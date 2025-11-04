El Dorado* Dijital: 1849’dan günümüze altın hevesi

“Altın göz, zayıflığını bul­dum. Altın göz, şefkatin sırası değil. Zaman senden yana hiç değil. Acı bir öpücük seni dize getirecek” Tina Turner

Altın Eyalet” Kaliforni­ya’ya göç 1849 yılında başladı. San Francisco civa­rında keşfedilen altın maden­leri maceraperestleri heye­canla kendisine çekti. Kazma ve kürekleriyle yola koyulan­ları zor koşullar bekliyordu. Aynı bölgenin geliştirdiği tek­nolojilerle günümüzde küre­sel ölçekte bir altın hücumu yaşanıyor. Artık insanlar yola koyulup ikametgâh değiştir­meden meta dünyada dijital yollardan altın kazıyorlar.

Küresel ve dijital altın he­vesi beraberinde şişkin fiyat­lar getiriyor. Özellikle dijital fonlar üzerinden (ETF) ger­çekleştirilen işlemler. ETF giriş-çıkış dalgaları likidite akışlarını hızlandırıyor. Oy­naklık arttığında finansal den­geler alt-üst olabiliyor.

Fed nötrleşirken altın ne diyor?

25 baz puan daha faiz indiri­mi ve bilanço sabit. Fed’in bi­lançosunu daraltması, faiz po­litikasını destekleyen önem­li bir bileşendi. Salgın sonrası enflasyonun kontrol altına alınmasında miktar kanalı et­kin şekilde kullanıldı ve piya­sadaki likidite belirli ölçüde geri çekildi. Şimdi Fed’in bu aracı kullanmaktan vazgeçme­si, daha nötr bir duruşa geçtiği anlamına geliyor.

Başkan Powell, Trump’ın gümrük vergilerinin bazı ka­lemler üzerindeki etkisinin sı­nırlı ve geçici kalabileceğini belirtti. Geçtiğimiz yıl sonun­da (2024) 100 baz puanlık in­dirimlerin ardından Trump’ın politikalarının netleşmesini bekleyen Fed, Eylül ayı itiba­riyle faiz indirim­lerine yeniden başlamıştı. Fed, Trump’ın ticaret belirsizliğini ar­dında bırakıyor.

Enflasyon cep­hesini kontrol al­tına alan Fed’in bundan sonraki süreçte büyüme­ye, özellikle istihdam piyasa­sına odaklanacağı anlaşılıyor. Altın fiyatları ekonomik dön­gülerden ziyade paranın değe­rinden etkilenir; bu nedenle Fed’in nötrleşen duruşu kısa vadede paranın değerini istik­rara kavuşturabilir. Enflasyo­nun kontrol altına alındığı ve belirsizliklerin azaldığı bir or­tamda Fed’in bundan sonra fa­izi iktisadi sebeplerle daha faz­la düşürmesi altın fiyatlarına güç veremeyebilir. O yüzden Fed’in bu nötrleşmesi ilk elde “soluklanma” sinyalidir. Altı­nın yeni teması: “Şimdilik hız kes, katalizör bekle”.

1970’lerin sürü davranışı yankısı

ABD, 70’li yıllarda enflas­yon canavarının insafına kal­dığında altın fiyatları benzer bir süreçten geçti. 1980 yılın­da hiperbolik şekilde zirve­ye çıkan fiyatlar yine Fed’in o dönemde anti enflasyonist politikalarıyla hızla söndü. Benzer bir hareket 2008 kü­resel finans krizinin akabin­de yaşandı. 2011 yılındaki hi­perbolik zirve Fed’in finansal yangını söndürmesiyle ons başına 2bin ABD Doları’n­dan bin Dolar seviyesinde di­be vurdu: Çok kısa sürede çok dik bir tırmanış sonrası geri çekilmeler derindir.

World Gold Council güncel verileri, 2025 3. çeyreğinde top­lam talebin 1.313 tonla rekor kırdığını, yatırımcıların yön­lendirdiği 222 tonluk ETF giriş­lerinin “sürü etkisi”ni (fear of missing out 🡪 FOMO) hızlandır­dığını gösteriyor. Aynı dönemde mücevher talebi %19 geriledi. Bu tablo, 1970’lerin sonunda fi­yat zirvesi öncesi görülen davra­nışsal patikayı andırıyor.

Nitekim önceki hafta fiyat­lar biraz kıpırdandığında ET­F’lerden çıkış keskin derecede gerçekleşti. 1970’lerin enflas­yon-kur kırılganlığı bugünle benzeşiyor; fakat o dönemin son perdesinde yaşanan sert salınımlar da hafızada. Sürü hareketlerine son katılanların (FOMO), geç kalan momen­tum oyuncularının eli yandı.

“Altın, petrol ”ayrışması: deflasyon kokusu

2025’te altın (+66%) ile petrol (−20%) makası açıl­mış durumda; yüzyıllık tablo­da 1930’lar ve 2008’e benzer bir uçurum. Bu tip ayrışmalar, eğer hisse senedi fiyatlama­sı da biraz “normale dönerse”, piyasaların deflasyon tema­lı bir test yapabileceğine işa­ret eder. Yani “hedge” talebi ile “reel faaliyet” sinyali ters dü­şüyor; bu da altın anlatısında momentum taşıyan ama kırıl­gan bir karışım sunuyor.

Fed’in paranın değerini is­tikrara kavuşturması tağşiş ihtiyacını (debasement tra­de) düşüren bir gelişme. Değer saklama aracı altın, “anti-kur” özelliğiyle enflasyondan bes­lenir; dez-enflasyonist kon­jonktürler altın için destekle­yici değildir. Deflasyon koşul­larında ise politika tepkileri belirleyici olur. Eğer şok ikti­sadi kalır ve mali bir kriz oluş­mazsa, deflasyon altının ışıltı­sını alabilir.

Altın hevesini kursakta bırakabilecek 3 ihtimal

Fed bağımsızlığının teyidi ve iletişimin “siyaset üstü” net­leşmesi: “Kurumsal güven”i arttıracağı için altının politik primini törpüler, sistemik risk endişesi (FOMO) söner.

Merkez bankası alımları ya­vaşlarsa: Örneğin hedef pay­larını dolduranların “nette” satışa geçmesi. Filipinler geç­tiğimiz hafta aşırı altın rezer­vini azaltabileceğini belirtti!

Dolar zayıflığı tersine dö­nerse: ABD-Çin riskleri ya­tışır, borç kaygısı soğursa tağşiş (debasement) anlatısı geri çekilir.

Sonuç: Tarih, arşiv ve bizim izimiz

25 Ağustos 2011 tarihli Az­mi Dölen Bey’in “EL DORADO” başlıklı Halk Yatırım notunda parabolik hareketlerin riskini, reel faiz–altın ters korelasyo­nunu ve sabır testini yazmıştık. Altında rejimler uzun soluk­lu ve çift yönlü gerçekleşiyor. Uzun rejimler, sabırlı döngü­ler… O çerçeve bugün de çalı­şıyor: Altın rallilerinin sahibi Fed dizginleri elden bırakmadı­ğı sürece, altın anlatısı ara ara hız keser belki derin bir düzelt­me yapar ama bütünüyle bozul­maz; rejimler yıllar içinde ku­rulur, aylar içinde tartışılır. O yüzden biz hâlâ aynı kazmayla, farklı toprakta çalışıyoruz: ve­riyi kazarak, ışıltıyı arayarak.

*El Dorado: Kayıp Altın Şehir