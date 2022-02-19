Elektrik faturaları

Zafer ÖZCİVAN

Ekonomist

2022 yılının ilk gününde uyandığımızdan bu yana zamlarla boğuşuyoruz. En başta gıda ürünleri olmak üzere elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatları özellikle ücretli ve dar gelirli vatandaşlarımızı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor.

Elektrik fiyatları önce 150 kwh ye kadar tüketim için %50 (daha sonra bu limit 210 kwh’a yükseltildi.) 210 kwh’den daha fazla tüketim için %127 gibi anormal oranlarda zam yapıldı. Enerji fiyatları dünyada %92 -98 arasında arttığını da belirtmemiz gerekiyor.

Öte yandan Isparta’da yaşanan ve sebebi hızlı kar yağışına bağlanan olumsuzlukları ele aldığımızda yapılan özelleştirmenin eksiklerini ve yapılması gerekenleri ortaya koydu. Özelleştirmeden önce elektrik dağıtım işlemleri Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) tarafından yapılmaktaydı. Ancak yıllar önce tüm Türkiye’nin elektrik dağıtım işlemleri her bölge veya bilgelerde ayrı ayrı olmak üzere 21 tane özel şirkete devredildi. Öncelikle yaşanan olumsuzluklardan sonra ilk akla gelen bu özel şirketlerin yeterince denetiminin yapılıp yapılmadığı konusu gündeme geldi. Ayrıca Isparta’da yoğun karın etkisiyle yer altına alınmayan elektrik tellerinin kopması, elektrik direklerinin devrilmesi tartışmaları yaşandı. Kayak bölgelerimizde yoğun kar yağışına rağmen bu tür olumsuzluklar yaşanmaması, Isparta’da gerekli kalitede malzemenin kullanılmadığını ortaya çıkardı ve sonuçta elektrik dağıtım şirketlerinin gerekli denetimlerinin yapılmadığını ispatlamış oldu.

Elektrik tüketim fiyatları ise astronomik zamlar yüzünden haneleri ve işyerlerini tasarruf eğilimine evrilmesini sağlaması bir yana özellikle esnaflar için ödenmesi imkânsız rakamlar yüzünden yurdun bazı yerlerinde protesto gösterilerine neden oldu ve halen devam ediyor. Artık kafe ve restoranlarda yakılan ısıtıcı ücretleri menüye dahil edilmeye başladı. Bazı esnaflar ise kirayı geçen ve iki hatta üç katına çıkan faturaları ödemek imkânı olmadığından böyle gittiği sürece işyerlerini kapatmak durumunda kalacaklarını ilan ettiler.

Peki, çözüm var mı? Yukarıda bahsetmeye çalıştığım gibi bütün dünya enflasyonla boğuşmaktadır. Ülkemizde enflasyonu kontrol altına almak içim ekonomi yönetimi birtakım önlemler almaya çalışıyor ama bu alınan veya alınacak çözümler sürdürülebilir olmalıdır. Elektrik faturalarında kademeli tüketim dönemi başlamış oldu. Buna göre saatlere göre elektrik fiyatları

Gündüz 06-17 arası 1,37 TL

Akşam 17-22 arası 2,15 TL

Gece 22-06 arası 0,74 TL

olarak belirlendi.

Ancak bu tarifeye halkımızın büyük çoğunluğunun uyabilmesi çok zor olduğu kesindir. Özellikle çalışan kesim bu tarife ile uyum sağlayamayacaktır. Bir diğer uygulama ise %127 zam limiti olan 150 kwh’nin 210 kwh’a çıkarılmasıdır. Evler için avantaj getiren bu sınır işyerleri için çözüm değildir. Çünkü günümüzde elektriğin kullanım alanı geniştir ve bunu sınırlamak neredeyse olanaksızdır. Faturalarda KDV %1’e indirim önerisi kolay kabul edilecek bir faktör değildir. Çünkü devlet bütçesi de 2022 yılında açık verecektir. Bir de bu durumda indirim yapılsa bile başka bir kanaldan gene vatandaşlara fatura çıkacaktır. Şunu da unutmayalım ki elektrik bedellerinin %50’si hükümet tarafından sübvanse edilmektedir. Enerji Bakanımız Sn. Fatih Dönmez’in elektrik dağıtım şirketi yöneticileriyle yapılan toplantıda çözüm olarak net bir sonuç çıkmamıştır. Dolayısıyla tasarruf önlemlerini almak durumundayız.

Çözüm olarak ilk akla gelen maaş ve ücretlerin her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre güncellenmesidir. Çünkü halkımızın yaklaşık %60 kadarı yoksulluk sınırı veya altında yaşam mücadelesi vermektedir. Özellikle emekli ve memurlara ocak ve temmuz aylarında verilem artış geriye dönük enflasyon oranımda olduğundan önümüzdeki dönemin ilk ayında yaşadığımız enflasyonla birlikte uçup gitmektedir. Yoğun kış şartlarında gördüğümüz ucuz halk ekmek veya ucuz yağ kuyrukları gerçekleri ortaya koymaktadır.

Elektrik faturalarının yüksekliği nedeniyle artan faturalara oldukça yoğun bir şikâyet söz konusu olduğundan EPDK tarafından internet sitesinde bir şikâyet değerlendirme sistemi oluşturulmuş ve gelen şikâyetlere hızlı cevap vermek ve vatandaşın sıkıntılarına çözüm bulmak amaçlanmıştır.

Sonuç olarak halkımız yüksek faturalara hızlı bir şekilde çözüm beklemektedir.