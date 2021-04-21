‘Elektrikli araç’la 20 bin kişiyi çekti, dünya ‘temiz enerji fonu’ kurdu

İŞ Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, son dönemde oluşturdukları çevre dostu şirketlere yatırım kapısını açan fonlara baktı:

● İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon

● İş Portföy Yenilenebilir Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

● İş Portföy Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Bu fonlara yatırımcı ilgisini irdeledi:

- 3 fona yönelen toplam yatırım 1.4 milyar lira dolayında.

İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon’a ayrıca odaklandı:

- Bu fona 20 bini aşkın yatırımcı 700 milyon lira yatırdı. Böyle çevre dostu sektörlerdeki şirketlerin hisse senetleri ve bonoları artık daha fazla ilgi görüyor.

Ekibiyle konuştu:

- Ülkemizdeki tasarruf sahiplerinin dünyadaki çevre dostu şirketlere yatırımına daha çok fırsat yaratacak yeni fonlar oluşturmalıyız.

Yeni fon oluşturma arayışı sırasında yolları J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) ile kesişti. JPMAM İsviçre, Ortadoğu ve Afrika CEO’su Claude Kurzo ve ekibiyle ortak çalışma yürütüldü. Sonunda bir ay önce yeni fon devreye girdi:

● İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon…

Tevfik Eraslan ve bir yıldır ilk seyahatini İstanbul’a yapan Claude Kurzo ile görüntülü platformda buluştuk. Eraslan, söze Yenilenebilir Enerji Karma Fon’un bir aylık verisiyle girdi:

- İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon’a bir ayda 2 bin 264 yatırımcı parasını koydu. Fon büyüklüğü bir ayda 50.6 milyon lirayı buldu. Fonun ilk aylık getirisi yüzde 9.64 oldu.

İş Portföy’ün toplam 8 milyar dolarlık portföy yönettiğini belirtti:

- Dünyada da ülkemizde de yenilenebilir enerji öne çıkıyor. Toplumda da farkındalık artıyor. Bu gelişmeyi dikkate alarak dünyada 2.9 trilyon dolarlık fon yöneten JP Morgan’dan destek alarak Yenilenebilir Enerji Karma Fon’u oluşturduk.

Bu noktada Elektrikli Araçlar Karma Fon’a 20 bini aşkın yatırımcının 700 milyon lira yatırdığına işaret etti:

- Yenilenebilir Enerji Karma Fon’a daha da fazla ilgi olmasını bekliyoruz.

Fonun yüzde 80’inin yenilenebilir enerji şirketlerinin hisse senetleri ve bonolarından oluştuğunu kaydetti:

- Fondaki hisse senedi ve bonoların yüzde 75’i yurt dışındaki şirketlere ait. Yüzde 25’i Türkiye’deki şirketlerin kağıtlarından oluşuyor. Fona aldığımız yabancı yenilenebilir enerji şirketlerini JP Morgan Asset Management yapay zekayı kullanarak belirledi.

JPMAM İsviçre, Ortadoğu ve Afrika CEO’su Claude Kurzo, Yenilenebilir Enerji Karma Fon işbirliği için şu mesajı verdi:

- İş Portföy ile ortak girişimde bulunmaktan ve Türkiye’deki yatırımcıları portföy yönetimi hizmetlerimizle ilgili yetkinliklerden faydalandıracak olmaktan dolayı heyecanlıyız.

Yenilenebilir enerjinin küresel ısınmayla mücadelede kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi:

- Yeni kurulan fon, yatırımcılara bu önemli temanın ortaya koyduğu potansiyele ortak olma imkanı sunuyor.

İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon’da hisse senedi ve bonoları bulunan şirketler Çin’den ABD’ye, Kanada’dan Almanya’ya uzanıyor.

Fon, bu yapısıyla Türk yatırımcıları yenilenebilir enerjinin dünya devlerinin kağıtlarıyla buluşturuyor…

Bu sektöre üretim yapan şirketler halka açılmalı

İŞ Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, bugünlerde yenilebilir enerji sektöründen 3 şirketin hisselerinin halka arzının gündemde olduğunu anımsattı:

- 3 şirketin hisseleri bu hafta Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Uzmanlırımız ülkemizde halka açık yenilenebilir enerji şirketlerinin hisselerinin fonumuza alınması konusunu değerlendirip, karar veriyor.

Ardından ekledi:

-Gönülister ki ülkemizde güneş paneli, rüzgar türbini, kanat başta olmak üzere yenilebilir enerji sektörüne üretim yapan şirketler halka açılsın. Biz de onların hisse senetlerini oluşturduğumuz fona koyalım.

Maliyet yarıya indi yenilenebilir enerji yatırımları hızlandı

JPMAM İsviçre, Ortadoğu ve Afrika CEO’su Claude Kurzo, güneş ve rüzgar santrallarında elektrik üretim maliyetinin fosil yakıtlara oranla yüde 50 düşük olduğunu belirtti:

- Dünyada yenilenebilir enerjiye dönük yatırımlar artıyor. Geçen yıl dünyada yenilenebilir enerjiye toplam 300 milyar dolarlık yatırım yapıldı. İş Portföy’ün Yenlenebilir Enerji Karma Fon vesilesiyle hazırladığı raporda Türkiye ile ilgili şu veriler yer aldı:

- Ülkemizde 2015 yılında yenilenebilir enerjiye dayalı kurulu güç 31.6 GW iken 2020’de 49.5 GW’a çıktı. Toplam kurulu güç içindeki yenilenebilir enerjinin payı da yüzde 52’ye yükseldi.

İlk sırada Kanada var

JPMAM İsvçre, Ortadoğu ve Afrka CEO’su Claude Kurzo, “Yenilenebilir enerji model portföy”ün coğrafi dağılımını sıraladı:

● Kanada: Yüzde 16.7

● ABD: Yüzde 14

● İspanya: Yüzde 9.9

● Çin: Yüzde 8.4

● Almanya: Yüzde 7.3

İş Portföy için oluşturulan fona işaret etti:

- Yenilenebilir Enerji Karma Fon’da 15 farklı ülkeden şirketlerin hisse senetleri ve bonoları yer alıyor.

İş Portföy Yenlenebilir Enerji Karma Fon’da hisse senetleri yer alan şirketler de şöyle özetlendi:

● Verbund AG: Yüzde 2.91

● Shoals Technologies Group: Yüzde 2.66

● Acciona SA: Yüzde 2.60

● EGR SPA: Yüzde 2.57

● Atlantica Sustainable Infras: Yüzde 2.44