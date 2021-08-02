Elektrikli hafta

Pandemi, tüm hayat tarzımızı değiştirdiği gibi otomotivin buluşma noktası otomobil fuarlarını da değiştiriyor…

4 yıldır düzenlenemeyen Otomotiv Distribütörleri Derneği ODD’nin İstanbul Autoshow fuarı da, bir dijital etkinlik olarak “Mobilite’ temasıyla 14-26 Eylül tarihlerinde sanal olarak ziyaret edilecek ve 30 markanın özel olarak tasarladıkları dijital standlarda yeni modeller incelenebilecek.

Markaların satış temsilcileriyle canlı görüşmeler yapılacak, finansman imkanları hakkında bilgi verilecek ve test sürüşleri için rezervasyonlar planlanabilecek.

Bu aktif dijital platformun ilgi çekeceğine eminiz. Fakat, markaların özellikle son dönemde geliştirdikleri şaşırtıcı seviyede yüksek dijital iletişim olanaklarıyla herkes zaten istediği bilgi ve hizmete ulaşabilirken, Autoshow fuarının sanal aleme taşınması, umarız, özel organizasyonlar, toplantılar ve sektörün geleceğinin anlatılacağı seminerlerle zenginleştirilerek herkes için doyurucu bir deneyim olur.

Diğer yanda 9 Eylül Dünya Elektrikli Araçlar günün ardından 11-12 Eylül tarihlerinde ise Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği TEHAD, istanbul Autodrom’da Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası isminde çok ilginç bir buluşma gerçekleştiriyor. Türkiye’de satılan tüm elektrikli ve hibrit araç modellerinin meraklılarla buluşturulacağı ve hatta orada test edilebileceği bu mini açık hava otomobil fuarı ise, tümüyle fiziksel olarak düzenlenecek.

Otomotivin nasıl “EVrim” geçirdiğinin de yüz yüze panellerle ayrıntılı anlatılacağı, otonom teknolojileri, mikro grid uygulamaları ve hatta solar panelli şarj ünitelerinin de sergileneceği, Garanti BBVA, Sharz.net ve Gersan Elektrik’in desteklediği bu organizasyon, değişen dünyanın modern mobilite anlayışlarına ait örneklerinin öğrenilebilmesi, görülebilmesi, elle dokunulabilmesi ve hatta test sürüşleri imkanıyla da büyük dikkat çekecek.

Tesla’nın yeni 3, S ve X modellerinin de boy göstereceği alanda Türkiye’ye resmen ithal edilen BMW i3s, iX3, DSFK Seres 3, Jaguar i-Pace, Mercedes EQC, MG ZS, Mini Cooper SE, Porsche Taycan, Renault Zoe, Smart EQ ForTwo, XEV IEV7S gibi tam elektriklilerin yanında Cupra, DS, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Seat, Subaru, Toyota ve Volvo’nun hibrit ve Plug-in Hybrid modelleri de ziyaretçiler tarafından deneyimlenebilecek.

Otomobil fuarlarının en güzel tarafı, tüm seçeneklerin yan yana görülüp, değerlendirilip, seçilebilmesiydi… Bilgisayar başında bir çok pencere açarak ya da cep telefonunda ekranları kaydırarak karşılaştırma yapmak fikir verebilir. Fakat, online alışverişlere alışmaya başlasak da, pahalı otomobiller için halen çıplak gözle görmek, dokunmak, “sığmak”, müşterilerin karar vermesi için şart!.. Tüm zor şartlara rağmen, otomobilleri müşteri adaylarıyla bire bir buluşturma çabası alkışı hak eden TEHAD’ın Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası ise, sanıyorum, eski fuarlara olan özlemimize biraz da olsa giderecek… Hatta, konu herkesin merak ettiği “elektrikliler” olacağı için de, ciddi kalabalıkların toplanacağı kesin…

Keşke, “Mobilite” başlığını seçmiş olan ODD de, 7-12 Eylül’de Almanya Münih’te düzenlenecek IAA Mobility fuarı gibi otomobil ve mobil teknolojiler fuarını gerçek alanlarda fiziksel olarak gerçekleştirebilseydi… Belki, başka bahara…