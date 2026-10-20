Elektrifikasyon’un Türkiye’deki geleceği
İklim değişikliğiyle mücadeleyi konuşurken uzun süredir yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarının azaltılması üzerinde duruyoruz. Şimdi ise bunların hepsini birbirine bağlayan yeni bir başlık öne çıkıyor: Elektrifikasyon. Kavram basit görünse de etkisi oldukça geniş. Ulaşımda, sanayide ve binalarda fosil yakıtların yerine elektriğin daha fazla kullanılması; enerji sisteminden üretim biçimine, şehir yaşamından ticarete kadar pek çok alanı değiştirecek. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31’de bu konunun öne çıkması da tesadüf değil. Küresel ölçekte elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor. Bu hedef, önümüzdeki yıllarda elektrik talebinin ve buna bağlı yatırımların artacağına işaret ediyor. Türkiye için ise mesele yalnızca iklim hedeflerine uyum sağlamak değil. Yeni dönemin önemli bir ekonomik fırsatı da söz konusu.
Sanayideki rolü
İlk büyük değişim sanayide yaşanacak. Türkiye, üretim ve ihracat kapasitesi güçlü bir ülke. Ancak özellikle Avrupa pazarında artık bir ürünün yalnızca fiyatı ve kalitesi değil, üretim sürecinde ortaya çıkardığı karbon da önem taşıyor.Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması bunun en somut örneklerinden biri. Demir-çelik, alüminyum, çimento ve gübre gibi sektörlerde karbon yoğunluğu ticaretin önemli unsurlarından biri haline geliyor. Bu nedenle üretimde fosil yakıtların yerine elektriğin kullanılması, şirketler için yalnızca çevresel bir tercih olmayacak. Karbon maliyetlerini azaltmak ve ihracat pazarlarındaki rekabet gücünü korumak açısından da önem taşıyacak. Burada Türkiye’nin önünde başka bir fırsat daha var. Elektrikli üretim ekipmanları, enerji depolama sistemleri, güç elektroniği, otomasyon ve enerji yönetimi gibi alanlarda yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi, yeni bir teknoloji ekosistemi yaratabilir. Yani konu sadece enerjiyi değiştirmek değil; bu değişimin teknolojisini de üretmek.
Ulaşım alanındaki katma değeri
İkinci büyük alan ulaşım.Elektrikli otomobillerin sayısı arttıkça değişen yalnızca araçların motorları olmayacak. Şarj istasyonları, bataryalar, yazılımlar ve elektrik dağıtım altyapısı da bu yeni sistemin parçaları haline gelecek. Türkiye’nin güçlü otomotiv sanayisi düşünüldüğünde burada ciddi bir potansiyel bulunuyor. Mevcut üretim kabiliyetinin batarya, yazılım, güç elektroniği ve şarj teknolojileriyle desteklenmesi, otomotiv sektörünün yeni dönemde de rekabetçi kalmasına katkı sağlayabilir. Fakat bunun için altyapının da hazır olması gerekiyor. Şarj ağının yaygınlaşması, hızlı şarj noktalarının artırılması ve şehirlerarası ulaşımın kesintisiz hale getirilmesi önemli. Ayrıca elektrikli araçların sayısındaki artış, özellikle yoğun saatlerde elektrik şebekesine ek yük getirecek. Dolayısıyla otomotivde başlayan değişim, enerji sektörünü de doğrudan ilgilendiriyor.
Altyapı tesislerindeki etkisi
Üçüncü ve en kritik başlık ise enerji altyapısı. Daha fazla elektrikli araç, fabrikalarda daha fazla elektrikli ekipman ve binalarda elektrikli ısıtma-soğutma sistemleri, doğal olarak tüketimi yükseltecek. Bu nedenle üretim kapasitesinin yanında iletim ve dağıtım şebekelerinin güçlendirilmesi, depolama yatırımlarının artırılması ve enerji sisteminin daha esnek hale getirilmesi gerekiyor.Bir başka önemli konu da elektriğin kaynağı. Fosil yakıtlardan üretilen elektriğin kullanımını artırmak, beklenen çevresel kazanımı sınırlayabilir. Bu nedenle güneş ve rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir kaynakların büyümesi, depolama teknolojilerinin gelişmesi ve şebeke yatırımlarının hızlanması birlikte düşünülmeli. Türkiye’nin önünde burada önemli bir avantaj bulunuyor. Yenilenebilir enerji potansiyeli ile güçlü sanayi altyapısının aynı denklemde buluşması, enerji ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra yeni yatırım ve istihdam alanları da yaratabilir.COP31’in Türkiye açısından önemi de burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sanayide daha düşük karbonlu üretim, ulaşımda yeni nesil araçlar ve güçlü bir enerji altyapısı birlikte kurulabilirse, elektrifikasyon Türkiye için yalnızca bir iklim politikası olmaktan çıkıp yeni bir büyüme alanına dönüşebilir.
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