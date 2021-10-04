Elektrik Gücü

Sürüş asistanı sistemlerin desteğiyle, nasıl tam otonom sürüşe doğru ilerleniyorsa, hibrit ve şarj edilebilir hibritlerle de tam elektriklilere yaklaşıyoruz. Önemli olan gelişen teknolojinin tüm olanaklarını kullanıp, sürdürülebilir bir gelecek için, araç sürüşünü ve çevrenin temiz kalmasını kolaylaştırmak.

Bir çok üretici birbirine benzer teknolojilerle yeni modellerini yollara çıkarsa da, Nissan markası biraz daha farklı bakarak, hatta ittifakındaki Renault’nun PHEV birikimini bile transfer etmeden, e-Power tekniğiyle kendine has hibrit kavramını oluşturdu.

Türkiye’ye 2023’te gelecek olan tam elektrikli Ariya’ya kadar özellikle artık dizel motoru olmayacak yeni Qashqai ile bu “Range Extender” tipi teknolojiye 2022 yılında Türkiye’de de kavuşacağız.

Beş yıl önce Note modeliyle ilk kez Japon pazarına sunulan e-Power, sonra Serena ve Kicks modellerine de konulmuştu. Tamamen elektrikli bir otomobille aynı yüksek performanslı sürüş iddiasında, şarj istasyonuna ihtiyaç duymadan kesintisiz sürüş ve güçlü bir hızlanma deneyimi yaşatma amacıyla, aslında yüzde yüz elektrik motorla aracı yürüten bu sistem, sanki 12 yılda yarım milyondan fazla üretilmiş Leaf’teki ciddi birikimle geliştirilmiş elektrikli yapıya hafif lityum iyon bataryasını yalnızca gerektiğinde şarj etmek için sadece jeneratöre bağlı bir benzinli motorun eklenmesiyle oluşturulmuş.

Fakat, “%100 elektrik motoruyla çalışan bir sistem” iddiasının yanlış olduğunu söyleyenlere, teknik olarak Nissan'ın açıklamasının yanlış olmadığını belirtmeliyiz.

CR-V ve yeni Jazz’daki Honda Hybrid Drive’ların limitlerde teker çeviren içten yanmalı motorundan da öte; Nissan’ın e-Power’ın tekerleri her zaman elektrikle çevriliyor!.. Yalnızca sürüşün ana enerji kaynağı, batarya değil, jeneratörü çalıştırma görevi gören benzinli bir motor. Yani, elektrik motoruna güç veren benzinli motora sahip olan bu tahrik sisteminin, tamamen elektriklilerin aksine, düşük de olsa emisyona neden olduğunu, çünkü e-Power bataryasının harici olarak şarj edilemediğini de hatırlatalım.

Önceleri Toyota ve Lexus da, normal hibrit modellerini "kendi kendini şarj ediyor" diye tanıtıyorlardı. Avrupa’daki bazı tüketici ajansları, Mitsubishi Outlander PHEV’e de “elektrikli” denilmiş olduğu gibi bu tür reklamların gösterilmesini yasakladılar. Tamamen elektrikli olmayan benzer araçlar için “elektrikli” ifadesinin kullanılması istenmiyor. Hibritlerin, tamamen batarya ile çalışan otomobil olmadıklarının altı çiziliyor.

Aslında benzer seri hibrit sistemini, tam 10 yıl önce ilk Chevrolet Volt ile Opel Ampera’da da görmüş ve kullanmış idik. Prius ve Corolla’lardaki gibi hem benzinli motor hem de elektrikli motorun hem de her ikisinin aynı anda tekerlekleri çalıştırdığını bildiğimiz yaygın “paralel hibrit”lerden olmayan e-Power, Nissan’da şu ana kadar yarım milyona ulaşan adetlerde üretilmiş durumda.

154 beygir gücündeki 1,5 litrelik motoru jeneratöre entegre ederek sadece elektrik üretmek için çalıştırırken, esasen 2,0 kWh Li-ion bataryasını dolu tutmak için sürekli şarj ediyor veya elektriği doğrudan çok güçlü 190 HP elektrik motoruna gönderiyor.

BEV’lerin “Tek Pedal” kullanımına da sahip olmasıyla 0,2 g yavaşlama yaratarak ve rejeneratif frenleme yoluyla bataryayı yeniden şarj edebilse de; Nissan, tekerleri elektrikli çevirmek için birincil enerji kaynağı olarak, küçük benzinli motorunu kullanıyor. Bu içten yanmalı motorun sadece jeneratörü hareket ettirmesi ve tekerleklere mekanik olarak bağlı olmaması, en düşük tüketim için düşük sabit devirde çalışması, verimi maksimize ediyor. Böylece 5,3 lt/100 km gibi ortalama tüketim ve dolayısıyla da düşük salım değeri de tutturulabiliyor.

Diğer yanda 140 kW'lık e-motorun ön tekerlekleri büyük hızla döndürmeye başlaması ve hızınız ile motor sesinin ilgisinin olmayacak olmasına alışılmalı… Gaz pedalı sadece elektrik motoruyla alakalı olduğundan ilk hareketten itibaren 330 Nm’lik tüm torku anında harekete geçirebilmek de, yeni Qashqai e-Power ile tam elektrikli gibi keyif yaşanacağını da söyleyelim. Normal termik motorlusuna göre çok daha düşük yakıt masrafınız olacak olması da ayrı bir keyif olacaktır.

2050 yılına kadar küresel operasyonlarında ve araçlarının yaşam döngüsünde karbon nötr olmayı hedefleyen Nissan, 2030'ların başında önemli pazarlardaki tüm yeni modellerini tümüyle elektrikli yapacak.

Şimdilik; yeni Qasqai’ın yılbaşında 140 ve 158 HP’lik 1,3 lt motorları 12V elektrik desteği veren ALiS gelişmiş Lityum-ion sistemli “mild” hibrit versiyonlarıyla gelecek olsa da, menzil derdi olmadan elektrikli sürüş hissini asıl sağlayacak e-Power’lar 2022 ikinci yarısında yollara çıkacak.