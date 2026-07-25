Ekonomistler temkinli hane halkı iyimser
On iki ay sonrasının yıllık enflasyon beklentisi temmuzda genel trendin aksine piyasa katılımcılarında yükselirken, hane halkı ve reel sektörde düştü. Bir yıl önce 31,1 puan olan piyasa ve hane halkı arasındaki enflasyon beklentisi farkı, dezenflasyon programının etkisiyle bu yıl 21 puana kadar geriledi.
Sektörel enflasyon beklentileri arasında uzun vadeli makas daralmaya devam ederken, temmuz ayı tahminleri dikkat çekici bir ayrışmaya sahne oldu. Ekonomi modellerini ve dönemsel riskleri takip eden piyasa profesyonelleri temkinli bir refleksle tahminlerini yukarı taşırken, normalde bu konuda en katı kesim olan hane halkı artan iyimserlik dozu ile beklentisini aşağı çekti. Reel sektörün beklentisi de düşmeye devam etti.
Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliği ile ve her ay üç farklı eğilim anketine verilen yanıtların ağırlıklandırılması ve istatistiksel analizi ile oluşturduğu sektörel enflasyon beklentileri raporunun temmuz ayı sonuçlarını yayımladı.
Buna göre 12 ay sonrasının yıllık enflasyon beklentisi önceki aya göre, piyasa katılımcılarında 0,14 puan artışla yüzde 23,95’e yükselirken, reel sektörde 0,60 puan düşüşle yüzde 32,50’ye ve hane halkında 1,19 puan düşüşle yüzde 44,94 seviyesine geriledi. Hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin Temmuz 2021’den bu yana olan dönemin (son beş yıl) en düşük düzeyine indiği dikkati çekti.
Beklenti farkı 21 puana indi
Temmuz ayı verileri, uzun vadeli trendde hane halkı ile piyasa arasındaki devasa makasın istikrarlı bir şekilde kapanmaya devam ettiğini gösterirken, bir kırılmaya da işaret etti. Geçen yılın temmuz ayında 31,1 puan olan piyasa uzmanları ile vatandaşlar arasındaki enflasyon beklentisi farkı 21 puana kadar geriledi. Ancak hane halkı ise artan iyimserlikle beklentisini düşürmeye devam ederken, piyasa uzmanları yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Normalde dezenflasyona iknada en ketum kesim olan hane halkında iyimserlik giderek kalıcılaşırken, finansal piyasaların aylardır dezenflasyon programına tam uyum gösterdiği halde temmuzda temkinli bir duruşa geçerek beklentisini yükseltmesinin dönemsel olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, temmuz ayındaki tablonun kalıcı bir yön ayrımı olmayıp; profesyonellerin dönemsel risklere karşı aldığı "matematiksel bir önlem" ile sokağın hissettiği "gecikmeli rahatlama" anının bu aya çakışmasından kaynaklandığı görüşünde.
2023 ortalarından bu yana sürdürülen dezenflasyon programında en büyük handikabı hane halklarının ikna olmayışı oluşturuyordu. Ancak son bir yılda aylar itibarıyla hane halkının beklentileri diğer kesimlere göre aşırı yüksek düzeyini korumakla birlikte genelde hızla aşağı yönlü seyrediyor.
Bu kesimin enflasyon beklentisinde jeopolitik gerilim ve savaşın etkisiyle şubatta duran, mart ve nisanda ise yerini tekrar yükselişe bırakan düşüş, son üç aydır ise kesintisiz devam ediyor. Hane halkının gelecek 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bu üç ayda toplam 6,62 puan, son bir yılda da 9,59 puan düşüş kaydetti.
Altın alırım diyenler azaldı ev-dükkan alırım diyen arttı
Hanehalkı Beklenti Anketi’ne göre, hane halkının, fiyatı en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ayda artmasını beklediği ürün grupları ‘gıda’ ile ‘yakıt ve enerji’ oldu. Bir yıl sonra konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 1,33 puan azalarak yüzde 32,49'a düştü.
Ankete göre, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,31 lira artarak 52,98 lira oldu. Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4 puan azalarak yüzde 40,3'e indi. İkinci sırada yer alan "ev/ dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 38,5'e yükseldi.
Hane halkının enflasyon beklentisi 6,6 puan iyileşti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verilerini değerlendirirken, jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hane halkı ve reel sektör beklentilerinden gerilemeye dikkat çekti. Şimşek, "Hane halkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son 3 ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi" ifadesini kullandı.
Şimşek, şunları kaydetti: "Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış, verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır."
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