Ekonomistler günü kutlu olsun

Dünyada Sevgililer Günü gibi resmi bir Ekonomistler Günü yok. Sosyal bilim ol­duğundan mı, ekonomide farklı okullar oldu­ğundan mı, bilinmez, tek gün yok. O zaman ekonomide tek bir model doğru olabilir mi? Bizde ana akımın iktisat bilimi kurallarına çağrısı ile tek bir doğru olduğunu iddia etme­si, onun da neoklasik ortodoks para politika­sı olduğunu hatırlarsak, bize her gün ekonomi bayramı diyerek bir ekonomist günü olmama­sını da normal kabul etmek lazım.

Başlık ekonomi profesörü olan Javier Mi­lei’nin Ekonomistler Gününün kutlanması ile ortaya çıktı. Latin Amerika’da “Día del Eco­nomista” ile kutlanan farklı tarihlerde Eko­nomistler Günü var. Arjantin 21 Eylül, Mek­sika 6 Kasım, Peru 8 Nisan, Panama 14 Nisan, Dominik Cumhuriyeti 18 Temmuz, Venezue­la 17 Kasım. ABD’de “Hug An Economist Day” (Bir Ekonomiste Sarıl) 31 Ocak’ta kutlanıyor. Bizde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti tarafından 1974’ten beri düzenlenen “İktisatçılar Haftası” var sadece.

Milei fazla bakanlıklar gibi merkez banka­sını da kaldıracağım vaatli testeresi ile gel­mişti. Geçen hafta Arjantin Merkez Bankası 1 milyar dolar satarak Pesonun değerini ko­rumaya çalıştı. Peso Milei’nin başa geçtiği dö­nemki seviyesine yaklaştı. IMF anlaşmasına kadar kuru baskılayıp sabit tutarak ve faizi düşürerek enflasyonu ve bütçe açığını düşü­ren Arjantin’de, Milei 26 Ekim Kongre ara seçiminde “topal ekonomist” kalmamak için var gücü ile mücadele ediyor. Bu yüzden ABD ile 10 milyar dolarlık swap anlaşması yapaca­ğı haberleri de düştü.

Arjantin tangosu

Swap hariç net rezerv halay ekibi için ar­tık Arjantin Tangosu zamanı! Çok anlattık, yok böyle bir hesaplama ve tanım. Stok ve akım (likidite) karıştırılmaz. IMF tanımına göre vadesine 3 ay kalmış swaplar döviz liki­ditede düşülür. Swap Bank of England’a göre bir rezerv biriktirme aracıdır. Dünyada tüm merkez bankaları swap yapar. Dünyada hiç­bir yerde Brüt ve Net Rezerv dışında Swap Hariç Net Rezerv diye bir rapor görememe­nizin sebebi de bu yüzdendir. Mesela Dünya Altın Konseyi rezerv istatistiklerinde göre­mezsiniz. Hobi olarak isteyen yine hesapla­yabilir tabii ama iktisat bilimi kuralları için­de, ekonomistler günü kutlayanlar bilir ki bu tanım IMF (2013) guideline dokümanın­da “crystal clear” nettir. Hele Guidotti-Gre­enspan optimum rezerv yeterlilik rasyosu için Greenspan’in “dış borçlar çevrilemez­se rezervler ancak bir sorun olur” cümlesini es geçerek yapılan swap hariç net rezerv ra­kamlı istatistik tablolarının bilimsel bir ge­çerliliği yoktur. Dedik ya, hobi olabilir.

Yapısal reformla neoliberal politikalar iz­leyen Milei’nin ülkesinde; “Arjantin’de her ay sadece 20 gün var” cümlesi, emeklilerin ve düşük ücretlilerin ay sonuna kadar geçinmek için para bulmakta zorlandığı anlamına gelen popüler bir ifade (Stephen Gibbs, Thetimes. com, 21 Eylül 2025). “ Biftek ülkesindeyiz ama paramız artık sadece tavuğa yetiyor’ cümlesi de benzer şekilde (James Menendez ve Alba Morgade, BBC Türkçe, 31.01.2024).

Fransız devrimi

Mark Fisher “Capitalist Realism: Is There No Alternative?” kitabında (2009) “Neolibe­ralizm etik duygusunu ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Kapitalizm insanların düşünme biçimini şekillendiren bir ideolojidir. Geç­tiğimiz otuz yıl boyunca kapitalist realizm, toplumdaki her şeyin, sağlık ve eğitim de dâ­hil, bir işletme gibi yürütülmesi gerektiğini açıkça belirten bir ‘iş ontolojisi’ kurmayı ba­şardı.” demiş, “kamu kurumlarının özelleş­tirilmesi gibi modernizasyon çağrısı yapan ‘yapısal reform’ kelimesinin oligarkların çı­karı adına kullanılan bir kelimedir.” yazmış­tır. Nitekim Lavoie’ya göre Krugman, Stiglitz gibi ekonomistlerin ortodoks para politika­sı karşıtı söylemleri kendilerini heterodoks yapmıyor, sadece muhalif söylemdeler.

Zucman Vergisi olarak bilinen süper zen­ginlerden ve süper kar eden büyük şirketler­den ek vergi alınması sonrası Fransa’da tar­tışmalar Aydınlanma Çağı dönemi gibi sü­rüyor. En büyük iş insanı Arnault Zucman’a karşı atağa geçti. Sermayedar ile vergiyi ta­vana yayın diyen Piketty, Zucman arasında Fransız halkı %84 ile ek vergiden yana.

October Fest, Meksika Ölüler Günü, Cadı­lar Bayramı, Şükran Günü, Noel, yılbaşı der­ken talep enflasyonu uçar, demedi demeyin, dünyada faizi arttırma zamanı.