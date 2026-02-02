Elbirliğiyle değerlendirebileceğimiz fırsatları, elbirliğiyle tehdide dönüştürmek…
Son dönemde ekonomimize yönelik tehditler de çok, fırsatlar da…
★★★
Tehditlere ve fırsatlara yönelik somut adımlar mı?
Alışkanlıklarımız gereği, “daha zor zamanlarda uygulamamız” için planlarda(!)
★★★
Örnekler mi?
Birini, önceki gün düzenlediğimiz “İhracat Zirvesi”nde, DEİK Başkanı Nail Olpak hatırlattı…
2019 yılında ABD Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmeleri adres gösterdi…
★★★
Hatırlayalım…
Yıl 2019…
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross…
Beraberindeki kalabalık ticaret heyetiyle Türkiye’ye gelmiş, birkaç gün kalarak sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler de yapmıştı…
★★★
Ross, Külliye’de ki programda sorularımızı yanıtlarken, üreticimiz ve ihracatçımız için “fırsat” niteliği taşıyan açıklamaları yapmış, bu fırsatın nasıl değerlendirilebileceğine yönelik yol haritası da çizmişti:
“100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduk…
Bu hacme, eşit şekilde, 50’şer milyar dolarlık katkımız olmalı…
Bugün toplam ticaret hacminde, 8’i Türkiye’nin, 16’sı ABD’nin ihracatı olmak üzere 20 milyar dolardayız…
Türkiye’de hemen her sektörde çok fazla girişimci mevcut…
Ancak, ABD’li perakendecilerden sipariş alabilmek ve uluslararası alanda rekabet edebilmek için büyük ölçekli şirket olmalısınız…” demişti…
★★★
Ross aynı gün:
ABD’nin Çin’den yaptığı 550 milyar dolarlık ithalatı, düşürmeye çalıştıklarının sinyalini de vermişti…
Bunun da Türkiye gibi müttefik ülkeler için başka bir fırsat olduğunu dile getirmişti…
VELHASIL
6 yıl önce Çin ile ticarette yaklaşık 450 miyar dolarlık açık veren ABD…
O açığı bugün, aylık 13 milyar dolara kadar (Yıllık 160-170 milyar dolar) düşürdü…
★★★
6 yıl önce 8 milyar dolar olan ABD’ye ihracatımız (50 milyar dolara çıkması planlanırken) mı?
Bugün 16 milyar dolara çıkabildi…
★★★
Üstüne…
Çin ihracatçısı, ABD’ye gönderemediğini, çok daha düşük fiyatlarla, bizim de etkin olmaya çalıştığımız pazarlara gönderip, pazar payını genişletti…
Üstüne…
Bize olan ihracatında da rekorlar kırarak yükseltti…
★★★
Yani:
6 yıl önce sunulan ve kamu/özel birlikteliğiyle değerlendirebileceğimiz büyük fırsat, kamu/özel kendi çabamızla tehdide döndü…
|Borsa
|13.838,29
|0,05 %
|Dolar
|43,4888
|0,19 %
|Euro
|51,5952
|-0,90 %
|Euro/Dolar
|1,1853
|-0,94 %
|Altın (GR)
|6.788,96
|-9,85 %
|Altın (ONS)
|4.854,65
|-10,03 %
|Brent
|69,8800
|0,45 %