekonomi profesörü olan Javier Milei’nin Ekonomistler Gününün kutlanması ile ortaya çıktı. Latin Amerika’da “Día del Economista” ile kutlanan farklı tarihlerde Ekonomistler Günü var. Arjantin 21 Eylül, Meksika 6 Kasım, Peru 8 Nisan, Panama 14 Nisan, Dominik Cumhuriyeti 18 Temmuz, Venezuela 17 Kasım. ABD’de “Hug An Economist Day” (Bir Ekonomiste Sarıl) 31 Ocak’ta kutlanıyor. Bizde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti tarafından 1974’ten beri düzenlenen “İktisatçılar Haftası” var sadece.
Milei fazla bakanlıklar gibi merkez bankasını da kaldıracağım vaatli testeresi ile gelmişti. Geçen hafta Arjantin Merkez Bankası 1 milyar dolar satarak Pesonun değerini korumaya çalıştı. Peso Milei’nin başa geçtiği dönemki seviyesine yaklaştı. IMF anlaşmasına kadar kuru baskılayıp sabit tutarak ve faizi düşürerek enflasyonu ve bütçe açığını düşüren Arjantin’de, Milei 26 Ekim Kongre ara seçiminde “topal ekonomist” kalmamak için var gücü ile mücadele ediyor. Bu yüzden ABD ile 10 milyar dolarlık swap anlaşması yapacağı haberleri de düştü.
Arjantin tangosu
Swap hariç net rezerv halay ekibi için artık Arjantin Tangosu zamanı! Çok anlattık, yok böyle bir hesaplama ve tanım. Stok ve akım (likidite) karıştırılmaz. IMF tanımına göre vadesine 3 ay kalmış swaplar döviz likiditede düşülür. Swap Bank of England’a göre bir rezerv biriktirme aracıdır. Dünyada tüm merkez bankaları swap yapar. Dünyada hiçbir yerde Brüt ve Net Rezerv dışında Swap Hariç Net Rezerv diye bir rapor görememenizin sebebi de bu yüzdendir. Mesela Dünya Altın Konseyi rezerv istatistiklerinde göremezsiniz. Hobi olarak isteyen yine hesaplayabilir tabii ama iktisat bilimi kuralları içinde, ekonomistler günü kutlayanlar bilir ki bu tanım IMF (2013) guideline dokümanında “crystal clear” nettir. Hele Guidotti-Greenspan optimum rezerv yeterlilik rasyosu için Greenspan’in “dış borçlar çevrilemezse rezervler ancak bir sorun olur” cümlesini es geçerek yapılan swap hariç net rezerv rakamlı istatistik tablolarının bilimsel bir geçerliliği yoktur. Dedik ya, hobi olabilir.
Yapısal reformla neoliberal politikalar izleyen Milei’nin ülkesinde; “Arjantin’de her ay sadece 20 gün var” cümlesi, emeklilerin ve düşük ücretlilerin ay sonuna kadar geçinmek için para bulmakta zorlandığı anlamına gelen popüler bir ifade (Stephen Gibbs, Thetimes. com, 21 Eylül 2025). “ Biftek ülkesindeyiz ama paramız artık sadece tavuğa yetiyor’ cümlesi de benzer şekilde (James Menendez ve Alba Morgade, BBC Türkçe, 31.01.2024).
Fransız devrimi
Mark Fisher “Capitalist Realism: Is There No Alternative?” kitabında (2009) “Neoliberalizm etik duygusunu ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Kapitalizm insanların düşünme biçimini şekillendiren bir ideolojidir. Geçtiğimiz otuz yıl boyunca kapitalist realizm, toplumdaki her şeyin, sağlık ve eğitim de dâhil, bir işletme gibi yürütülmesi gerektiğini açıkça belirten bir ‘iş ontolojisi’ kurmayı başardı.” demiş, “kamu kurumlarının özelleştirilmesi gibi modernizasyon çağrısı yapan ‘yapısal reform’ kelimesinin oligarkların çıkarı adına kullanılan bir kelimedir.” yazmıştır. Nitekim Lavoie’ya göre Krugman, Stiglitz gibi ekonomistlerin ortodoks para politikası karşıtı söylemleri kendilerini heterodoks yapmıyor, sadece muhalif söylemdeler.
Zucman Vergisi olarak bilinen süper zenginlerden ve süper kar eden büyük şirketlerden ek vergi alınması sonrası Fransa’da tartışmalar Aydınlanma Çağı dönemi gibi sürüyor. En büyük iş insanı Arnault Zucman’a karşı atağa geçti. Sermayedar ile vergiyi tavana yayın diyen Piketty, Zucman arasında Fransız halkı %84 ile ek vergiden yana.
October Fest, Meksika Ölüler Günü, Cadılar Bayramı, Şükran Günü, Noel, yılbaşı derken talep enflasyonu uçar, demedi demeyin, dünyada faizi arttırma zamanı.
