Elektrik mantrası

Otomotivdeki elektrikli değişimin tahminlerden daha hızlı ilerleyeceği konusunda hep uyarmıştık… Şimdi de elektriklenmedeki ivmelenmenin gerçek kanıtları otomotivin her alanında teker teker ortaya çıkıyor.

Elektrikli otobüs MAN Lion's City E, uluslararası Yılın Otobüsü olarak seçildi.

Volkswagen ID. Buzz Cargo da, IVOTY 2023 Uluslararası Yılın Ticari Aracı ödülüne layık görüldü.

Bineklerde ise IONIQ 5, World Car of the Year 2022, Kia EV6 ise Avrupa’da Car of the Year 2022 olarak açıklandı.

AutoBest jürisinin, ilk kez tamamen elektrikli bir aracı “Satın Alınması En Mantıklı Otomobil” olarak oylamış ve ekonomik elektrikli Dacia Spring’i 2022’nin kazananı olarak belirlemesi de, otomotivin içten yanmalıları unutmaya başladığına çok önemli bir işaret idi.

Diğer yanda ülkemizin “yerli” atakları Togg’un “akıllı cihazları”, Karsan e-Atak ve hatta hidrojenli e-ATA, Anadolu Isuzu’nun Big-e, Ford Otosan’nın E-Transit ailesi ve özellikle de yepyeni Custom elektriklisi, Otokar e-KENT, Temsa LD SB E ve diğer Türk ana ve yan sanayi markalarının yüzde yüz elektrikli yenilikleri, baş döndürücü bir hızda gerçekleşmeye, yollara çıkmaya devam ediyor. Sadece Taysad üyesi “Türk Malı” üreticilerinin son Automechanika sergilerindeki yeniliklerinin bile tümüyle elektrikli geleceğe yönelmiş olduğunu görmek bile, sektör evrimin ilerlediğini kabul etmemizi sağlıyordu.

Yani, artık değiştik, desek, kesinlikle yanlış olmaz!..

Yaşanan yıkıcı teknoloji trendleri, bildiğimiz araç mimarisini de önemli şekilde değiştiriyor.

Elektrifikasyon başlığında geleneksel otomobil mimarisindeki tüm bileşenlerin fosil yakıtlı motorlar ve egzost sistemi gibi üçte biri şu anda çöpe atılıyor.

Araç mimarisinin diğer üçte ikisi yerinde kalsa da, akslar ve (ısıtma havalandırma ve klima) HVAC gibi hareketli ünitelerin elektriklilerde çalışması için tüm parçalarında yepyeni Ar-Ge’lerin yapılması gerekiyor.

Fakat, motorlu araçların e-motorlu araçlara geçişte “çevreci” ek değerlerin yanında yeni teknolojilerle üretim maliyetlerinin azalması ve üretimin hızlanabilmesinin de, kârlılığa etkisi olacağını belirtelim. 2030'a kadar elektriklenmedeki maliyet artışının yaklaşık 5’te 2’sinin, ucuzlayarak çoğalacak batarya üretimi ile önemli şekilde telafi edileceği de öngörülüyor.

Bahsettiğimiz elektriklenmedeki hız ve ivmenin başka bir tarafında da amaca yönelik paylaşılan mobilite konusu var!.. Aracın sahibi olmama ve kısa süreli kullanımlarda artık kimse farklı güç aktarma organlarına bakmıyor. Yani; genel müşteri farklılaştırma kriterlerinin ortadan kalkacağı da kesinleşmeye başladı… Böylece OEM'ler, petrol türevlerine mecburiyetinin dışına çıkıp, alternatif “yeşil” yakıtlar için de mühendislik çalışmalarını değiştirmeye de başladılar… Ve elbette yarının PBV örneğin “shuttle” gibi amaca yönelik araçların filoları, tam elektrikli alt yapılarıyla bileşen dayanıklılığı, kolay bakım kolaylığı ve spesifikasyondan arındırma sayesinde üretimden kullanıma değerler toplamında görecekleri verimlilikle, elektrikli mantraya kapılacaklar!..

Yapılardaki kablo demetlerinin azalması ve rejenerasyon ekstraları sayesinde frenlemede yedeklilik, aktif suspansiyon gibi teknolojilerin daha yüksek penetrasyonu gibi görünmeyen parçalardan; kabin içinde daha fazla dokunmatik kontroller, algılı geniş ekranlar, yapılandırılabilir çok yöne dönebilen koltuklar, daha fazla eşya koyma alanıyla bildiğimiz sıralı koltuklu yaşam alanlarına da değişim devam edecek!..

Yüksek teknolojilerin imkanlarıyla sürüş ve trafik güvenliği de yepyeni boyutlarda bu geçiş döneminde bile hayal bile edilemeyen seviyelere çıkarken; aktif ve pasif güvenlik parçalarının sürücüsüz otomobillerin çoğalmasıyla zirvede bir öneme kavuşacağını da tahmin etmekte zorlanmıyoruz.

Daha yüksek bağlanabilirlik olgunluğuyla, otomobillerin ve özellikle de ticari araçların giderek daha fazla akıllanmasıyla bağlantı donanımlarının giderek daha fazla "metalaşması” da, sektöre mobil elektroniğin yerleşmesini sağlıyor ve yepyeni bir elektronik ve yazılım yan sanayisinin gelişmesini gerektiriyor.

Daha ayrıntılı bilgilerle otomotivin bu değişimi konusunda Ernst&Young araştırma sonuçlarını ve analizlerine bakmanızı tavsiye ederim.

Sonuçta; yıllardır yazdığımız otomotiv endüstrisinin en önemli trendleri, artık çok net sıralanabiliyor… Yeni nesil otomotiv yatırımları için, seçin beğenin!..

Otonom Araçlar

Araç Bağlantıları

Elektrifikasyon

Paylaşılan Mobilite

Yapay Zeka

Büyük Veri ve Analizleri

İnsan-Makine Arayüzleri

Blok Zinciri

3D Baskı

Nesnelerin Interneti