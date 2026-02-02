Elbirliğiyle değerlendirebileceğimiz fırsatları, elbirliğiyle tehdide dönüştürmek…

Son dönemde ekonomimize yönelik teh­ditler de çok, fırsatlar da…

★★★

Tehditlere ve fırsatlara yönelik somut adımlar mı?

Alışkanlıklarımız gereği, “daha zor za­manlarda uygulamamız” için planlarda(!)

★★★

Örnekler mi?

Birini, önceki gün düzenlediğimiz “İhra­cat Zirvesi”nde, DEİK Başkanı Nail Olpak hatırlattı…

2019 yılında ABD Ticaret Bakanlığı ile ya­pılan görüşmeleri adres gösterdi…

★★★

Hatırlayalım…

Yıl 2019…

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross…

Beraberindeki kalabalık ticaret heyetiyle Türkiye’ye gelmiş, birkaç gün kalarak sek­tör temsilcileriyle birebir görüşmeler de yapmıştı…

★★★

Ross, Külliye’de ki programda soruları­mızı yanıtlarken, üreticimiz ve ihracatçı­mız için “fırsat” niteliği taşıyan açıklamala­rı yapmış, bu fırsatın nasıl değerlendirilebi­leceğine yönelik yol haritası da çizmişti:

“100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduk…

Bu hacme, eşit şekilde, 50’şer milyar do­larlık katkımız olmalı…

Bugün toplam ticaret hacminde, 8’i Tür­kiye’nin, 16’sı ABD’nin ihracatı olmak üzere 20 milyar dolardayız…

Türkiye’de hemen her sektörde çok fazla girişimci mevcut…

Ancak, ABD’li perakendecilerden sipa­riş alabilmek ve uluslararası alanda rekabet edebilmek için büyük ölçekli şirket olmalı­sınız…” demişti…

★★★

Ross aynı gün:

ABD’nin Çin’den yaptığı 550 milyar do­larlık ithalatı, düşürmeye çalıştıklarının sinyalini de vermişti…

Bunun da Türkiye gibi müttefik ülkeler için başka bir fırsat olduğunu dile getirmişti…

VELHASIL

6 yıl önce Çin ile ticarette yaklaşık 450 miyar dolarlık açık veren ABD…

O açığı bugün, aylık 13 milyar dolara kadar (Yıllık 160-170 milyar dolar) dü­şürdü…

★★★

6 yıl önce 8 milyar dolar olan ABD’ye ihracatımız (50 milyar dolara çıkması planlanırken) mı?

Bugün 16 milyar dolara çıkabildi…

★★★

Üstüne…

Çin ihracatçısı, ABD’ye gönderemedi­ğini, çok daha düşük fiyatlarla, bizim de etkin olmaya çalıştığımız pazarlara gön­derip, pazar payını genişletti…

Üstüne…

Bize olan ihracatında da rekorlar kıra­rak yükseltti…

★★★

Yani:

6 yıl önce sunulan ve kamu/özel birlik­teliğiyle değerlendirebileceğimiz büyük fırsat, kamu/özel kendi çabamızla tehdi­de döndü…