Ekonomiyi “iktisatçı” değil “fizik mühendisi” büyütür…

“Bilgisayar geliştirecek bilgisayar/fizik mühendisi aranıyor…” diye bir iş ilanı gördünüz mü?

Veya…

“İlaç molekülü geliştirecek “eczacı, farmakolog” aranıyor…”

Veya…

“Güneş pili, rüzgar gülü, hidrolik santral tribünü geliştirecek Enerji Mühendisi aranıyor…” diye bir ilan…

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Peki…

Eczane (dükkan) açmak için…

4-5 yıl eczacılık okumaya gerek var mı?

Veya…

Bilişim mağazasında çalışmak için, en verimli 5 yılını “verimsiz sıralarda” harcamaya!

Veya…

Basit bir “duvar boyacılığı sertifikası” için, 625 saat ders görme zorunluluğuna!

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Ya…

Hukuk, iktisat, işletme gibi neredeyse “her köyde” açılan bölümlerden mezun olanların sayısı milyonları aşmışken…

Ve bu milyonların yüzde 90’ı işsiz geziyorken…

Doğa kanunlarının, verilerin/bulguların teknik olarak yeniliklere/makinelere/teknolojiye dönüştürülmesini sağlayan Fizik Mühendisliği Bölümü sayısının 5’te (yazıyla beş) kalması, size ne anlatıyor?

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Ki, fizik mühendisliği:

İşsiz gezen milyonlara iş imkanı sağlayabilecek donanıma sahip mezunlar verebilecek, bölümlerden ilkiyken…

Araştırma, geliştirme, tasarım çalışmalarının planlayıcısıyken…

Mühendislik çalışmalarında ortaya çıkan/çıkabilecek problemleri ortadan kaldırıp verimlilik sağlarken…

Yani bugün, en ihtiyaç duyduğumuz bölümlerden biriyken…

VELHASIL

Binlerce soru/sorun var eğitim sistemimiz ile ilgili ama fizik mühendisliği özelinde son sorum:

Bu veriler, ihtiyaçlarımız ve yaşadığımız süreç ışığında;

Geçtik fizik mühendisi açığımızı, fizik mühendisi olanlarımızın dahi iş bulamaması ne anlama gelir?

Ya mezun olmuş fizik mühendisimiz, “gerçek bir fizik mühendisi” değildir…

Ya da ekonomimiz, “reel bir ekonomi” değildir…

Ya da…