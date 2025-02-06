Eksim, Gürcistan’ın güneşine ve rüzgârına 460 milyon dolar yatıracak

Türkiye’nin enerjide en önemli gruplarından biri Eksim Holding. İlk yatırımını 2006 yılında hidroelektrik santrali için lisans alımıyla yapan, ardından 2007 yılında İzmir, Balıkesir, Tokat ve Amasya rüzgâr ener­jisi lisansları alan holdinge ait Eksim Enerji, Türkiye gene­linde 8 rüzgâr enerji santrali, 1 hidroelektrik santralinde top­lamda 550 MW’lık kurulu gü­ce sahip. Eksim’in yurtdışın­daki gücü de Türkiye’dekini aratmayacak boyutta.

Gürcistan ve Ukrayna’da toplamda 430 MW’lık kuru­lu güce sahip Eksim’in yurtdı­şındaki en önemli iştiraki ise Adjar Energy. Gürcistan’da fa­aliyet gösteren Adjar Energy, şu ana kadar 200 milyon dola­rın üzerinde iki hidroelektrik santralini tamamladı.

Portföyde ise 48,7 MW’lık Khelvachaurı HES, 51,2 MW’lık Kırnati HES faaliyeti­ni yürütüyor. Ayrıca ülkede 50 MW’lık Zeda Teseva RES, 50 MW’lık Gori RES, 50 MW’lık Jalaurta RES, 50 MW’lık Bo­tisi RES ve 50 MW’lık Imeri­ti RES lisanslarıyla yatırımla­rını bekliyor. Eksim’in ayrıca Ukrayna’da 67 MW’lık Sko­le RES projesi var. Eksim’e ait Adjar Energy, Gürcistan’a 200 milyon dolara ek olarak 460 MW’lık ek yatırım plan­lıyor. Bu yatırımlar ise rüzgâr ve rüzgâr enerjisine yönelik olacak. Bununla ilgili ilk adım geçtiğimiz günlerde başkent Tiflis’te atıldı.

360 MW’lık 5 rüzgâr, 1 güneş projesi

Gürcistan Hükümeti ile or­taklaşa yapılacak olan Türk yatırımı, beş rüzgâr ve bir gü­neş enerjisi santrali olmak üzere 6 projeyi içerecek. Yatı­rım görüşmelerini Eksim yö­neticileri ve Gürcistan Başba­kanlığı yaptı. Başbakan Irakli Kobakhidze ile şirket yöneti­cileri arasında gerçekleşen gö­rüşmenin sonunda Toplamda yaklaşık 360 MW’lık projenin hayata geçeceğini belirterek, “Yerel sektörün güçlendiril­mesine ve ülkenin rekabetçi yenilenebilir enerji pazarın­daki konumunun iyileştiril­mesine” katkıda bulunacağını açıkladı.

Adjar Energy’nin Genel Mü­dürü Çağatay Ülker, Gürcis­tan Hükümeti’nin yabancı ya­tırımcılara “büyük destekçi” olduğunu söyledi. Ülker, “Ör­neğin, garanti mekanizma­sı dünyanın başka yerlerinde bulunması zor olan iyi bir şey” dedi. Gürcistan’a yatırımları artıracaklarını belirten Ülker, “Bu önemli bir dönüm nokta­sı ve bunun olumlu sonuçları­nı yakında görmeyi bekliyoruz. Ülkeye daha fazla yatırım ge­lecek. Gürcistan’ın geleceği­ne inanıyoruz ve büyük bir po­tansiyele sahip olduğunu dü­şünüyoruz” diye konuştu.