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Eksim, Gürcistan’ın güneşine ve rüzgârına 460 milyon dolar yatıracak

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Türkiye’nin enerjide en önemli gruplarından biri Eksim Holding. İlk yatırımını 2006 yılında hidroelektrik santrali için lisans alımıyla yapan, ardından 2007 yılında İzmir, Balıkesir, Tokat ve Amasya rüzgâr ener­jisi lisansları alan holdinge ait Eksim Enerji, Türkiye gene­linde 8 rüzgâr enerji santrali, 1 hidroelektrik santralinde top­lamda 550 MW’lık kurulu gü­ce sahip. Eksim’in yurtdışın­daki gücü de Türkiye’dekini aratmayacak boyutta.

Gürcistan ve Ukrayna’da toplamda 430 MW’lık kuru­lu güce sahip Eksim’in yurtdı­şındaki en önemli iştiraki ise Adjar Energy. Gürcistan’da fa­aliyet gösteren Adjar Energy, şu ana kadar 200 milyon dola­rın üzerinde iki hidroelektrik santralini tamamladı.

Portföyde ise 48,7 MW’lık Khelvachaurı HES, 51,2 MW’lık Kırnati HES faaliyeti­ni yürütüyor. Ayrıca ülkede 50 MW’lık Zeda Teseva RES, 50 MW’lık Gori RES, 50 MW’lık Jalaurta RES, 50 MW’lık Bo­tisi RES ve 50 MW’lık Imeri­ti RES lisanslarıyla yatırımla­rını bekliyor. Eksim’in ayrıca Ukrayna’da 67 MW’lık Sko­le RES projesi var. Eksim’e ait Adjar Energy, Gürcistan’a 200 milyon dolara ek olarak 460 MW’lık ek yatırım plan­lıyor. Bu yatırımlar ise rüzgâr ve rüzgâr enerjisine yönelik olacak. Bununla ilgili ilk adım geçtiğimiz günlerde başkent Tiflis’te atıldı.

360 MW’lık 5 rüzgâr, 1 güneş projesi

Gürcistan Hükümeti ile or­taklaşa yapılacak olan Türk yatırımı, beş rüzgâr ve bir gü­neş enerjisi santrali olmak üzere 6 projeyi içerecek. Yatı­rım görüşmelerini Eksim yö­neticileri ve Gürcistan Başba­kanlığı yaptı. Başbakan Irakli Kobakhidze ile şirket yöneti­cileri arasında gerçekleşen gö­rüşmenin sonunda Toplamda yaklaşık 360 MW’lık projenin hayata geçeceğini belirterek, “Yerel sektörün güçlendiril­mesine ve ülkenin rekabetçi yenilenebilir enerji pazarın­daki konumunun iyileştiril­mesine” katkıda bulunacağını açıkladı.

Adjar Energy’nin Genel Mü­dürü Çağatay Ülker, Gürcis­tan Hükümeti’nin yabancı ya­tırımcılara “büyük destekçi” olduğunu söyledi. Ülker, “Ör­neğin, garanti mekanizma­sı dünyanın başka yerlerinde bulunması zor olan iyi bir şey” dedi. Gürcistan’a yatırımları artıracaklarını belirten Ülker, “Bu önemli bir dönüm nokta­sı ve bunun olumlu sonuçları­nı yakında görmeyi bekliyoruz. Ülkeye daha fazla yatırım ge­lecek. Gürcistan’ın geleceği­ne inanıyoruz ve büyük bir po­tansiyele sahip olduğunu dü­şünüyoruz” diye konuştu.

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