Elektrifikasyon’un Türkiye’deki geleceği

İklim değişikliğiyle mücadeleyi konu­şurken uzun süredir yenilenebilir ener­ji, enerji verimliliği ve karbon emisyonları­nın azaltılması üzerinde duruyoruz. Şimdi ise bunların hepsini birbirine bağlayan yeni bir başlık öne çıkıyor: Elektrifikasyon. Kav­ram basit görünse de etkisi oldukça geniş. Ulaşımda, sanayide ve binalarda fosil yakıt­ların yerine elektriğin daha fazla kullanıl­ması; enerji sisteminden üretim biçimine, şehir yaşamından ticarete kadar pek çok ala­nı değiştirecek. Türkiye’nin ev sahipliğin­de gerçekleştirilecek COP31’de bu konunun öne çıkması da tesadüf değil. Küresel ölçekte elektriğin nihai enerji tüketimindeki payı­nın 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor. Bu hedef, önümüzdeki yıllarda elektrik talebinin ve buna bağlı yatırımların artacağına işaret ediyor. Türkiye için ise me­sele yalnızca iklim hedeflerine uyum sağla­mak değil. Yeni dönemin önemli bir ekono­mik fırsatı da söz konusu.

Sanayideki rolü

İlk büyük değişim sanayide yaşanacak. Türkiye, üretim ve ihracat kapasitesi güç­lü bir ülke. Ancak özellikle Avrupa paza­rında artık bir ürünün yalnızca fiyatı ve kalitesi değil, üretim sürecinde ortaya çı­kardığı karbon da önem taşıyor.Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması bunun en somut örneklerinden biri. Demir-çe­lik, alüminyum, çimento ve gübre gibi sektörlerde karbon yoğunluğu ticaretin önemli unsurlarından biri haline geliyor. Bu nedenle üretimde fosil yakıtların yerine elektriğin kullanılması, şirketler için yal­nızca çevresel bir tercih olmayacak. Kar­bon maliyetlerini azaltmak ve ihracat pa­zarlarındaki rekabet gücünü korumak açısından da önem taşıyacak. Burada Tür­kiye’nin önünde başka bir fırsat daha var. Elektrikli üretim ekipmanları, enerji depo­lama sistemleri, güç elektroniği, otomas­yon ve enerji yönetimi gibi alanlarda yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi, yeni bir teknoloji ekosistemi yaratabilir. Yani konu sadece enerjiyi değiştirmek değil; bu değişi­min teknolojisini de üretmek.

Ulaşım alanındaki katma değeri

İkinci büyük alan ulaşım.Elektrikli otomo­billerin sayısı arttıkça değişen yalnızca araç­ların motorları olmayacak. Şarj istasyonla­rı, bataryalar, yazılımlar ve elektrik dağıtım altyapısı da bu yeni sistemin parçaları haline gelecek. Türkiye’nin güçlü otomotiv sanayisi düşünüldüğünde burada ciddi bir potansiyel bulunuyor. Mevcut üretim kabiliyetinin ba­tarya, yazılım, güç elektroniği ve şarj tekno­lojileriyle desteklenmesi, otomotiv sektörü­nün yeni dönemde de rekabetçi kalmasına katkı sağlayabilir. Fakat bunun için altyapı­nın da hazır olması gerekiyor. Şarj ağının yay­gınlaşması, hızlı şarj noktalarının artırılması ve şehirlerarası ulaşımın kesintisiz hale ge­tirilmesi önemli. Ayrıca elektrikli araçların sayısındaki artış, özellikle yoğun saatlerde elektrik şebekesine ek yük getirecek. Dola­yısıyla otomotivde başlayan değişim, enerji sektörünü de doğrudan ilgilendiriyor.

Altyapı tesislerindeki etkisi

Üçüncü ve en kritik başlık ise enerji alt­yapısı. Daha fazla elektrikli araç, fabrikalar­da daha fazla elektrikli ekipman ve binalar­da elektrikli ısıtma-soğutma sistemleri, do­ğal olarak tüketimi yükseltecek. Bu nedenle üretim kapasitesinin yanında iletim ve da­ğıtım şebekelerinin güçlendirilmesi, depo­lama yatırımlarının artırılması ve enerji sis­teminin daha esnek hale getirilmesi gere­kiyor.Bir başka önemli konu da elektriğin kaynağı. Fosil yakıtlardan üretilen elektri­ğin kullanımını artırmak, beklenen çevresel kazanımı sınırlayabilir. Bu nedenle güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir kay­nakların büyümesi, depolama teknolojileri­nin gelişmesi ve şebeke yatırımlarının hız­lanması birlikte düşünülmeli. Türkiye’nin önünde burada önemli bir avantaj bulunu­yor. Yenilenebilir enerji potansiyeli ile güç­lü sanayi altyapısının aynı denklemde bu­luşması, enerji ihtiyacının karşılanma­sının yanı sıra yeni yatırım ve istihdam alanları da yaratabilir.COP31’in Türkiye açısından önemi de burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sanayide daha düşük karbonlu üretim, ulaşımda yeni nesil araçlar ve güç­lü bir enerji altyapısı birlikte kurulabilirse, elektrifikasyon Türkiye için yalnızca bir ik­lim politikası olmaktan çıkıp yeni bir büyü­me alanına dönüşebilir.