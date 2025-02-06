Eksim, Gürcistan’ın güneşine ve rüzgârına 460 milyon dolar yatıracak
Türkiye’nin enerjide en önemli gruplarından biri Eksim Holding. İlk yatırımını 2006 yılında hidroelektrik santrali için lisans alımıyla yapan, ardından 2007 yılında İzmir, Balıkesir, Tokat ve Amasya rüzgâr enerjisi lisansları alan holdinge ait Eksim Enerji, Türkiye genelinde 8 rüzgâr enerji santrali, 1 hidroelektrik santralinde toplamda 550 MW’lık kurulu güce sahip. Eksim’in yurtdışındaki gücü de Türkiye’dekini aratmayacak boyutta.
Gürcistan ve Ukrayna’da toplamda 430 MW’lık kurulu güce sahip Eksim’in yurtdışındaki en önemli iştiraki ise Adjar Energy. Gürcistan’da faaliyet gösteren Adjar Energy, şu ana kadar 200 milyon doların üzerinde iki hidroelektrik santralini tamamladı.
Portföyde ise 48,7 MW’lık Khelvachaurı HES, 51,2 MW’lık Kırnati HES faaliyetini yürütüyor. Ayrıca ülkede 50 MW’lık Zeda Teseva RES, 50 MW’lık Gori RES, 50 MW’lık Jalaurta RES, 50 MW’lık Botisi RES ve 50 MW’lık Imeriti RES lisanslarıyla yatırımlarını bekliyor. Eksim’in ayrıca Ukrayna’da 67 MW’lık Skole RES projesi var. Eksim’e ait Adjar Energy, Gürcistan’a 200 milyon dolara ek olarak 460 MW’lık ek yatırım planlıyor. Bu yatırımlar ise rüzgâr ve rüzgâr enerjisine yönelik olacak. Bununla ilgili ilk adım geçtiğimiz günlerde başkent Tiflis’te atıldı.
360 MW’lık 5 rüzgâr, 1 güneş projesi
Gürcistan Hükümeti ile ortaklaşa yapılacak olan Türk yatırımı, beş rüzgâr ve bir güneş enerjisi santrali olmak üzere 6 projeyi içerecek. Yatırım görüşmelerini Eksim yöneticileri ve Gürcistan Başbakanlığı yaptı. Başbakan Irakli Kobakhidze ile şirket yöneticileri arasında gerçekleşen görüşmenin sonunda Toplamda yaklaşık 360 MW’lık projenin hayata geçeceğini belirterek, “Yerel sektörün güçlendirilmesine ve ülkenin rekabetçi yenilenebilir enerji pazarındaki konumunun iyileştirilmesine” katkıda bulunacağını açıkladı.
Adjar Energy’nin Genel Müdürü Çağatay Ülker, Gürcistan Hükümeti’nin yabancı yatırımcılara “büyük destekçi” olduğunu söyledi. Ülker, “Örneğin, garanti mekanizması dünyanın başka yerlerinde bulunması zor olan iyi bir şey” dedi. Gürcistan’a yatırımları artıracaklarını belirten Ülker, “Bu önemli bir dönüm noktası ve bunun olumlu sonuçlarını yakında görmeyi bekliyoruz. Ülkeye daha fazla yatırım gelecek. Gürcistan’ın geleceğine inanıyoruz ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.