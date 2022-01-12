Elbise kiralama sektörü her yıl yüzde 10 büyüyor

Kendini “yeni nesil gardırop” olarak tanımlayan Rentony, paylaşım ekonomisine dayanan bir iş modeli üzerine kurulmuş. Rentony kurucu ortaklarından stil danışmanı Yasemin Eke, “ABD’de moda kiralama şirketleri Nasdaq’da işlem gören çok büyük şirketler. Markalar, 'satın alma yerine geçen kiralama' yaklaşımını gençlere ulaşabilmek veya çağı yakalamak için bir yol olarak görüyorlar” diyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için “Satın alma, Kirala!” mottosuyla faaliyete geçen Rentony, kendini “yeni nesil gardırop” olarak tanımlıyor.

Rentony, aslında yeni dünyanın kurallarına uygun bir iş modeli. Web sitesi üzerinden yüzlerce özel ve yeni marka içerisinden istenilen kıyafet, belirlenen süre aralığında kiralanabiliyor. Ürünü seçip kiraladıktan sonra kıyafeti özel kuryesiyle belirtilen adrese teslim eden Rentony, iade zamanı geldiğinde ise ürünü yine kuryesiyle kapınızdan teslim alıyor. Özel 3 aşamalı hijyen programıyla temizlenen giysiler, tekrar kiralanabilir konuma getiriliyor.

Rentony kurucu ortaklarından stil danışmanı Yasemin Eke, Rentony iş modelini paylaşım ekonomisi üzerine kurduklarını söylüyor. Eke, “Rentony, tüm giysi kiralama servislerinde olduğu gibi modanın akışını değiştiren bir hizmet fikri sunuyor. Kişilerin giydikleriyle olan bağını değiştirmek, iyi hissettirmek ve kişiyi sürdürülebilir modanın bir parçası haline getirmek için çalışıyoruz. Rentony ile küresel çevre dönüşümünün işe yarar bir parçası olmayı hedefl iyoruz. Çalıştığımız markaları da bu konuda peşimizden sürüklemeye hazırız” diyor.

Herkesin kendisine “Dolabımın yüzde kaçını gerçekten giydim?” diye sorması gerektiğinin altını çizen Eke; “Trendlerin ve beğenilerin bu kadar hızlı değiştiği bir dönemde, modada paylaşım ekonomisinin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden biz; daha sürdürülebilir bir gelecek için satın almayın, kiralayın hem modaya ayak uydurun hem de dönüşümün bir parçası olun diyoruz” diye ekliyor. Yasemin Eke ile moda sektörü ve paylaşım ekonomisi ilişkisini konuştuk:

Elbise kiralama çok büyüyüp gelişecek bir akım

“Elbise kiralama aslında ‘paylaşım ekonomisi’nin bir parçası. Uber, Airbnb gibi ev, araç paylaşım trendinin bir devamı. Buna trend demek ne kadar doğru bilmiyorum, çünkü bu günümüz yaşam koşullarının doğurduğu bir ihtiyaç. O yüzden kısa süreli bir trendden daha çok büyüyüp gelişecek bir akım diyebiliriz. Rentony’nin işleyişi aslında çok kolay. İstediğiniz ürünü giymek istediğiniz tarih için web sitemiz üzerinden kiralıyorsunuz, 5 gün elinizde tutabiliyorsunuz. Kargo şirketimiz kiraladığınız ürünü kapınıza getirip iade tarihinde kapınızdan alıyor, hepsi bu kadar. Günümüzde trendler o kadar hızlı değişiyor ki çoğumuz en fazla 1-2 kere giyeceğimiz ürünlere yüksek ücretler vermek istemiyoruz. Satın alacağımız bir cekete ödeyeceğimiz ücretle en az 4 parça kiralamak mümkün.”

Sürdürülebilir bir moda markası yapmak hala çok yüksek maliyetli

“Çalıştığımız tüm markalar için sürdürülebilir demek çok zor, çünkü hala sürdürülebilir bir moda markası yapmak çok yüksek maliyetli. O yüzden sayıları da çok kısıtlı. Biz de sürdürülebilir markaların sayısını arttırmak ve markaları buna yönlendirmek için satın almalarımızda seçim yaparken sürdürülebilir markaların tüm koleksiyonlarını almayı garanti ediyoruz. Anlaşmalarımızda da sürdürülebilir markalarla, onlar için diğer markalardan daha kazançlı komisyon oranları belirliyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir koleksiyona sahip olan markaların PR çalışmalarına da destek oluyoruz.”

ABD’de moda kiralama şirketleri Nasdaq’da işlem gören çok büyük şirketler

“Özellikle ABD’de çok büyük şirketler moda kiralaması yapıyor ve en önemli markalar kiralama sektörünün içinde yer almayı önemsiyorlar. Bunu gençlere ulaşabilmek veya çağı yakalamak için bir yol olarak görüyorlar. Her yıl yüzde 10 büyüyen bir sektörden bahsediyoruz. Sahip olmaktan çok deneyim kazanmanın önemsendiği günümüzde, çevre bilinci yüksek olan gençleri de dikkate alınca çok daha hızlı büyüyeceği de kesin. ABD’de moda kiralama şirketleri Nasdaq’da işlem gören çok büyük şirketler. Türkiye’de ise hala yeni ve gelişmekte olan bir sektör, o yüzden bizim de öncelikli amacımız bu pazarı büyütmek.

Tüketim çılgınlığının içine hapsolmak istemeyenlerle aynı yerdeyiz

“Ürün grubuna göre değişen fiyatlarımız var, herkesin ulaşabileceği bir fiyatlandırma politikası izlemeye çok özen gösterdik. O yüzden 175 lira ile 3 bin lira arası değişen parçalar var. Yola çıkarken iyi ve kaliteli giyinmek ama özellikle farklı görünmek isteyen kadınlara ulaşmayı istedik. Doğayı koruma bilincinin yüksek, tüketim çılgınlığının içine hapsolmak istemeyenlerle aynı yerdeyiz. Hedefimiz günümüz kadını.”