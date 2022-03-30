Elazığ’daki bakır rezervi yerelden ve yerinde işletilmeli

Maden Teknik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları neticesinde Türkiye’de, Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır ve maden rezervi Elazığ’ın Maden İlçesi’nde bulundu. 2018 yılından bu yana MTA’nın 140 bin metreküplük sondaj çalışması sonunda, 825 hektarlık madenin keşfi yapıldı. Bu rezervin ekonomik büyüklüğünün ise minimum 15 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Kaldı ki söz konusu bölgede sadece bakır değil, altın, gümüş, demir ve kobalt da bulunuyor. Bu sahanın ihalesi ise 4 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Kentin gözü kulağı bu ihalede. Elazığlılar bu maden sahasını kendileri işletmek istiyorlar. Bence en doğal hakları. Çünkü kentin geleceği, bu maden sahasının yerelden ve yerinde işletilmesi ile direk bağlantılı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Elazığlılar konu ile alakalı birlikte hareket ediyorlar. Elazığ TSO’nun öncülüğünde “Elazığ Girişim Grubu” kurulmuş. Tabi ki bu birliktelik, Elazığ’ın en büyük ortak girişim hareketi. Akademisyeninden doktoruna, çiftçisinden esnafına, büyük sanayi kuruluşundan küçük işletmecisine, emeklisinden memuruna, sanatçısından işçisine toplumu oluşturan tüm kesimler bu oluşumda yer almak için müracaatta bulunmuş. Elazığ Girişim Grubu’nun ihale ile ilgili tüm teknik ve hukuki çalışmaları profesyonel kadrolarla ve titizlikle yürütülüyor. Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, hedeflerinin Elazığ’ın haklarının korunması ve kentin sosyal ve kültürel anlamda önünün açılması olduğunu söylüyor ve ekliyor, “elbette ülke menfaatlerini de koruyarak”.

Ayrıca, Elazığ ve Maden ilçesi, madencilik konusunda tecrübeye sahip. Çünkü yeni sahaya yakın bir yerde, Maden ilçesi sınırları içerisinde bir bakır madeni sahası vardı. 1939 yılından şu ana kadar çalışan bir maden sahası. Ama bu sahada rezerv tükenme noktasına gelmiş. Bu saha izole tesislerinin kurulması ile birlikte 1990’lara kadar ülkenin bakır ihtiyacını karşılayan, 4 bin 500 kişinin istihdam edildiği bir alandı. Yeni rezerv sahası ile birlikte Diyarbakır, Bingöl, Malatya, Adıyaman ve Tunceli’deki diğer maden sahalarının da işlenmesine vesile olacak bir ekosistemi destekleyecek. Yeni sahaya yapılacak yatırım tutarı ise 500 milyon dolar. Başkan Arslan, bu süreçte tüm kamuoyunun tarihe not düşen destek, güven ve gücün en büyük moral kaynakları olduğunu söylüyor. Süreçle ilgili tüm gelişmeleri bugüne kadar olduğu gibi paylaşmaya devam edeceklerini belirten Arslan, kent açısından heyecan veren bir süreci yönettiklerini ve kendilerinden beklentinin farkında olduklarını sözlerine ekliyor.

Elazığ TSO’nun ve Elazığ Girişim Grubu’nun; ihalenin redevans sistemi ile yapılması, MTA tarafından sahada yapılan çalışmaların ihale şartnamesinde teknik rapora konması, tüm işleme tesislerinin sahada konuşlandırılması, kamu ve devletin zarar etmemesi için şeffaf ve perdeleme olmadan ihale şartlarının revize edilmesi ve ihalede rekabet koşullarının eşit olmasının sağlanması gibi beklentileri de var.