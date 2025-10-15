Ekonomiye güvende verilerin anlattığı: Dezenflasyon sürecinde güvenin rolü
I. Giriş: Yeni ekonomik yapılanma ve güven krizi
Türkiye ekonomisi, 4 Haziran 2023'te yeni Hazine ve Maliye Bakanı ve 28 Temmuz 2023'te yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı'nın göreve başlamasıyla birlikte, köklü bir politika değişikliği sürecine girmiştir. Bu tarihler, yüksek enflasyonla mücadele etmeyi temel hedef edinen sıkı para politikasının ana çerçevesinin belirlendiği dönemin başlangıcı olmuştur. "Rasyonel politikalara dönüş" olarak adlandırılan bu sürecin ve uygulanan dezenflasyon çalışmalarının başarısı, yalnızca teknik düzenlemelere değil, aynı zamanda ekonomik aktörlerin (tüketiciler ve üreticiler) bu politikalara olan güveninin ne şekilde değiştiğine de önemli ölçüde bağlıdır.
Bu bağlamda, ekonomik aktörlerin mevcut koşullara yönelik düşüncelerini ve geleceğe dair beklentilerini özetleyen bileşik bir gösterge olan Ekonomik Güven Endeksi (EGE), Türkiye'deki politika yapıcılar ve piyasalar için bir nevi öncü gösterge ve gidişat pusulası işlevi görmektedir. Güven endeksindeki her değişim, sıkılaşma politikalarının iç talep, yatırım ve istihdam üzerindeki etkilerini anlamak adına hayati ipuçları sunar.
-Ekonomik Güven Endeksi (EGE) nedir ve nasıl oluşur?
Ekonomik Güven Endeksi, temel amacı tüketicilerin ve üreticilerin ekonomik koşullara yönelik beklentilerini yansıtmak olan ve ekonominin genel gidişatına dair bir öngörü sağlamayı hedefleyen bir göstergedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak yayımlanan EGE, tüketiciler, reel sektör, hizmet, perakende ve inşaat sektörleri gibi farklı ekonomik aktörlerin güven endekslerinin belirli ağırlıklarla birleştirilmesiyle elde edilir. Endeks değerinin 100'den Büyük Olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, küçük olması ise kötümserliği ifade eder.
EGE'nin payı ve önemi nasıl belirlenir?
EGE, beş ana sektörün güven endeksinden oluşur ve her birinin nihai endeks içindeki ağırlığı, ilgili sektörün ekonomideki payı ve önemi dikkate alınarak belirlenir. Bu ağırlıklandırma, endeksin makroekonomik gerçeği yansıtma yeteneğini artırır.
EGE, sadece mevcut durumu değil, aynı zamanda geleceğe dair beklentileri de ölçtüğü için, yatırım kararlarını, tüketici harcamalarını ve ekonomik politikaların etkinliğini belirlemede kritik bir öncü göstergedir. Yüksek bir endeks, iç talebi destekleyen artan tüketici harcamaları ve yatırım planlarının habercisi olup, ekonomik büyüme potansiyeli anlamına gelir.
III. Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi’nin son iki yıllık seyri (Ekim 2023 - Eylül 2025)
2023 yılının ikinci yarısından itibaren uygulamaya konulan Ortodoks para politikası çerçevesinde, Ekonomik Güven Endeksi (EGE) incelendiğinde, ekonomik aktörlerin genel olarak karamsar bölgede kaldığı görülmektedir. Ekim 2023 - Eylül 2025 döneminde EGE, çoğunlukla 100 eşiğinin altında seyrederek ekonomik görünüme ilişkin güven eksikliğinin baskın olduğunu ortaya koymuştur.
100 eşiği altında kalıcılık ve güven eksikliği
-Kötümser bölge: İncelenen dönemde EGE'nin 100'ün altında kalması, dezenflasyon sürecinin getirdiği yüksek faizler, kredi kısıtlamaları ve enflasyonist baskının sürmesi gibi faktörlerin, aktörlerin genel ekonomik duruma olan güvenini aşağı çektiğini göstermektedir. Politika değişiminin ilk etkileri, beklentilerin hızla iyileşmesinden ziyade, sıkılaşmanın getirdiği maliyetlerin algılanması şeklinde olmuştur.
-Sınırlı iyimserlik denemeleri: 2024 yılının ilk yarısında (özellikle Nisan-Mayıs civarında) endeksin 100 eşiğine yaklaştığı veya kısa süreliğine üzerine çıktığı dönemler gözlemlenmiştir. Bu durum, piyasaların yeni ekonomik yönetime duyduğu geçici umut veya dezenflasyonun ilk sinyallerini algılama çabası olarak yorumlanabilir; ancak güvenin kalıcı bir iyimserlik trendine girmesi için yeterli olmamıştır.
-En son durum (Eylül 2025): Eylül 2025 itibarıyla EGE, bir önceki aya göre sınırlı bir artışla 98,0 değerine ulaşmıştır. Bu değer, hem güven seviyesinin halen kötümser bölgede olduğunu teyit etmekte hem de sıkılaşma politikalarının ekonomik aktivite üzerindeki baskısının devam ettiğini işaret etmektedir.
-Sonuç ve makroekonomik beklentiler
Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi'nin son iki yıllık seyrinin analizi, uygulanan sıkılaştırma politikalarının bir sonucu olarak ekonomik aktörlerin genel olarak karamsar olduğu bir dönemi işaret etmektedir. Güven endeksinin 100 eşiğinin altında kalması, dezenflasyon sürecinin henüz ekonomik aktörlerin tamamı tarafından tam olarak benimsenmediğini ve politika kredibilitesinin inşasının zaman alacağını göstermektedir.
Sonuç olarak, yüksek enflasyon ortamında güveni yeniden tesis etmek zorlu bir süreçtir ve EGE verileri, ekonomik aktörlerin henüz temkinli duruşlarını sürdürdüklerini açıkça göstermektedir. Politika yapıcıların birincil görevi, maliyetli de olsa sıkı duruşlarını sürdürerek, ekonomik güveni kalıcı olarak iyimser bölgeye taşıyacak zemini sağlamlaştırmaktır.
