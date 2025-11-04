El Dorado* Dijital: 1849’dan günümüze altın hevesi
“Altın göz, zayıflığını buldum. Altın göz, şefkatin sırası değil. Zaman senden yana hiç değil. Acı bir öpücük seni dize getirecek” Tina Turner
Altın Eyalet” Kaliforniya’ya göç 1849 yılında başladı. San Francisco civarında keşfedilen altın madenleri maceraperestleri heyecanla kendisine çekti. Kazma ve kürekleriyle yola koyulanları zor koşullar bekliyordu. Aynı bölgenin geliştirdiği teknolojilerle günümüzde küresel ölçekte bir altın hücumu yaşanıyor. Artık insanlar yola koyulup ikametgâh değiştirmeden meta dünyada dijital yollardan altın kazıyorlar.
Küresel ve dijital altın hevesi beraberinde şişkin fiyatlar getiriyor. Özellikle dijital fonlar üzerinden (ETF) gerçekleştirilen işlemler. ETF giriş-çıkış dalgaları likidite akışlarını hızlandırıyor. Oynaklık arttığında finansal dengeler alt-üst olabiliyor.
Fed nötrleşirken altın ne diyor?
25 baz puan daha faiz indirimi ve bilanço sabit. Fed’in bilançosunu daraltması, faiz politikasını destekleyen önemli bir bileşendi. Salgın sonrası enflasyonun kontrol altına alınmasında miktar kanalı etkin şekilde kullanıldı ve piyasadaki likidite belirli ölçüde geri çekildi. Şimdi Fed’in bu aracı kullanmaktan vazgeçmesi, daha nötr bir duruşa geçtiği anlamına geliyor.
Başkan Powell, Trump’ın gümrük vergilerinin bazı kalemler üzerindeki etkisinin sınırlı ve geçici kalabileceğini belirtti. Geçtiğimiz yıl sonunda (2024) 100 baz puanlık indirimlerin ardından Trump’ın politikalarının netleşmesini bekleyen Fed, Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerine yeniden başlamıştı. Fed, Trump’ın ticaret belirsizliğini ardında bırakıyor.
Enflasyon cephesini kontrol altına alan Fed’in bundan sonraki süreçte büyümeye, özellikle istihdam piyasasına odaklanacağı anlaşılıyor. Altın fiyatları ekonomik döngülerden ziyade paranın değerinden etkilenir; bu nedenle Fed’in nötrleşen duruşu kısa vadede paranın değerini istikrara kavuşturabilir. Enflasyonun kontrol altına alındığı ve belirsizliklerin azaldığı bir ortamda Fed’in bundan sonra faizi iktisadi sebeplerle daha fazla düşürmesi altın fiyatlarına güç veremeyebilir. O yüzden Fed’in bu nötrleşmesi ilk elde “soluklanma” sinyalidir. Altının yeni teması: “Şimdilik hız kes, katalizör bekle”.
1970’lerin sürü davranışı yankısı
ABD, 70’li yıllarda enflasyon canavarının insafına kaldığında altın fiyatları benzer bir süreçten geçti. 1980 yılında hiperbolik şekilde zirveye çıkan fiyatlar yine Fed’in o dönemde anti enflasyonist politikalarıyla hızla söndü. Benzer bir hareket 2008 küresel finans krizinin akabinde yaşandı. 2011 yılındaki hiperbolik zirve Fed’in finansal yangını söndürmesiyle ons başına 2bin ABD Doları’ndan bin Dolar seviyesinde dibe vurdu: Çok kısa sürede çok dik bir tırmanış sonrası geri çekilmeler derindir.
World Gold Council güncel verileri, 2025 3. çeyreğinde toplam talebin 1.313 tonla rekor kırdığını, yatırımcıların yönlendirdiği 222 tonluk ETF girişlerinin “sürü etkisi”ni (fear of missing out 🡪 FOMO) hızlandırdığını gösteriyor. Aynı dönemde mücevher talebi %19 geriledi. Bu tablo, 1970’lerin sonunda fiyat zirvesi öncesi görülen davranışsal patikayı andırıyor.
Nitekim önceki hafta fiyatlar biraz kıpırdandığında ETF’lerden çıkış keskin derecede gerçekleşti. 1970’lerin enflasyon-kur kırılganlığı bugünle benzeşiyor; fakat o dönemin son perdesinde yaşanan sert salınımlar da hafızada. Sürü hareketlerine son katılanların (FOMO), geç kalan momentum oyuncularının eli yandı.
“Altın, petrol ”ayrışması: deflasyon kokusu
2025’te altın (+66%) ile petrol (−20%) makası açılmış durumda; yüzyıllık tabloda 1930’lar ve 2008’e benzer bir uçurum. Bu tip ayrışmalar, eğer hisse senedi fiyatlaması da biraz “normale dönerse”, piyasaların deflasyon temalı bir test yapabileceğine işaret eder. Yani “hedge” talebi ile “reel faaliyet” sinyali ters düşüyor; bu da altın anlatısında momentum taşıyan ama kırılgan bir karışım sunuyor.
Fed’in paranın değerini istikrara kavuşturması tağşiş ihtiyacını (debasement trade) düşüren bir gelişme. Değer saklama aracı altın, “anti-kur” özelliğiyle enflasyondan beslenir; dez-enflasyonist konjonktürler altın için destekleyici değildir. Deflasyon koşullarında ise politika tepkileri belirleyici olur. Eğer şok iktisadi kalır ve mali bir kriz oluşmazsa, deflasyon altının ışıltısını alabilir.
Altın hevesini kursakta bırakabilecek 3 ihtimal
Fed bağımsızlığının teyidi ve iletişimin “siyaset üstü” netleşmesi: “Kurumsal güven”i arttıracağı için altının politik primini törpüler, sistemik risk endişesi (FOMO) söner.
Merkez bankası alımları yavaşlarsa: Örneğin hedef paylarını dolduranların “nette” satışa geçmesi. Filipinler geçtiğimiz hafta aşırı altın rezervini azaltabileceğini belirtti!
Dolar zayıflığı tersine dönerse: ABD-Çin riskleri yatışır, borç kaygısı soğursa tağşiş (debasement) anlatısı geri çekilir.
Sonuç: Tarih, arşiv ve bizim izimiz
25 Ağustos 2011 tarihli Azmi Dölen Bey’in “EL DORADO” başlıklı Halk Yatırım notunda parabolik hareketlerin riskini, reel faiz–altın ters korelasyonunu ve sabır testini yazmıştık. Altında rejimler uzun soluklu ve çift yönlü gerçekleşiyor. Uzun rejimler, sabırlı döngüler… O çerçeve bugün de çalışıyor: Altın rallilerinin sahibi Fed dizginleri elden bırakmadığı sürece, altın anlatısı ara ara hız keser belki derin bir düzeltme yapar ama bütünüyle bozulmaz; rejimler yıllar içinde kurulur, aylar içinde tartışılır. O yüzden biz hâlâ aynı kazmayla, farklı toprakta çalışıyoruz: veriyi kazarak, ışıltıyı arayarak.
*El Dorado: Kayıp Altın Şehir
|Borsa
|11.060,39
|0,81 %
|Dolar
|42,0515
|0,01 %
|Euro
|48,4805
|0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1520
|0,01 %
|Altın (GR)
|5.411,69
|-0,19 %
|Altın (ONS)
|4.001,81
|-0,21 %
|Brent
|64,7700
|-0,08 %