Ekonomiye güvende verilerin anlattığı: Dezenflasyon sürecinde güvenin rolü

I. Giriş: Yeni ekonomik ya­pılanma ve güven krizi

Türkiye ekonomisi, 4 Ha­ziran 2023'te yeni Hazine ve Maliye Bakanı ve 28 Temmuz 2023'te yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı'nın göreve başlamasıyla birlikte, köklü bir politika değişikliği süreci­ne girmiştir. Bu tarihler, yük­sek enflasyonla mücadele et­meyi temel hedef edinen sıkı para politikasının ana çerçeve­sinin belirlendiği dönemin baş­langıcı olmuştur. "Rasyonel po­litikalara dönüş" olarak adlan­dırılan bu sürecin ve uygulanan dezenflasyon çalışmalarının ba­şarısı, yalnızca teknik düzenle­melere değil, aynı zamanda eko­nomik aktörlerin (tüketiciler ve üreticiler) bu politikalara olan güveninin ne şekilde değiştiğine de önemli ölçüde bağlıdır.

Bu bağlamda, ekonomik aktör­lerin mevcut koşullara yönelik düşüncelerini ve geleceğe dair beklentilerini özetleyen bileşik bir gösterge olan Ekonomik Gü­ven Endeksi (EGE), Türkiye'de­ki politika yapıcılar ve piyasalar için bir nevi öncü gösterge ve gi­dişat pusulası işlevi görmekte­dir. Güven endeksindeki her de­ğişim, sıkılaşma politikalarının iç talep, yatırım ve istihdam üze­rindeki etkilerini anlamak adına hayati ipuçları sunar.

-Ekonomik Güven Endeksi (EGE) nedir ve nasıl oluşur?

Ekonomik Güven Endeksi, te­mel amacı tüketicilerin ve üre­ticilerin ekonomik koşullara yö­nelik beklentilerini yansıtmak olan ve ekonominin genel gidi­şatına dair bir öngörü sağlamayı hedefleyen bir göstergedir. Tür­kiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık olarak yayımla­nan EGE, tüketiciler, reel sektör, hizmet, perakende ve inşaat sek­törleri gibi farklı ekonomik ak­törlerin güven endekslerinin be­lirli ağırlıklarla birleştirilmesiy­le elde edilir. Endeks değerinin 100'den Büyük Olması genel ekonomik duruma ilişkin iyim­serliği, küçük olması ise kötümserliği ifade eder.

EGE'nin payı ve önemi nasıl belirlenir?

EGE, beş ana sektörün güven endeksinden oluşur ve her birinin nihai endeks içindeki ağırlığı, ilgili sek­törün ekonomideki payı ve önemi dikkate alınarak be­lirlenir. Bu ağırlıklandırma, endeksin makroekonomik gerçe­ği yansıtma yeteneğini artırır.

EGE, sadece mevcut durumu değil, aynı zamanda geleceğe dair beklentileri de ölçtüğü için, yatı­rım kararlarını, tüketici harcama­larını ve ekonomik politikaların etkinliğini belirlemede kritik bir öncü göstergedir. Yüksek bir en­deks, iç talebi destekleyen artan tüketici harcamaları ve yatırım planlarının habercisi olup, eko­nomik büyüme potansiyeli anla­mına gelir.

III. Türkiye'de Ekonomik Gü­ven Endeksi’nin son iki yıllık seyri (Ekim 2023 - Eylül 2025)

2023 yılının ikinci yarısından itibaren uygulamaya konulan Orto­doks para politikası çerçevesinde, Ekonomik Güven Endeksi (EGE) incelendiğinde, ekonomik aktör­lerin genel olarak karamsar böl­gede kaldığı görülmektedir. Ekim 2023 - Eylül 2025 döneminde EGE, çoğunlukla 100 eşiğinin altında seyrederek ekonomik görünüme ilişkin güven eksikliğinin baskın olduğunu ortaya koymuştur.

100 eşiği altında kalıcılık ve güven eksikliği

-Kötümser bölge: İncelenen dönemde EGE'nin 100'ün altın­da kalması, dezenflasyon süreci­nin getirdiği yüksek faizler, kre­di kısıtlamaları ve enflasyonist baskının sürmesi gibi faktörle­rin, aktörlerin genel ekonomik du­ruma olan güvenini aşağı çektiğini göstermektedir. Politika değişimi­nin ilk etkileri, beklentilerin hızla iyileşmesinden ziyade, sıkılaşma­nın getirdiği maliyetlerin algılan­ması şeklinde olmuştur.

-Sınırlı iyimserlik deneme­leri: 2024 yılının ilk yarısında (özellikle Nisan-Mayıs civarın­da) endeksin 100 eşiğine yaklaş­tığı veya kısa süreliğine üzerine çıktığı dönemler gözlemlenmiş­tir. Bu durum, piyasaların yeni ekonomik yönetime duyduğu ge­çici umut veya dezenflasyonun ilk sinyallerini algılama çabası ola­rak yorumlanabilir; ancak güve­nin kalıcı bir iyimserlik trendine girmesi için yeterli olmamıştır.

-En son durum (Eylül 2025): Eylül 2025 itibarıyla EGE, bir önceki aya göre sınırlı bir artışla 98,0 değerine ulaşmıştır. Bu de­ğer, hem güven seviyesinin halen kötümser bölgede olduğunu te­yit etmekte hem de sıkılaşma po­litikalarının ekonomik aktivite üzerindeki baskısının devam et­tiğini işaret etmektedir.

-Sonuç ve makroekono­mik beklentiler

Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi'nin son iki yıllık seyrinin analizi, uygulanan sıkılaştırma po­litikalarının bir sonucu olarak eko­nomik aktörlerin genel olarak ka­ramsar olduğu bir dönemi işaret etmektedir. Güven endeksinin 100 eşiğinin altında kalması, dezenf­lasyon sürecinin henüz ekonomik aktörlerin tamamı tarafından tam olarak benimsenmediğini ve poli­tika kredibilitesinin inşasının za­man alacağını göstermektedir.

Sonuç olarak, yüksek enflasyon ortamında güveni yeniden tesis etmek zorlu bir süreçtir ve EGE verileri, ekonomik aktörlerin he­nüz temkinli duruşlarını sürdür­düklerini açıkça göstermektedir. Politika yapıcıların birincil göre­vi, maliyetli de olsa sıkı duruşla­rını sürdürerek, ekonomik güveni kalıcı olarak iyimser bölgeye taşı­yacak zemini sağlamlaştırmaktır.