Elektrikli fiyatlar

Tam elektrikli otomobillerin ÖTV’sine de motor gücününün yanı sıra vergisiz satış fiyatlarına göre matrah sistemi eklenmesi, bazı ülkelerden gelecek tam elektrikli otomobillere ekstra yüzde 10, vesaire derken, piyasada tam elektriklilere bir fırsat olarak bakılma heyecanı bir yükseliyor, bir düşüyor… Şu kesin, özellikle sonbaharda satışa çıkacak yeni modellerle alt orta sınıftaki elektrikli modellerin önemli bölümü yüzde 10’luk dilime girse de, asıl talep görecek “iyi” modellerin artan fiyatlarından dolayı ÖTV kademelerinde sürekli güncellenme istenecek.

Bir tarafta döviz kurlarının çıkışı, bir tarafta yeni modellerin gecikmesi, şimdi de Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelerinden ithalata ekstra yük, bazı elektriklilerin yüzde 30 ucuzlama ihtimalini de ortadan kaldırdı. Fakat, kısmen sevinelim, AB ülkeleri ve Güney Kore, şimdilik etkilenmiyor….

Eğer şu andaki baremler değiştirilmezse, son çeyrekte Türkiye'ye getirilmesi planlanan elektrikli B ve C-segmenti Stellantis Grubu ve Renault Nissan Mitsubishi ittifakının iddialı modelleri ile 2023’ü bekleyen Volkswagen kompakt ID’leri, içten yanmalılara göre ilgi çekici fiyatlarla tüketiciyle buluşabilir…

Çin ve Japonya üretimi elektriklilerin fiyatları, şu an için rekabet güçlerini kısmen kaybetseler de, Uzak Doğulu dev üreticilerin yine de iyi fiyat politikaları gerçekleştirecekleri bekleniyor. Yenilenen limitlerle tüm ithal tam elektrikli otomobil fiyatlarının da, aslında Togg’a fırsat sağlamak için yükseltilmediği de ortada… Zira, ilk Togg modeli “SUV” için beklenen satış fiyatı, diğer Alt Orta ve hatta Orta Sınıfta yer alan modellerin karşısında göreceli avantajlı olmayacağını tahmin etmek zor değil…

Fakat, sanki, ithal ya da yerli “elektrikli” satılsın istenmiyor gibi eleştiriler yükseliyor!..

Aslında istisnasız tüm elektrikli otomobillere ÖTV hatta KDV desteği tam olarak verilmeli!..

Hatta; BDDK’da da elektrikli otomobillere ayrıcalık tanınmalı!.. Yani bankalar, tüm modellerin fiyatının kredi oranını yükseltmeli ve daha uzun vade imkanı sunmalı!..

Türkiye yollarında daha fazla yerli ya da yabancı tam elektrikli görebilmemiz için çok geniş kapsamlı destekler, ilk fırsatta başlatılmalı!..

Ancak, şarj istasyonları için hazırlanan yönetmelikler ve lisansların ardından teşviklerin bile kısmen yürürlüğe girmesine rağmen, “daha yoğun elektrikli araç trafiğine hazır değiliz, o sebeple zorluklar çıkarılıyor” söylentisi de çok konuşuluyor…

Gerçekten, şu andaki ve gelecek yılın olası yatırımlarına rağmen trafolar, şarj ağı, elektrik tedariği vesaire tüm alt yapı yetişmeyebilir…